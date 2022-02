Kāpēc latviešu sievietes savus nogrieztos matus sūta uz Lielbritāniju?

"Man mati vienmēr ir auguši ļoti labi. Un ik pa laikam man ir tā bijis, ka iznāk, ka es savus lielos, garos matus esmu aizgājusi nogriezt, un viņi ir vienkārši aizgājuši miskastē," Latvijas Televīzijas raidījumā "4. studija" stāstīja Dace.

Pērn viņa sociālajos tīklos nejauši ievērojusi iespēju ziedot matus, nosūtot tos uz ārvalstīm. "Es pilnīgi saskatīju – jā, tā ir fantastiska iespēja! Tad, kad es sadūšošos nogriezt atkal matus, es zinu, ka tie noteikti neaizies miskastē! Arī tajā laikā man pat pašai ļoti tuva draudzene slimoja ar krūts vēzi, kura pilnībā pazaudēja matus," viņa stāsta.

"Ņemot vērā, ka es to pirmo reizi darīju, man īsti nebija neviena, kam paprasīt, es pati rakos internetā, kā to darīt. Bet būtībā, ja nolemj tos matus nogriezt, tad jau var pieteikt internetā, viņu mājaslapā paciņu, kur viņi atsūta," par ziedošanas procesu "Little Princess Trust" fondam klāstīja Dace.

Latvijā šādas iespējas nav

Latvijā šobrīd nav iespējams ziedot matus – tos var tikai pārdot, lai vēlāk, pēc īpaša pasūtījuma un par maksu, izveidotu parūku. Tomēr, kā norādīja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS), interese par matu ziedošanu ir.

"Mums ir bijuši piedāvājumi ziedot matus, kad zvana uz slimnīcu un interesējas, ka varētu kādam onkoloģijas nodaļas pacientam noziedot. Parasti tās ir meiteņu mammas, kas par to interesējas. Bet, aptaujājot pacientus nodaļā, tāda īsti atsaucība nav tam bijusi, jo, iespējams, ka varētu būt sarežģīti atrast vietu, kur šos matus pārvērst parūkā," teica BKUS Onkoloģijas nodaļas sociālā darbiniece Baiba Zariņa.

Turklāt, tas nav lēts prieks. Parūkas nav valsts apmaksātas, turklāt no dabīgajiem matiem tās ir krietni dārgākas par mākslīgo matu parūkām, un var izmaksāt vairākus simtus eiro. Slimnīcā norādīja, ka maziem bērniem nepieciešamība pēc parūkām neesot tik izteikta.

Gadā nepieciešamība pēc parūkām ir apmēram piecām meitenēm, vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Lielāka interese ir jau par gatavām parūkām.

Par fondu "Little Princess Trust"

"Fonds tika dibināts par piemiņu manai meitai Hannai, kura 2005. gadā piecu gadu vecumā diemžēl aizgāja mūžībā vēža dēļ. Tolaik bija pieejama niecīga palīdzība – Anglijā bija pieejamas vien lētas, sintētiskas parūkas. Dabīgo matu parūkas bērnam bija grūti atrast un tās bija ļoti dārgas," stāstīja "Little Princess Trust" dibinātāja Vendija Tārplija Morisa.

Daļa parūku tiek veidotas Tālajos Austrumos, bet daļa – turpat Anglijā. Vienas parūkas izveidei paiet 60 stundas. Fonds pats apmaksā to izgatavošanu, pielāgošanu un veidošanu.

Parūkas tiek nodrošinātas bez maksas jebkuram bērnam un jaunietim, kam tās ir nepieciešamas.

