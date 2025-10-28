"Vienreizēji pabalsti te vairs nepalīdzēs!" Iedzīvotāji spraigā diskusijā soctīklos norāda - mums jāsamierinās, ka Latvija izmirst
Straujais dzimstības kritums Latvijā ir izraisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos. Lietotāji dalās personīgajos stāstos, strīdas par demogrāfiskās krīzes cēloņiem un piedāvā risinājumus situācijas uzlabošanai - sākot no izglītības sistēmas reformām līdz atbalstam strādājošajiem vecākiem.
Pēdējo desmit gadu laikā dzimstība Latvijā ir samazinājusies gandrīz uz pusi, un šī satraucošā tendence iedzīvotājos raisa arvien lielākas bažas.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2025. gada janvārī-augustā valstī reģistrēti tikai 7837 jaundzimušie, kas ir par 11,3% mazāk nekā tajā pašā periodā 2024. gadā (8837 bērni).
Dzimstības izmaiņu grafiks rāda pastāvīgu samazinājumu: ja 2016. gadā astoņu mēnešu laikā piedzima vairāk nekā 15 tūkstoši bērnu, tad 2025. gadā - gandrīz divreiz mazāk.
Demogrāfi atzīst: dzimstības kritums bija gaidāms, taču tā temps pārsniedzis pat vispesimistiskākās prognozes. Salīdzinājumam, pēdējo desmit gadu laikā dzimstība samazinājusies:
- Polijā - par 32%,
- Somijā - par 30%,
- Latvijā - aptuveni par 48%.
Kāpēc latvieši nesteidzas kļūt par vecākiem? Par šo tēmu sociālajos tīklos izvēršusies plaša diskusija. Lietotāja Sintija platformā @Threads pajautāja: "Ko reāli varētu darīt, lai glābtu situāciju?"
Viedokļi cilvēku vidū dalās, taču lielākā daļa saskata vienu kopēju faktoru - problēma nav tikai nauda. Kā rakstīja viena sieviete: "Normāla ģimene neizvēlas radīt bērnu tikai tāpēc, ka valsts palielinājusi pabalstu par 200 eiro. Atbalstam jābūt mērķētam vidējās klases ģimenēm, kas spēj audzināt izglītotus un kulturālus bērnus. Nepieciešama nevis vienreizēja palīdzība, bet atbalsts hipotekārajam kredītam, bērnudārziem, auklēm un medicīnai."
Vēl kāda persona dalījās ar savu pieredzi: "Kad meklēju darbu, trīs no četriem darba devējiem atteica, uzzinot, ka man ir mazs bērns. Teica tieši: mums nav vajadzīgi tie, kas bieži būs slimības atvaļinājumā. Ja tev ir mazulis - tu darba tirgum neesi vajadzīga."
Kāds cits pievērš uzmanību emocionālajam un fiziskajam nogurumam: "Problēma nav nodokļos, bet nogurumā. Jā, finansiāli vēl varētu atļauties vēl vienu bērnu, bet vienkārši nav spēka. Agrāk vecāki bērniem veltīja maz laika, tagad - otrādi, un tas nogurdina. Cilvēkiem pietiek enerģijas vienam vai diviem bērniem, un nekādi pabalsti to nemainīs."
"Radīt bērnu - tā nav problēma. Problēma ir, ko darīt tālāk? Divus bērnus jau ir grūti organizēt: bērnudārzi, slimības, pulciņi, skola. Kas paņems bērnu pulksten 12:00, ja vecāki strādā pilnu dienu? Lai varētu atļauties šādu elastību, jāpelna ļoti daudz."
Vēl viena lietotāja norāda, ka, diemžēl, vairs neko nevar izdarīt. Viņasprāt, lai glābtu situāciju, katrai reproduktīva vecuma sievietei Latvijā būtu jādzemdē vismaz pieci bērni, kas ir nereāli. Pēc viņas domām, jāsamierinās ar to, ka Latvija izmirst.
2025. gada 1. septembrī Latvijā dzīvoja aptuveni 1,829 miljoni iedzīvotāju - un šis skaitlis turpina samazināties.