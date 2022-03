Visur līdzi sava krūzīte ar vāciņu. Putins, iespējams, baidās, ka viņu varētu noindēt

Visticamāk, Putina motivācija bija bailes

Runājot par pēdējā laika notikumiem Krievijā, Ukrainā un pasaulē, politologs un Džordža Vašingtona universitātes viespētnieks Andis Kudors intervijā portālam Jauns.lv vispirms norādīja: “Tur, kur ir bailes, tur ir agresija. Mēs joprojām nodarbojamies ar minējumiem, kas darās Vladimira Putina galvā, bet visdrīzāk viņa galvenā motivācija ir bijusi bailes, un nepareiza izpratne par NATO būtību ir novedusi pie agresijas pret Ukrainu. Lai it kā apsteigtu laiku, lai it kā apsteigtu draudīgo NATO, kurā iestājoties, Ukraina apdraudētu Krieviju.

Šī ir nepareizā kalkulācija un, manuprāt, neobjektīva pasaules uztvere, ko politoloģijā sauc par stratēģisko kultūru. Tā nozīmē: tas, kā jūs uztverat apkārtni, ietekmē jūsu rīcību. Ja jūs to uztverat pārāk vieglprātīgi vai pārāk saasināti, varat kļūdīties reakcijā uz iedomātajiem un reālajiem draudiem.

Putins un viņa komanda ir pārspīlējuši

Manuprāt, Putins un viņa elite ir radikāli pārspīlējuši. Viņš jau nav viens pats, ir kolektīvais Putins. Krievijas elites nozīmīgu daļu veido tā saucamie siloviki (bijušie VDK virsnieki padomju laikā un tagad Krievijas drošības un aizsardzības struktūrās strādājošie).

Pārlieku lielā apdraudējuma kultivēšana, ko ir pavadījis kara kults Krievijas televīzijas kanālos un vispār medijos, ir novedusi pie tā, kur mēs pašlaik esam. Krievija īsteno plašu karu, invāziju Ukrainā.”

Neiedzeniet mani stūrī, jo tad es varu palikt agresīvs!

Politologs atgādināja, ka Putins ir stāstījis savu skolas gadu stāstu, kad viņš vajāja žurku, iedzina to stūrī, un žurka viņam uzbruka no stūra.

“Es domāju, ka tas bija vēstījums pasaulei nevis vienkārši par dzīvnieku uzvedību, bet gan Putins pats vēstīja par sevi. Proti, neiedzeniet mani stūrī, jo tad es varu palikt agresīvs!

Krievijas ekonomika varēja plaukt

Problēma ir tāda, ka neviens viņu stūrī nedzina. Naftas cenas ir augstas, Krievijas režīms un ekonomika var uzplaukt pat pie cenas 50-60 ASV dolāri par naftas barelu. Ja cena ir 100 dolāru par naftas barelu, tas Krievijai ir burtiski zelta lietus. Pie šādas situācijas Krievijas ekonomika varēja plaukt, ja vien to reformētu, īstenotu gudru ekonomiku un mazāk zagtu.

Kleptokrātija un meli ir divas no Putina režīma galvenajām pazīmēm. Nekas un neviens nedzina Putinu stūrī. Viņš pats ir iedzinis stūrī sevi un līdz ar sevi arī visu Krieviju.”

Visur kopā ar lielu pulku miesassargu

Iespējams, Putina nepareizā pasaules uztvere lika viņam domāt, ka viņu dzen stūrī. “Mēs jau varam tikai minēt, kas notiek ar cilvēku, ja viņš 20 gadus atrodas daļēji izolētā vidē, kas ir saistīta ar personiskās drošības nodrošināšanu.

Viņu nepārtraukti sargā no cilvēkiem liels pulks miesassargu. Tas nav saistīts tikai ar Covid-19 pēdējā laikā. Domāju, ka tas ir saistīts ar Putina prāta stāvokli.

Sava krūzīte ar vāciņu

Pēdējos gados viņš starptautiskos pasākumos sāka ierasties ar savu krūzīti ar vāku. Tās mērķis bija, lai neviens nevarētu indi iemest tur iekšā. Baidoties no Codiv-19, viņš pēdējās tikšanās valstu līderus uzņēma, sēžot pie ļoti gara galda. Tas sāka izskatīties traģikomiski.

Tikai pasmieties te nebūs iespējas, jo viena cilvēka rokās ir nonākusi pārāk liela vara. Viņš tur par ķīlniekiem Krieviju, Ukrainu un kaimiņvalstis. Viņš kā terorists biedē ar kodolkaru. Lai psihiatri novērtē, kas ir kas, bet kā minimums mēs varam runāt par ļoti specifisku domāšanas veidu.”

Vai Putins ir smagi slims?

Komentējot ik pa laikam izskanējušo informāciju, ka Putins ir smagi slims, Kudors norādīja, ka mēs nezinām patiesību par to. “Ir iespējams viss. Diemžēl mēs ik pa laikam nodarbojamies ar kremniloģiju. Tas nozīmē, ka mums pietrūkst informācijas, tāpēc mēs no informācijas druskām salasām kopainu.

Ir iespējams, ka viņam ir veselības problēmas, bet droši par to mēs uzzināsim tikai tad, kad tas nāks atklātībā. Pagaidām tie ir minējumi, ka tā varētu būt. Dažas detaļas liek par to domāt. Bet, lai to droši paziņotu, ir jābūt stingriem faktiem.”

Kas mums jādara saistībā ar to?

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Latvijai un Baltijas valstīm jābūt gatavām daudz kam. Lai gan bailes nav labs padomdevējs, tomēr izdevumi valsts aizsardzībai 2,5% apjomā no Latvijas iekšzemes kopprodukta ir solis pareizā virzienā, Kudors vērtēja.

Viņš norādīja, ka Latvija kopš 2014. gada ir centīgi pildījusi savus mājasdarbus, piemēram, nostiprinājusi aizsardzības spējas, veikusi Bruņoto spēku mehanizāciju. “Tas maksā dārgi, bet mums nav izvēles pie šāda kaimiņa. Mums ir jātērē pietiekami daudz, lai mūsu Bruņotie spēki būtu moderni.

Redzam, ka Krievija izrādījās milzis uz māla kājām. Viņu militārā jauda nav tik liela, kā daudz speciālistu līdz šim bija domājuši. Tikai pie nopietnas pretestības var novērtēt, cik valsts ir militāri spēcīga. Karš Gruzijā un Sīrijā Krievijai un apkārtējiem neparādīja reālo lietu stāvokli viņu bruņotajos spēkos. Tie joprojām ir bīstami, bez šaubām, bet vienkārši varbūt tie nav tik stipri, kā tika spriests.”

Jāuztur ļoti cieša saikne ar mūsu sabiedrotajiem

Katrā gadījumā Latvijai ir jāturpina tas, ko mēs jau darām labu laiku, īpaši kopš 2014.gada. Mums jāstiprina mūsu aizsardzības spējas un jāuztur ļoti cieša saikne ar mūsu sabiedrotajiem NATO ietvaros.

Kā vērtējams tas, ka Latvijā martā ierodas tik daudz svarīgu pasaules valstu pārstāvju, tostarp no valstīm, kas ir NATO vadībā? Kudors vērtēja, ka tas ir ļoti pozitīvs signāls. “Notiek informācijas karš, un vēstījumiem ir svars. Pēc 2014. gada Krievijas agresijas pret Ukrainu tā brīža ASV prezidents Baraks Obama ieradās Tallinā un teica, ka NATO 5.paragrāfs ir spēkā. Tas paredz: ja uzbrūk vienai NATO valstij, tas nozīmē uzbrukumu visai NATO. Šie vēstījumi ir svarīgi pretējai pusei.

NATO vienotība ir tas, kas var atturēt Putinu testēt jebkuru NATO dalībvalsti, tostarp Latviju. NATO vienotība ir visstiprākais vēstījums. NATO paplašinātās kaujas grupas, ko vada Kanāda, klātbūtne ir ļoti spēcīgs vēstījums pat tad, ja šo kareivju nav pārāk daudz, salīdzinot ar reālo militāro atturēšanu. Bet tas, ka viņi ir šeit, ir ļoti svarīgi.

Esam zem lietussarga

Tas, ka ierodas augstas amatpersonas, ir vēstījums arī Latvijai, ka NATO ir vienota. Tagadējais ASV prezidents Džo Baidens arī spilgti izteicās par šo.” Arī nesenais ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš izteicās, ka NATO ietvaros ASV būs uzticams partneris, lai arī daļa viņa vēstījumu nedaudz vājināja transatlantisko vienotību.

Kudors 2016. gadā piedalījās kādā starptautiskā pasākumā, kur viens no Trampa padomniekiem apgalvoja, ka Trampa nostāja ir tāda: tie, kas ir zem lietussarga, ir pasargāti. “Tas bija ļoti labs vēstījums, un Baidens to ir turpinājis un paudis vēl spilgtāk. NATO, tostarp ASV, iestāsies par jebkuras dalībvalsts drošību.

Pat nedomājiet!

Tādā ziņā es necik nešaubos par NATO vienotību. 2014. gada bija traģisks Ukrainai, bet mums ir nācis par labu. Mēs esam paspējuši pa šo laiku sagrupēties un nonākt pie vienotības NATO ietvaros. Mūsu mājasdarbs ir aizsardzības stiprināšana un komunikācija ar sabiedrotajiem. Plus vēstījumi Krievijai: “Pat nedomājiet [uzbrukt]! NATO ir vienota!”

Ja Krievija tomēr ietu uz tik lielu avantūru, ka kaut ko īstenotu pret NATO dalībvalstīm, tad ir cauri ar to režīmu diezgan īsā laikā. Ceru, ka nebūs kodolkara. Pat, ja Putins ietu uz totālu avantūru kodolkara veidā, nav zināms, vai visi ģenerāļi viņam tiešām paklausīs. Tas vēl ir liels jautājums, jo domāju, ka starp viņiem ir arī saprātīgi cilvēki,” pētnieks pauda.