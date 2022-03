FOTO: ļaudis Rīgā dodas kopīgā klimata gājienā

"Lai gan tiek runāts par zaļo pāreju, tomēr rīcībpolitika, kas virzītu mūs uz klimatneitralitāti, netiek ieviesta ne pasaules, ne Eiropas Savienības, ne Latvijas līmenī. Turklāt, Krievijai iebrūkot Ukrainā, tik aktuāla kā nekad kļuvusi nepieciešamība mazināt atkarību no Krievijas gāzes, pārejot uz atjaunīgajiem energoresursiem," skaidro organizatoru pārstāvis Niks Derums.

Eiropas Savienība 2020.gadā pieņēma Eiropas zaļo kursu, taču aktīvisti vērsuši uzmanību, ka tas nav pietiekami ambiciozs un nebalstās zinātnieku aicinājumos. Pat ja tas tiktu pilnībā izpildīts, netiktu novērstas katastrofālas klimata pārmaiņas. Aktīvisti uzskata, ka vispasaules gājieni nepieciešami, lai pārliecinātu valstu valdības un starptautiskās organizācijas rīkoties ambiciozāk.

"Klimata pārmaiņu starpvaldību padome, kas ir pasaules autoritāte klimata krīzes jautājumos, februāra beigās savā ziņojumā brīdināja, ka situācija ir sliktāka, nekā līdz šim domāts. Globālā sasilšana pat par 1,5 °C, salīdzinot ar industriālās revolūcijas sākumu, aizsāktu nekontrolējamu domino efektu un novestu pie katastrofas," sacīja aktīvists. "Es aicinu piektdien 16.30 pie Vērmanes dārza skatuves uz gājienu pulcēties ikvienu jaunieti, kam rūp sava un savu vienaudžu nākotne, kā arī ikvienu pieaugušo, kas sev un saviem bērniem vēlas drošas vecumdienas!"

Gājienu rīkoja "Fridays For Future Latvia" sadarbībā ar jaunatnes organizāciju "Protests". "Fridays For Future Latvia" ir daļa no starptautiskās "Fridays For Future" kustības, kas kopš 2019.gada visā pasaulē pulcē miljoniem jauniešu gājienos un streikos, kur pieprasa klimata krīzes risināšanu.