Katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs saslimis ar Covid-19 un dalās pārdomās

Piektdien veiktais Covid-19 tests izrādījās pozitīvs. Simptomi ir diezgan līdzīgi kā saaukstēšanās gadījumā. Līdz ar to priekšā stāvošo nedēļu pavadīšu karantīnā, sociālajā tīklā norādīja arhibīskaps.

Stankevičs norāda, ka no šīs situācijas guvis dažus novērojumus.



Viens no tiem ir atgādinājums par cilvēciskās eksistences trauslumu. Niecīgs, ne tikai cilvēka acīm, bet pat parastajā mikroskopā neredzams vīruss spēj cilvēku izsist no ierindas. Lai neiedomājas pretendēt, ka ir kā Dievs, raksta arhibīskaps.

Kad tiec izslēgts no parastās ikdienas aprites, ir iespēja paskatīties uz visu no malas, un redzi, ka lietas turpina notikt arī bez tevis, ka neesi neaizstājams. Kāds ir teicis: "Ir pilna kapsēta ar neaizstājamiem cilvēkiem."

Atgādinājums par to, ka cilvēks ir sociāla būtne. Kad nonāc karantīnas situācijā, tad piedzīvo to, ka esi pilnībā atkarīgs no taviem līdzcilvēkiem, kas tev piegādā pārtiku un zāles. Bez viņiem būtu pilnībā bezpalīdzīgs. Pateicoties līdzcilvēkiem, varu mierīgi stāties pretī arī šim izaicinājumam, norāda Stankevičs.