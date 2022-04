Gandrīz puse iedzīvotāju sabiedriskajā transportā turpinātu nēsāt sejas maskas

Atbildot uz jautājumu, vai pēc tam, kad tiks atcelta sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā (pilsētas autobusos, starppilsētu autobusos un vilcienos), cilvēki turpinās tās nēsāt, 41% sniedza apstiprinošu vai drīzāk apstiprinošu atbildi (19% – jā, 22% – drīzāk jā), 31% norādīja, ka to neplāno darīt (17% – nē, 14% – drīzāk nē), 22% sabiedrisko transportu ikdienā neizmanto, bet vēl 6% konkrētu atbildi nesniedza, secināts BENU Aptiekas Stresa termometra datos, kas iegūti sadarbībā ar kompāniju GEMIUS.

Pēc respondentu dzimuma sievietes biežāk sniegušas atbildi, ka sabiedriskajā transportā turpinātu nēsāt sejas maskas arī pēc šī ierobežojuma atcelšanas – viņu vidū to darītu 47% (21% – jā, 26% – drīzāk jā), kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 36% (18% – jā, 18% – drīzāk jā). Tikmēr 26% sieviešu (12% – nē, 14% – drīzāk nē) un 36% vīriešu (22% – nē, 14% – drīzāk nē) to neplāno darīt, 20% sieviešu un 24% vīriešu sabiedrisko transportu ikdienā neizmanto, bet vēl 7% sieviešu un 4% vīriešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Salīdzinot rezultātus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, krievvalodīgie biežāk atbildējuši, ka sabiedriskajā transportā turpinātu nēsāt sejas maskas arī pēc šī ierobežojuma atcelšanas – viņu vidū to darītu 50% (31% – jā, 19% – drīzāk jā), kamēr latviešiem šis rādītājs ir 41% (18% – jā, 23% – drīzāk jā). Tikmēr 37% krievvalodīgo (19% – nē, 18% – drīzāk nē) un 30% latviešu (16% – nē, 14% – drīzāk nē) to neplāno darīt, 12% latviešu un 23% krievvalodīgo šis jautājums nav aktuāls, bet vēl 2% krievvalodīgo un 6% latviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Analizējot datus pēc respondentu vecuma, vecāka gadagājuma cilvēki biežāk norādījuši, ka sabiedriskajā transportā turpinātu nēsāt sejas maskas arī pēc šī ierobežojuma atcelšanas – vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem šis rādītājs ir 47% (22% – jā, 25% – drīzāk jā), kam ar 45% seko iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem (24% – jā, 21% – drīzāk jā) un respondenti vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem (19% – jā, 23% – drīzāk jā). Tikmēr pārējās vecuma grupās šis rādītājs ir 37% līdz 39% robežās.

Lai arī Covid-19 izplatības rādītāji pakāpeniski samazinās, BENU Aptieka aicina būt atbildīgiem un rūpēties gan par savu, gan līdzcilvēku veselību!

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, aptaujājot 1859 respondentus.