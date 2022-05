Andrejs Sozinovs. (Foto: LETA arhīvs (Paula Čurkste))

Valsts noslēpuma nelikumīgā vākšanā apsūdzētā Sozinova lieta: vai bijušais Rīgas kriminālpolicijas šefs slēpis māju Spānijā?

Pirms gada tika aizturēts, bet drīz pēc tam no dienesta Valsts policijā aizgāja augsta ranga amatpersona – Andrejs Sozinovs, kurš ilgus gadus bija Rīgas kriminālpolicijas priekšnieks. Daļa no viņam inkriminētajiem noziegumiem nu ir nosūtīti tiesai, kam būs jāvērtē, cik pamatotas ir apsūdzības. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” vēsta, ka saskaņā ar apsūdzību Sozinovs esot nelikumīgi vācis valsts noslēpumu un legalizējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus caur māju Spānijas kūrortpilsētā Alikantē. Tikmēr Valsts ieņēmumu dienests izmeklē aizdomas par Sozinova nereģistrētu uzņēmējdarbību, jo viņš esot tirgojis no Vācijas ievestas automašīnas.