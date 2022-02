Katoļu priesteru nedienas ar narkomāniem un svecēm, kaujas torpēda Liepājā un tarāns Ventspilī: kriminālā province

Sirdsklauves piedzīvojuši arī nama Ventspilī, Embūtes un Tārgales ielas krustojumā, iemītnieki, kuru mieru kārtējo reizi iztraucēja ēkas sienu taranējusī automašīna. Savukārt otrā Kurzemes lielākajā ostas pilsētā - Liepājā nedēļas sākumā bija nemierīga pastaiga pa pludmali Dienvidu fortu rajonā. Tur vētra liedagā izskaloja padomju kara flotes torpēdu vēl no kara laikiem. Par laimi, tā nebija sprādzienbīstama. Domājams, mierīgāk varēs justies sēlieši, jo Valsts policija gan Jēkabpils, gan Aizkraukles pusē konfiscējuši arsenālus ar nelegālu brāgu, narkotikām un cigaretēm.

Priesteris Daugavpilī pēc lūgšanas nenodzēš sveci un teju nokurina draudzes māju

Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes mācītājs Valērijs Oļševskis otrdienas, 8. februāra, vakarā pēc vakara lūgšanas savos dienesta apartamentos draudzes mājā līdzās dievnamam – divstāvu namā Rīgas ielā 39 aizmirsa nodzēst sveci un gan nokurināja savas personiskās mantas, gan aizdedzināja draudzes īpašumu.

Ugunsdzēsējus uz draudzes gana dzīvokli izsauca uzreiz pēc septiņiem vakarā, bet ugunsliesmas pilnībā izdevās apslāpēt tikai īsi pirms pusdesmitiem vakarā. Dega 16 kvadrātmetrus plaša telpa – siena, grīda un sadzīves lietas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ziņo, ka nelaimes iemesls bija bez uzraudzības atstāta svece. Par laimi, ugunsgrēkā neviens necieta.



Vietējais ziņu portāls chayka.lv raksta: “9. februāra rītā baznīcas pagalmā satikām priesteri Valēriju Oļševski, kurš nesa mantas no iepriekšējā vakarā degošās mājas. Viņš teica, ka pēc lūgšanas droši vien nav nodzēsis sveci. Tā tad arī izraisīja ugunsgrēku. Priesteris sacīja, ka tagad ēkā noteikti būs jāveic remonts, lai gan tas prasījās jau sen - māja veca, elektroinstalācijas veca. “Bet paldies Dievam, ka visi ir dzīvi,” sacīja garīdznieks."

Daugavpils svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas ēku komplekss (pa labi attēla apakšā: draudzes māja, kura pēc lūgšanas atstātas nenodzēstas sveces dēļ gandrīz nosvila). (Foto: visitdaugavpils.lv)

Jāpiebilst, ka svētā Pētera ķēdēs baznīca ir vecākā katoļu baznīca Daugavpilī, kas celta 1848.-1849. gadā. Padomju laikos – pagājušā gadsimta sešdesmitos un septiņdesmitos gados – ateistiskā režīma varasvīrī vēlējās dievnamu nojaukt, bet ticīgie daugavpilieši par visu varu centās aizstāvēt baznīcu pašā pilsētas centrā. Un tas viņiem arī izdevās, jo par Dieva tempļa saglabāšanu iestājās pat Vatikāns.

Kārtējā avārija Ventspils “melnajā punktā”

Ventspilī ceturtdienas, 10. februāra rītā, BMW automašīna ietriecās Embūtes un Tārgales ielas krustojumā esošajā mājā. Šī māja jau neskaitāmas reizes ir cietusi no neuzmanīgiem un pārgalvīgiem autovadītājiem, šajā reizē neoficiāla informācija liecina, ka pie vainas negadījumam bijis apledojis ceļš, raksta “Ventas Balss”.

Ceturtdien ap astoņiem no rīta Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Tārgales ielā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Noskaidrots, ka sieviete, kura vadīja automašīnu BMW pa Embūtes ielu virzienā no Celtnieku ielas, krustojumā ar Tārgales ielu netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā automašīna saslīdējusi un iebraukusi ēkas sienā.

Notikuma vietā ieradās arī mediķi un glābēji. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ziņo, ka negadījuma brīdī automašīnā atradās divas personas, un neviens no cilvēkiem sadursmes brīdī traumas neguva. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Anete Strazdiņa informēja, ka glābēju palīdzība bija nepieciešama, lai pārvietotu automašīnu no ietves un sakārtotu ceļu.

Jāatgādina, ka ar apskaužamu regularitāti likumsargi informē par avārijām šajā krustojumā, kur vadītāji bieži pārkāpj noteikumus, brauc pie sarkanās gaismas un veidojas sastrēgumi. Ik pa laikam policija izplata paziņojumus, aicinot atsaukties kāda negadījuma šajā vietā aculieciniekus. Iepriekšējā smagākā avārija tur notika pagājušā gada maijā, kad vieglā automašīna sadūrās ar satiksmes mikroautobusu un vairākus cietušos nācās vest uz pilsētas slimnīcu.

Zemgales policistu lielais ķēriens: brāga un marihuāna

Mežāres pagastā kādā privātmājā policisti konfiscēja teju 200 litru pašbrūvētas “spēcinošas” dziras. (Foto: Valsts policija)

Pagājušajā nedēļā vērienīgs ķēriens – nelegālo apdullinošo vielu konfiscēšana – bija Valsts policijas Zemgales reģiona likumsargiem:

* Jēkabpils novada Mežāres pagastā kāda privātmājā policisti 3. februārī uzgāja pašizgatavotu alkohola ražošanas ierīci un teju 200 litru reibinošās dziras. Policija informē:

“3. februārī Valsts policijas Jēkabpils iecirkņa amatpersonas Mežāres pagastā kādā privātmājā kriminālprocesa ietvaros veica kratīšanu un atrada, un izņēma pašizgatavotu ierīci alkohola ražošanai un aptuveni 180 litrus bezkrāsaina un krāsaina šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Lai noteiktu precīzu konfiscēto vielu daudzumu un sastāvu, ir nozīmētas ekspertīzes. Tāpat jāpiebilst, ka vīrietis, kurš kontrolpirkuma laikā pārdeva nelikumīgu alkoholu, iepriekš vairākkārtīgi ir nonācis policijas redzeslokā saistībā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti, par ko saukts pie administratīvās atbildības. Šobrīd 1956. gadā dzimušajam vīrietim ir piemērots personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess statuss.”

4. februārī policijas dienesta suns Darvinš Aizkrauklē automašīnā „Volkswagen Touran” atrada dažādās vietās paslēptas narkotiska pulvera paciņas. (Foto: Valsts policija)

* Savukārt dienu vēlāk – piektdien, 4. februārī, Aizkraukles iecirkņa policisti, veiksmīgi sadarbojoties ar kinologu un dienesta suni Darvinu, pārbaudes laikā automašīnā vairākos slēpņos atrada un izņēma narkotiskās vielas. Bet nākamajā dienā autovadītāja deklarētajā dzīvesvietā vēl tika atrastas un izņemtas narkotiskās vielas, kā arī nereģistrēta gāzes pistole un patronas. Policija vēsta:



“4. februārī likumsargi, pildot darba pienākumus, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā, apturēja automašīnu „Volkswagen Touran”. Pārbaudes laikā policisti pieaicināja kinologu un dienesta suni Darvinu, kurš transportlīdzekļa salonā dažādās slēptuvēs atrada marihuānu un iepakojumus ar baltu pulverveida vielu. Par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu glabāšanu un pārvadāšanu tika sākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes, lai precīzi noteiktu narkotisko un psihotropo vielu sastāvu un daudzumu. Jāpiebilst, ka autovadītājs jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par dažāda rakstura likumpārkāpumiem.

Tāpat aizdomās par to, ka transportlīdzekļa vadītājs pie stūres ir sēdies, būdams narkotisko vielu ietekmē, tika sākts administratīvā pārkāpuma process, un 1979. gadā dzimušo vīrieti nogādāja ārstniecības iestādē narkotisko vielu pārbaudei. Vēl divi administratīvā pārkāpuma procesi tika sākti par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, jo vīrietis pie sevis un savās personīgajās mantās glabāja „Winston” cigaretes bez Latvijas akcīzes markām.

Savukārt 5. februārī tika veikta kratīšana autovadītāja deklarētajā dzīvesvietā, kur, turpinot sekmīgo sadarību ar Darvinu, tika atrastas un izņemtas narkotiskās vielas, kā arī nereģistrēta gāzes pistole un patronas.”

Liepājas pludmalē izskalo kara laika torpēdu

Pirmdienas, 7. februāra, rītā Liepājas piekrastē no jūras izskaloja Otrā pasaules kara laika torpēdas fragmentu. Liepājas dome informē: “Pēc vētrām bieži no jūras tiek izskalots kara laika mantojums.” Ņemot vērā to, ka vētru sezona nebūt nav beigusies, varētu sekot vēl arī citi – tai skaitā, iespējams, sprādzienbīstami priekšmeti, uzskata Jūras spēku pārstāvji.

Četrus metrus garā padomju jūras kara flotes torpēdas vidusdaļa tika pamanīta piekrastē iepretim Dienvidu fortiem. Pēc tam to izvilka krastā, un Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras Ūdenslīdēju komandas Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas nodaļas speciālisti to aizveda uz Ūdenslīdēju mācību centru.

Vispirms informāciju par tobrīd vēl neidentificēto metāla priekšmetu saņēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Liepājas pašvaldības policija, raksta liepajniekiem.lv. Abu dienestu pārstāvji devās uz pludmali, kur glābēji briduši jūrā un, izmantojot pašvaldības policijas rīcībā esošās apvidus automašīnas – kravas pikapa vinču, izvilkuši apmēram četrus metrus garo torpēdas vidusdaļu krastā.

Valsts policijas ekipāža pieskatīja atradumu, līdz notikuma vietā ieradās Jūras spēku Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas (JS NMN) nodaļas vīri. Tad torpēda tika iekrauta automašīnā un tālāk to aizveda uz Ūdenslīdēju mācību centru, kur no tās tiks izlaists saspiestais gaiss, lai pēc tam to izmantoto topošo ūdenslīdēju – nesprāgušās munīcijas neitralizētāju apmācības procesā.

”Tas ir brīnums, ka pie šīs ziemas stiprajām vētrām tikai tagad kaut ko tādu jūra izskalo,” notikušo komentē JS NMN vecākais operators Andris Slaidiņš un turpināja: “Citus gadus šajā laikā tādi atradumi jau ir bijuši vairāki, un tā kā var redzēt, ka dzinēja daļa no šīs nule atrastās torpēdas atdalījusies samērā nesen, jo savienojuma vieta ir ļoti svaiga, tad arī to dzinēja daļu varam drīzumā gaidīt izskalotu kaut kur šajā pašā apkaimē.”

Un ilgi nebija jāgaida. Pēc dienas netālu jau tika atrasta, pēc visa spriežot, torpēdas atlikusī daļa. Par, iespējams, bīstamo, gandrīz pilnībā zem smilšu slāņa aprakto atradumu militārstiem jau otrdien ziņoja iedzīvotāji, taču stiprā vēja un spēcīgo viļņu dēļ objektu nebija iespējams izcelt no smiltīm. Trešdien karavīri turpināja darbu pie torpēdas izvešanas no pludmales, vispirms atraduma vietu norobežojot ar smilšu maisiem. Militāristi konstatēja, ka arī šī torpēdas daļa nebija sprādzienbīstama.

Narkomāns trako Salaspils katoļu baznīcā

Salaspils katoļu draudzes priesteris Ilmārs Tolstovs savā blogā un sociālajos tīklos publicējis video par “ļoti satraucošu situāciju Salaspils katoļu draudzē”. Pagājušās nedēļas svētdienā ap pusdesmitiem no rīta dievkalpojuma laikā baznīcā iebrāzās kāds jauns vīrietis jūtamā apreibinošo vielu (narkotiku) reibumā un, izkliegdams ticīgos aizskarošas frāzes, veica “goda apli” pa dievnamu. Priesterim pat uz brīdi nācās pārtraukt dievkalpojumu un lūgt klātesošos palīgā savaldīt agresīvo trakuli:

“6.februārī ap pulksten 9.30 Salaspils katoļu draudzē, svētās Mises laikā daudz netrūka, lai narkotisko vielu iedarbībā esošs cilvēks man uzbruktu.”

Notikušo incidentu cilvēki varēja redzēt visā pasaulē, jo Salaspils draudze tagad, pandēmijas laikā, dievkalpojumus pārraida internetā. Svētdienās tādu ir pavisam trīs: viens krievu valodā, bet divi – latviski. Iereibušā trakotāja iebrukums baznīcā notika agrajā (krievu) rīta dievkalpojuma laikā, kad cilvēku ir mazāk nekā latviešu dievkalpojumos. Uz svēto Misi bija sapulcējušies ap 30 dievlūdzēju un viņi par piedzīvoto bija šokā. “Zīmīgi, ka dievkalpojums notika krievu valodā, bet ieskrējušais trakotājs bija latvietis un izkliedza frāzes latviešu valodā,” teica priesteris.

Video redzams, kā vispirms priesteris lūdz piekalpotājam savaldīt trakotāju: “Juliān, paņem viņu projām, paņem projām…!” Pēc tam huligāns izskrien altārdaļā, vicinoties ar rokām un kliedzot: “Neaiztiec mani nekad vairs!” Tad apskrējisapkārt ambonam (paaugstinājums altārdaļā), pēc kā aizskrējis prom. Rezultātā draudzes kalpotāji uz kādu minūti bija apjukuši un šokā, pēc kā dievkalpojums atkal turpinājās.

Svētdienas rīta dievkalpojuma 6. februārī laikā kāds neadekvāts jauns vīrietis iebrāzās Salaspils katoļu baznīcā un, izkliegdams draudīgas frāzes, traucēja svētās Mises norisi. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

“Draudzes pārstāvji bija pārsteigti un neziņā. Nebija neviena, kas viņu aiztur, un varbūt tā arī labi, jo narkomāni gandrīz vienmēr ir neprognozējami. Paldies Dievam, ka neviens necieta. Viņš izkliedza dažādas frāzes, cilvēki tam nebija gatavi.

Saistītās ziņas VIDEO: narkomāns trako Salaspils katoļu baznīcā un traucē dievkalpojumu Liepājas piekrastē izskalots kara laika torpēdas fragments; drīzumā varētu sagaidīt arī dzinēja daļu Litrs gaisa maksā 1,6 eiro, drūp Karostas manēža, dzērājšoferi svaidās ar naudu: kriminālā province

Pēc šī notikuma droši vien būs jādomā, kā baznīcā pastiprināt drošību. Diemžēl šobrīd var just, ka cilvēkos aizvien vairāk pieaug spriedze, viņi aizvien vairāk ir alkohola un narkotiku iespaidā, to var just tagad, vakaros pastaigājot pa Salaspili.”

Salaspils draudzes mācītājs Jauns.lv nevēlējās plašāk stāstīt par iebrucēju: “Lai to izmeklē policija, kad būs tās slēdziens, zināsim arī skaidrāk. Pirmdien uzrakstīju iesniegumu policijai.”