Sipeniece LTV īpaši izcēlusi dziedātāja Intara Busuļa un grupas "Prāta Vētra" koncertēšanu Krievijā.

LTV Sipenieci intervēja pie Krievijas vēstniecības Rīgā, kur trešo dienu norisinās demonstrācijas Ukrainas atbalstam.

"Man ir ļoti svarīgi nodot informāciju Krievijas varas iestādēm, ka viņus nicinām, man ir ļoti svarīgi nodot ukraiņu tautai, ka mēs esam ar viņiem, man ir ļoti svarīgi, ka mani bērni zina, ka brīvībai ir cena, un šī ir ļoti liela mācība mums visiem," sacīja Sipeniece.

"Un šeit es gribu vērsties arī pie saviem kolēģiem, pie šovbiznesa pārstāvjiem - tiem, kuri brauca un apkalpoja oligarhus.

Viņi vairoja šo situāciju, viņi ir līdzvainīgi, un es to jau teicu 2014.gadā, ka nebūs labi, nedrīkst ar ienaidnieku koķetēt, jo, braucot un muzicējot viņu ballītēs, apkalpojot viņus, jūs viņiem devāt sajūtu, ka viņi ir normāli.

Lūk, rezultāts. Un nevajag, "Prāta Vētra", tagad nākt uz koncertu, nākt uz skatuves un izlikties, ka it kā nekas nebūtu bijis. Jūs esat līdzvainīgi. Intar, tu arī esi līdzvainīgs un visa jūsu apkalpojošā komanda."

"Mēs stāvam visi katastrofas priekšā, un tas ir tikai tāpēc, ka jums bija krekls tuvāks par sirdsapziņu diemžēl," pauda Sipeniece, sakot, ka "mēs tikai varam lūgt visus augstākos spēkus, lai mēs izdzīvotu, lai saprāts uzvarētu".

Kaupers: "Sirds ir pilna"

Sipenieces teikto sadzirdējis un komentējis arī grupas "Prāta Vētra" solists Renārs Kaupers, kuram par publiskajām "raganu medībām" pastāstījusi grupas menedžere Aija Auškāpa.

"Jāsaka tā, ka sirds ir pilna. Man tikko zvanīja mūsu menedžere Aija un teica, ka ir sākušās publiskas "raganu medības"," sociālajos tīklos ievietotā video saka Kaupers. "Baiba Sipeniece šajā briesmīgajā karā, kas notiek Ukrainā, bezmaz vai vaino "Prāta Vētru" un Intaru Busuli, kas ir braukuši koncertēt Krievijā un tikko ir arī piedalījušies atbalsta koncertā Ukrainai pie Kongresu nama."

Kaupers pauž, ka viņam ir jautājumi par to, "vai tiešām kāds ir privatizējis iespēju izteikt līdzjūtību un atbalstu cilvēkiem, kas nonākuši nelaimē". "Vai to nevar darīt ikviens, kas to sajūt un grib darīt?" jautā dziedātājs.

"Vai tiešām sports un kultūra vairs nav tās jomas, kas var veicināt draudzību tautu un cilvēku starpā?" viņš turpina.

Kaupers norāda, ka grupa koncertēt pēdējo gadu laikā ir devusies kā uz Krieviju, tā arī uz Ukrainu.

"Prāta Vētras" solists pauda neizpratni, kāpēc Sipeniece savu sašutumu nav paudusi tiešā veidā mūziķiem. "Baiba, mēs esam labi pazīstami.

Mēs pavisam nesen satikāmies veikalā. Mums bija jauka, mīļa saruna.

Tu nevienu brīdi nepieminēji šo faktu, par ko tu tagad tik skaļi runā," sacīja Kaupers, paužot, ka šobrīd ir liels aizvainojums, un reizēm to ir jāizpauž.

Intars Busulis: "Es ceru, ka veselais saprāts uzvarēs"

Sipenieces sacīto vietnē "Instagram" komentējis arī dziedātājs Intars Busulis, sakot, ka Latvijā ir cilvēki, kuri meklē vainīgos notiekošajam Ukrainā un "pēc Baibas Sipenieces vārdiem, izskatās, ka tie ir atrasti "Prāta vētras" un "Intara Busuļa" veidolā".

"Es ceru, ka veselais saprāts uzvarēs, un mēs atradīsim atbildes uz mums nesaprotamiem jautājumiem. Mēs esam apjukuši, mēs nezinām vēl, kā rīkoties, kas ar mums notiks, bet mums vēl vairāk šajos laikos ir jāturas kopā plecu pie pleca, jāsocializējas un jāmēģina izprast šo visu," saka Busulis. "Man liekas, ka mums ir jāpārtrauc šī strīdēšanās, ņemšanās un tiešām roku rokā, plecu pie pleca jāmēģina kaut kādā mērā palīdzēt Ukrainai šajā briesmīgajā karā."

"Prāta Vētra" atceļ koncertus Krievijā

Jauns.lv jau ziņojis, ka, ņemot vērā šī brīža situāciju Ukrainā, grupa "Prāta Vētra" atcēlusi iepriekš Krievijā plānoto koncerttūri.

Kā informē sociālajos tīklos izplatītais grupas tūres plakāts, koncerts Sanktpēterburgā bija plānots šī gada 2. martā, savukārt Maskavā - 4. martā. Grupai tika ieplānoti koncerti arī 11 citās Krievijas pilsētās.

Arī Busulis sociālajos tīklos saviem faniem norādījis, ka "šādos apstākļos par klātienes koncertiem Krievijā pat nerunāsim". "Man nebija paredzēts tuvāko mēnešu laikā neviens koncerts Krievijā, un tas nav ne jāpārceļ, ne jāatceļ," raksta Busulis.