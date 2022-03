Liepājā atklāj muzeju, kur piedāvā apceļot trīs gadsimtus

“Ēka Kungu ielā 24 ir viena no vecākajām Liepājā, celta 17. gadsimtā. Vietējie to pamatoti dēvē par Pētera I namiņu – šis vīrs, iespējams, ir arī viens no iemesliem, kāpēc celtne laika gaitā izdzīvojusi. 1697. gada martā, savas Lielās sūtniecības laikā, taču vēl ne kā cars, bet inkognito veidā, nedēļas garumā viņš šeit mitis un Hoijeres kundze viesi izguldinājusi,” vēstures faktu atklāj muzeja vadītāja Ieva Dzintare.

Šī ir viena no vecākajām ēkām Liepājā, celta 17. gadsimtā. (Foto: Ģirts Gertsons)

Muzejā iekārtotas desmit senatnīgas istabas ar ekspozīcijām. Par pirmo saimnieci Hoijeri zināms, ka viņa bijusi holandiešu izcelsmes, 17. gadsimtam netipiski stipra sieviete. Vīrs pāragri devies aizsaulē, un uz viņas pleciem palikusi lielā viesu nama saimniecība un četras atvases.

Īsts holandiešu porcelāns. (Foto: Ģirts Gertsons)

“Tolaik, ja sieviete palika bez vīra, meklēja atkal nākamo dzīvesbiedru, bet Hoijere līdz mūža galam palikusi neatkarīga sieviete. Viņai bijusi sava veida uzņēmējdarbība – viesu nama uzturēšana un vadīšana, kas neraksturo sievietes lomu sabiedrībā 17. gadsimtā un Liepājā kopumā,” holandietes drosmi slavē Dzintare.

Sākot ar 1835. gadu, vairāk nekā gadsimta garumā nams saistīts ar Stenderu dzimtu. Otrā stāva ekspozīcija ir kā notāra Kristofa Vilhelma Stendera (1788–1867) radinieku dzīvoklis, atbilstoši 19. un 20. gadsimta mijai. Bērnistabu grezno leļļu māja, kuras saturu muzejnieki ar savām čaklajām rokām paši piepildījuši.

Stenderu dzīvojamā istaba, iekārtota atbilstoši laikmetam. (Foto: Ģirts Gertsons)

Foto: Ģirts Gertsons

