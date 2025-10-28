Pensiju uzkrājumos, ko veido Latvijas iedzīvotāji, ir atklāts viens nopietns trūkums
Latvijas otrā līmeņa pensiju sistēmas uzkrājumi pēdējo 15 gadu laikā ir ievērojami pieauguši, tomēr līdzekļu daļa, kas tiek ieguldīta aktīvos valsts iekšienē, ir ļoti zema, teikts Latvijas Bankas Finanšu pieejamības pārskatā.
Dokumentā norādīts, ka viens no svarīgiem nosacījumiem kapitāla tirgus attīstībai ir pietiekama uzkrājumu apjoma esamība vietējos nefinanšu uzņēmumos un mājsaimniecībās, kurus varētu novirzīt investīcijām.
Ir vairāki rādītāji, kas netieši liecina, ka šāds potenciāls Latvijā pastāv. Piemēram, kredītu un noguldījumu attiecība Latvijas banku sektorā ir 64 procenti, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem eirozonā, kur šis rādītājs vidēji sasniedz aptuveni 94 procentus.
Tas nozīmē, ka ievērojama daļa līdzekļu, kas izvietoti Latvijas kredītiestādēs, netiek izmantota ekonomikas finansēšanai. Viens no risinājumiem situācijas uzlabošanai varētu būt šo līdzekļu mobilizācija, izmantojot vietējā kapitāla tirgus instrumentus.
Pārskatā arī norādīts, ka Latvijas otrā līmeņa pensiju sistēmas uzkrājumi pēdējo 15 gadu laikā ir ievērojami pieauguši, tomēr to daļa, kas tiek ieguldīta Latvijas aktīvos, ir strauji samazinājusies - no 61,6 procentiem 2010. gadā līdz 7,9 procentiem 2024. gadā. Tas ir ievērojami mazāk nekā pensiju fondu ieguldījumu daļa vietējos tirgos Lietuvā un Igaunijā, kur tā attiecīgi sasniedz 22,9 un 12 procentus.
Šie dati liecina, ka pieejamo uzkrājumu ir pietiekami, un ka kaimiņvalstu pieredze apliecina iespēju novirzīt salīdzinoši lielāku daļu līdzekļu iekšējā kapitāla tirgus attīstībai. Latvijas kapitāla tirgus nepietiekama attīstība saistīta ne tikai ar investoru pieprasījuma trūkumu, bet arī ar ierobežotu piedāvājumu, teikts pārskatā.
Saskaņā ar dokumentu kapitāla tirgus potenciāls kā alternatīvs finansējuma avots netiek pilnībā izmantots. Piemēram, Latvijas uzņēmumu apgrozībā esošo akciju kopējā vērtība 2024. gada beigās bija zemākā eirozonā. Situāciju vēl vairāk pasliktināja akciju sabiedrības "Latvijas gāze" lēmums dzēst savas akcijas no biržas saraksta.