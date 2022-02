Izvērtējot šo gadījumu, ZVA secinājusi, ka "patologanatomiskā ekspertīzē konstatēto pārmaiņu cēloniskais sakars ar "AstraZeneca" vakcīnas lietošanu ir vērtējams kā ticams". Šajā gadījumā konstatēta "AstraZeneca" vakcīnas ļoti reti sastopamā blakusparādība - trombozes un trombocitopēnijas sindroms (TTS).

Mirusī persona bijusi vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem. Vakcinācija veikta 2021.gada aprīlī, bet nāve iestājusies septītajā dienā pēc "AstraZeneca" Covid-19 vakcīnas pirmās devas saņemšanas. Ziņojums par šo gadījumu ZVA saņemts 21.jūlijā.

Kā uzsver ZVA, TTS ir ļoti retos gadījumos novērota blakusparādība tikai vīrusa vektora vakcīnām ("AstraZeneca" un "Johnson&Johnson"), kas dažos gadījumos noris kopā ar asiņošanu un visbiežāk rodas trīs nedēļu laikā pēc vakcinācijas. TTS ir norādīta kā iespējama blakusparādība šo vakcīnu lietošanas instrukcijā un zāļu aprakstā. Savukārt ne "Pfizer-BioNTech", ne "Moderna" vakcīnām, kas abas ir mRNS jeb ziņneša vakcīnas, TTS nav iekļauts blakusparādību sarakstā.

ZVA skaidro, ka TTS ir būtiski atšķirīgs klīnisks stāvoklis no medicīnā visai bieži sastopamām trombozēm un vienmēr ietver vienlaikus esošu trombocitopēniju jeb samazinātu trombocītu skaitu asinīs. Medicīnā visai bieži sastopamā tromboze bez vienlaikus esošas trombocitopēnijas nav tas pats, kas vakcīnas blakusparādība TTS.

Vērtējot šo gadījumu, ZVA izvērtējusi visu pieejamo informāciju, ietverot personas slimības vēstures datus, informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, no ģimenes ārsta, no Nacionālā veselības dienesta par lietotām zālēm un veiktiem izmeklējumiem, tiesu medicīniskās ekspertīzes slēdzienu, t.sk. tiesu histoloģiskās izpētes datus, un klīniskā eksperta - hematologa viedokli. ZVA vērtēšanu veikusi, balstoties uz zinātniskām metodēm un prasībām, kas ir vienādas visā Eiropas Savienībā (ES), atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izstrādātiem zāļu drošuma uzraudzības standartizētiem kritērijiem.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts sociālajos tīklos uzsver, ka saistībā ar šo gadījumu valdība izmaksās kompensāciju tuviniekiem.

Mūs sasniegusi ziņa, ka no vairāk nekā 1,29 milj. pret C19 vakcinēto ir cilvēks, kurš miris no ārkārtīgi retas vakcīnas blakusparādības. ZVA pēc rūpīgas izpētes ir apstiprinājusi ticamu saikni.



Pirmo reizi par TTS kā "AstraZeneca" vakcīnas iespējamu blakusparādību Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un ZVA informāciju vakcinācijas veicējiem, ārstiem un sabiedrībai sniegusi pagājušā gada 19.martā. Attiecīga informācija un vadlīnijas nosūtītas vakcinācijas veicējiem, veselības aprūpes speciālistiem un iekļautas Vakcinācijas rokasgrāmatā. ZVA atgādina, ka ikvienam iedzīvotājam, kurš trīs nedēļu laikā pēc vakcinācijas ar vīrusa vektora vakcīnu, jāpievērš uzmanība un nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības, ja tiek novērots elpas trūkums, sāpes krūškurvī, sāpes kājās, kāju pietūkums, nepārejošas sāpes vēderā, spontāna asiņošana, asinsizplūdums vai sīki zemādas asinsizplūdumi.

EZA un ZVA uzsver tūlītējas specializētas medicīniskas palīdzības nozīmi TTS gadījumā. "Ļoti svarīgi ir paturēt prātā, ka personas, kurām trīs nedēļu laikā pēc vakcinācijas ar "AstraZeneca" diagnosticēta trombocitopēnija, aktīvi jāpārbauda, vai nav trombozes pazīmju. Līdzīgi - personām, kurām trīs nedēļu laikā pēc vakcinācijas ir trombozes pazīmes, vai citi nosauktie simptomi, jānosaka trombocītu skaits asinīs," uzsvērts ZVA paziņojumā.

"AstraZeneca" vakcīna pret Covid-19 ES tika apstiprināta 2021.gada 29.janvārī un tiek izmantota ES valstīs, lai novērstu Covid-19 slimību, kas var radīt nopietnas sekas veselībai, tai skaitā Covid-19 izraisītu hospitalizāciju, ārstēšanos intensīvās terapijas nodaļā, un nāvi. Latvijā jau labu laiku šī vakcīna ir maz pieprasīta.

EZA, Eiropas Komisija, PVO, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs un Imunizācijas valsts padome joprojām uzsver, ka ieguvums no "AstraZeneca" vakcīnas lietošanas joprojām ir lielāks par risku.

Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem, no 2020.gada 28.decembra līdz 2022.gada 31.janvārim vakcinācija pret Covid-19 ar "AstraZeneca" vakcīnu Latvijā veikta 262 349 reizes. Sākot ar 2021.gada otro pusgadu šīs vakcīnas lietošana Latvijā ir krasi samazinājusies. "AstraZeneca" vakcīna šobrīd tiek lietota ārkārtīgi retos gadījumos - 2022.gada pirmajos mēnešos ir veiktas 68 potes, kas ir 0,03% no pošu kopskaita šajā laika periodā.

Savukārt ES/EEZ līdz 2022.gada 2.janvārim iedzīvotāji bija saņēmuši kopumā aptuveni 69 miljonus "AstraZeneca" vakcīnas devu.

Līdz 2022.gada 31.janvārim ZVA kopumā ir saņemti 48 blakusparādību ziņojumi, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu vai vairāku mēnešu laikā pēc vakcinācijas ar kādu no Covid-19 ar vakcīnām. 26 ziņoto gadījumu vērtēšana šobrīd vēl turpinās, jo ir pieprasīti autopsijas rezultāti un cita informācija.

Visus Latvijā saņemtos blakusparādību ziņojumus ZVA ievada arī vienotā ES ziņojumu datu bāzē. Jaunas drošuma informācijas iegūšanai blakusparādību ziņojumi tiek vērtēti EZA zāļu drošuma uzraudzības procedūrās, kurās piedalās visu ES dalībvalstu zāļu aģentūru speciālisti, uzsver ZVA.

ZVA atgādina, ka pie ārsta iedzīvotājiem ir jāvēršas vienmēr, ja viņiem rodas veselības traucējumi, kas rada bažas. Ārsta pienākums ir arī ziņot ZVA par viņu pacientiem novērotām vakcīnu un citu zāļu blakusparādībām, tai skaitā arī tikai aizdomu gadījumā.