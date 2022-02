FOTO: fascinējošais Ledus zooloģiskais dārzs Jelgavā

Kopš pagājušās nedēļas nogales vairākās Jelgavas vietās apskatāmas 11 mākslinieku veidotas ledus skulptūras. Trauslajā materiālā tēlnieki no Latvijas, Nīderlandes, Krievijas un Baltkrievijas iedzīvinājuši tēmu “ZOO”, un 21 ledus objekts rosina padomāt par dzīvnieku pasaules atkarību no cilvēku darbībām.



Darbu pie piecām lielajām skulptūrām mākslinieki, tajā skaitā Kārlis Īle, kurš atzinību guvis daudzos starptautiskos ledus skulptūru festivālos pasaulē, sāka 31. janvārī, bet individuālās skulptūras no viena ledus bloka tēlnieki sāka kalt 3. februārī. Skulptūru izveide noslēdzās 4. februārī, īsi pirms to eksponēšanas pilsētvidē, lai trauslais materiāls un smalkais izpildījums interesentiem būtu skatāms pēc iespējas ilgāk.



Mākslas objekti no ledus izvietoti dažādās vietās Jelgavā. Pa divām skulptūrām ir Jāņa Čakstes bulvārī, Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā un pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja. Trīs skulptūras apskatāmas Hercoga Jēkaba laukumā un Uzvaras parkā, savukārt piecus ledus objektus var aplūkot Pasta salā. Pa vienai skulptūrai skatāmas pie kultūras nama un skvērā aiz tā, Stacijas parkā un Ozolskvērā. Ledus skulptūras ir iežogotas un diennakts tumšajā laikā tiek izgaismotas.

Ledus skulptūru festivāls atcelts, tomēr skulptūras tapušas:

Savukārt Jelgavas kultūras nama 2. stāva foajē apskatāmi skolēnu kolāžu konkursa “Dzīvnieku pasaule” darbi, ko iesūtījuši 1.–4. klašu kolektīvi no dažādām Latvijas skolām. Žūrija vērtējusi arī aizvadītā gada konkursam iesūtītos darbus.

Jelgavas pilsētvidē var aplūkot 21 ledus skulptūru, kuru veidotāji reflektējuši par tēmu “ZOO”. (Foto: jelgava.lv)