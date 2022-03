Kremļa aģenti Latvijas ukraiņu biedrībās: skaidrojam, ko viņi nogrēkojušies

Latvijas ukraiņu organizācijas apvienojušās divās asociācijās - Latvijas ukraiņu konfederācijā “Viče” un Latvijas Ukraiņu biedrību apvienībā (LUBA), kā arī ir dažas ukraiņu biedrības, kuras nav nevienā apvienībā. Visas šīs biedrības nodarbojas katra ar savu jomu: izglītības, labdarības vai kultūras, atsevišķās biedrībās ir apvienojušās ukraiņu sievietes vai jaunieši, citas atkal apvieno kādas konkrētas pilsētas ukraiņus un tamlīdzīgi.

LUBA, pēc tās datiem, apvieno 15 organizācijas, no kurām gandrīz pusi – septiņas - Ukrainas vēstniecība uzskata par prokremliskām. Tas nozīmē, ka ne visas biedrības, kuras apvienojušās LUBA, ir prettautiskas, bet jāpiezīmē, ka LUBA ir izslēgta no Pasaules ukraiņu kongresa, un tās vadītājiem atņemts ārzemju ukraiņa statuss par viņu prokrieviskajām darbībām, jo piedalījušies Krievijas politiku atbalstošos pasākumos.

Ukrainas vēstniecība Latvijā publicējusi melno sarakstu, kurā ietvertas septiņas prokremliskas Latvijas “ukraiņu” organizācijas. (Foto: Ukrainas vēstniecība Latvijā)

Kā Ukrainai kaitnieciskās organizācijas minētas: Vangažu ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Jatraņ” (vadītāja Irina Dukule), Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Javir” (vadītājs Volodimirs Demčenko), ukraiņu sociālās izpētes centrs “Etnikos” (vadītāja Natālija Lisogorova), ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dnipro” (vadītājs Ivans Nalivajko), Latvijas ukraiņu sieviešu apvienība (vadītāja Olga Vandilovska), Liepājas ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Svitanok” (vadītāja Larisa Davidenko) un Rēzeknes ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Vodograj” (vadītāja Valentina Zakačura). Vēstniecība aicina ar šīm organizācijām nesadarboties un no tām norobežoties. Par dažām no tām nav nekādu plašāku ziņu, bet dažu darbība ir plaši izgaismojusies.

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Javir”

Starp Jēkabpils pašvaldību un vietējo ukraiņu biedrību “Javir” nekādas lielās domstarpības līdz šim nav bijušas. (Foto: Jēkabpils novada pašvaldība)

Jēkabpils ukraiņu biedrība, pēc visa spriežot, vēlas atbrīvoties no sliktās slavas un nepatriotiskajiem biedriem. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā šī gada 24. februārī tās vadītājs Volodimirs Demčenko žurnālistiem praktiski nebija sazvanāms, jo uz zvaniem viņš, piemēram, atbildēja ar šādiem un līdzīgiem vārdiem: “esmu pie automašīnas stūres, nevaru runāt”. Dienā (15. februārī), kad Ukrainas vēstniecība izplatīja paziņojumu, ka “Javir” ir prokrieviska organizācija, viņš kopā ar sievu izstājās no biedrības un tās kopsapulcē par biedrības vadītāju ievēlēja Valentīnu Zarņicku, kura uzreiz paziņoja:

“LUBA esam jau sen, un visi piedalījāmies kopīgos pasākumos. Tas ir - gan koncerti, gan kopīgie projekti. Pie mums bija nonākusi informācija par konfliktu, kurš radies starp vēstniecību un LUBA vadītāju, bet izvēlējāmies neiejaukties, jo uzskatām, ka neesam kompetenti tādos jautājumos, ka arī konkrētās informācijas par to, ka mums obligāti jāizstājas no LUBA, nebija. Vai arī tā nav atnākusi līdz mums šajā informācijas virpulī.



Neesam saskārušies ar to, ka, esot LUBA sastāvā, būtu jāpilda kādas prokrieviskas lietas. Un, ja tādas būtu, mēs no tā atteiktos.”

Ukrainas vēstniecības paziņojumu vietējā laikrakstā “Brīvā Daugava” viņa vērtē šādi: “Mēs esam satriekti par šādu mūsu novērtējumu, ko uzskatām par netaisnīgu. Sīkāk neizsakoties, varu vienīgi pastāstīt, ka zināma šķelšanās ukraiņu diasporas Latvijā biedrību vidū parādījās jau pirms vairākiem gadiem, pēc notikumiem Ukrainas austrumos. Mūsu kultūrizglītojošā biedrība allaž ir uzsvērusi savu apolitiskumu. Proti, mūsu uzstādījums ar savu pasākumu palīdzību allaž bijis – gādāt par ukraiņu kultūras popularizēšanu”.

Uz jautājumu, vai un kādā veidā “Javir” laikā, kopš sācies karš Ukrainā, ir piedalījusies aktivitātēs savu tautiešu atbalstam, Zarņicka sacīja, ka biedrībā esošie cilvēki palīdzību sniedz privātā kārtā. Ņemot vērā Ukrainas vēstniecības izplatīto informāciju, Zarņicka sacīja, ka, iespējams, varētu notikt vēl viena biedrības sanāksme.

Liepājas ukraiņu kultūrizglītības biedrība "Svitanok"

Liepājas tā dēvēto ukraiņu biedrības “Svitanok” vadītāja Larisa Davidenko piedalās Krievijas armiju slavinošā pasākumā. (Foto: Ukrainas vēstniecība Latvijā)

Biedrība “Svitanok” “Facebook” profilā publicētas pateicības Latvijas iedzīvotājiem, kuri sniedz atbalstu ukraiņu bēgļiem un publicēti LUBA biedru uzsaukumi Ukrainas vēstniekam Latvijā pārtraukt “apmelot” ne tikai “Svitanok”, bet arī citas melnajā sarakstā ierakstītās ukraiņu biedrības par prokremliskām.

Tai pašā laikā biedrības priekšniece Larisa Davidenko ukraiņu patriotu, un ne bez iemesla, nežēlastībā kritusi 2020. gada vasarā, kad Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātā Liepājā piedalījās svinīgajā pasākumā, kas veltīts Krievijas Jūras kara flotes dienai. Šajā sakarā jāuzdod tikai viens jautājums: vai ir pieņemami piedalīties okupantu valsts armijas godināšanā, skaidri apjēdzot (Krievija togad jau sesto gadu pēc kārtas saimniekoja Ukrainai atņemtajā Krimā) tās noziegumus?

Ukrainas vēstniecība Latvijā jau 2020. gada vasarā nosodīja organizācijas, kas sevi pozicionē kā Liepājas ukraiņu kopienu, vadītājas dalību Krievijas flotes dienas svinībās:

“26.jūlijā “Svitanok” vadītāja Larisa Davidenko piedalījās Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta pasākumos Krievijas Jūras spēku dienā. Ukraiņu biedrības vadītājas piedalīšanās pasākumos, kas slavina Krievijas armijas varenību, kas jau vairāk nekā sešus gadus īsteno bruņotu agresiju pret Ukrainu, ir nodevība vairāk nekā 14 000 cilvēku, kuri gāja bojā cīņā par Ukrainas teritoriālās integritātes un suverenitātes atjaunošanu, piemiņai.

Zīmīgi, ka Larisa Davidenko nekad nav piedalījusies Ukrainas vēstniecības un reālos ukraiņu kopienas pasākumos, kas tika rīkoti smagi ievainoto Ukrainas militārpersonu atbalstam viņu rehabilitācijas laikā Latvijā.”

Vangažu ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Jatraņ”

Irina Dukule kā nodevēja ierakstīta Ukrainas nevalstiskās organizācijas “Myrotvorets centre” reģistrā. (Foto: ekrānuzņēmums no “Myrotvorets centre”)

“Jatraņ” vadītāja Irina Dukule ir arī LUBA vadītāja un viena no Latvijas ukraiņu sieviešu apvienības aktīvistēm, kura ne vienu reiz vien izpelnījusies pārmetumus par savu antipatriotisko rosīšanos. Viņa gan pēc Ukrainas vēstniecības Latvijā paziņojuma pauda sašutumu:

“Es ar saviem radiniekiem, kas dzīvo krievu armijas bombardētajā Mariupolē, nevaru sazināties kopš 1. marta. Mēs nevienā savā pasākumā neesam pauduši atbalstu Krievijas īstenotajai politikai Ukrainā, pat tādas domas nav bijis.”

Viņa skaidroja, ka kopš 2019. gada, kad Latvijā ieradās Ukrainas vēstnieks Oleksandrs Misčenko, vēstnieks cenšas iznīcināt LUBA un piebilda: “Jā, mēs nestāvam ar plakātiem, jo mūsu biedrības statūti neparedz politisku darbību, taču vēstnieks mums to grib uzspiest. Mēs nedrīkstam pārkāpt Latvijas likumdošanu. Vēstnieks to var darīt savā zemē, ne Latvijā. Es došos pie juristiem, lai skaidrotu, vai viņam ir tādas tiesības mums kaut ko uzspiest.” Kur un kā Latvijas valsts aizliegusi izteikt atbalstu Ukrainai, gan viņa aģentūrai LETA nepaskaidro.

Viens no Dukules lielākajiem pārkāpumiem, pēc Ukrainas ieskata, bijis 2019. gada oktobrī, kad viņa LUBA vārdā izrakstījusi “akreditācijas vēstuli” asociācijas pārstāvim Leonīdam Muhinam, lai viņš kā Latvijas ukraiņu “pilnvarotais pārstāvis” piedalītos Krimas okupācijas varas rīkotajā pasākumā – konferencē “Krimas ukraiņu sadarbība ar tautiešiem ārvalstīs”. Tādējādi LUBA, atzīstot Krimas okupāciju, pārkāpa ne tikai Ukrainas, bet arī Latvijas likumdošanu. Latvijas vēstnieks Oleksandrs Miščenko toreiz teica: “Tas bija apkaunojošs fakts par viņa nevērību pret Ukrainas likumdošanu, kas aizliedz ārzemniekiem apmeklēt īslaicīgi okupētās Ukrainas teritorijas, to nesaskaņojot ar oficiālo Kijevu.”

2019. gadā dīvaina bija arī Dukules izvairīšanās runāt par politiku, kad viņu “Jatraņ” gadadienas sakarā intervēja portāla “Delfi” krievu redakcija. Viņa žurnālistei paziņoja, ka kategoriski atsakās runāt par jebkādām “konfliktu” tēmām: “Būs vismaz viens vārds par politiku – slēgsim ārā mikrofonu.” Viņa bija pārliecināta, ka savādāk nevar: politika šķir, bet kultūra un tradīcijas var apvienot.

Tai pašā gadā Ukrainas vēstnieks viesojās Vangažos, lai atzīmētu vietējās ukraiņu biedrības jubileju ar saukli “kultūra ārpus politikas!”. Vēstniekam Vangažus nācās pamest pirms laika, jo daži “ļoti gribēja zem “kalinka-malinka” izveidot lētu ukraiņu un krievu brālības idilles bildi”.



Pirms došanās prom no Vangažiem viņš sapulcināja visus klātesošos ukraiņus un paskaidroju viņiem, ka kara apstākļos vienmēr ir agresors un ir šīs agresijas upuris: “Lai apturētu līdz zobiem bruņoto Krievijas agresoru, ir nepieciešams starptautisks atbalsts, un lai to iegūtu, mums ukraiņiem pašiem ir jādemonstrē vienotība un gatavība sakaut okupantus. Nekad izlīguma politika ar ienaidnieku nekādos apstākļos nav devusi mieru un brīvību!”

Ukraiņu kultūrizglītības biedrība “Dnipro”

Ukrainas vēstniekam Oleksandram Miščenko (no kreisās) nav izdevies pie prāta vest “Dnipro” vadītāju Ivanu Nalivajko. (Foto: Ukrainas vēstniecība Latvijā)

Ukrainas vēstniecību Latvijā nokaitinājusi biedrības “Dnipro” bezdarbība un gļēvā klusēšana 2020. gada martā, kad tā Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas telpās rīkoja literāru pasākumu, kas bija veltīts ukraiņu dzejnieka Tarasa Ševčenko 206. jubilejai. Vēstniecība savā paziņojumā norādīja:

“Pēc “Dnipro” uzaicinājuma pasākumā piedalījās vēstniecības pirmais sekretārs, kurš nolasīja Ukrainas vēstnieka Latvijas Republikā atklāto vēstuli LUBA pārstāvjiem, kurā LUBA-u aicināja pārskatīt savu politiku, atteikties pakļauties ienaidniekam un principiāli attālināties no Krievijas uzstādījumiem par “slāvu brālību”, “kultūru ārpus politikas” un tamlīdzīgi.

Jāatzīmē, pasākuma organizatori nevienā vārdā nepieminēja ne Krievijas teritoriālās integritātes pārkāpumu, ne Kremļa īstenoto asiņaino karu Ukrainas austrumos.”

