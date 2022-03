Krievijas informācijas aģentūras “Rossiya Segodnya” galvenā ēka Maskavā, no kuras tiek koordinēta arī “Sputņik” darbība. (Foto: Vida Press)

Kremļa “Sputņik” bezdievīgos melus un propagandas plūdus tik ātri bloķēt neizdodas

Sabiedrība Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Neskatoties uz to, ka ar Eiropas Padomes lēmumu visās ES valstīs nolemts pārtraukt Kremļa propagandas interneta vietnes “Sputņik” darbību, latviešu valodā tā joprojām “rullēja” vairākas dienas, un tajā varēja izlasīt nekaunīgus melus un dezinformāciju, piemēram, par to, ka Kijevas ikdienas dzīve ir tikpat mierīga kā Dubaijā, ukraiņu nacionālisti it kā bombardē Doņeckas mierīgo iedzīvotāju mājas, bet Ukrainas politiķi jāsoda tāpat kā nacisti Nirnbergas procesā.