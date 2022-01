“Ja nu kāds vēlas uz to doties vairāk par mani,” teikts pavadošajā tekstā kādam no sludinājumiem.

Konkrētā persona divas biļetes 17. rindā uz izrādi “Kokvilnas lauku vientulībā” 28. maijā tirgoja pa 450 eiro. Taču šodien sludinājums vairs nav pieejams:

Foto: Ekrānuzņēmums no ss.lv

Dailes teātra mājaslapā lasām, ka cenu diapazons konkrētajai izrādei, kura ieplānota teātra lielajā zālē, ir no 30 līdz 120 eiro un (publikācijas tapšanas brīdī) izpārdoti ir teju visi datumi.

Kāds cits sludinājums norāda, ka divas biļetes 22. rindā, uz izrādi 30. maijā, tiek tirgotas pa 400 eiro.

Konkrētās vietas nebūt nav vistuvākās skatuvei, par ko parasti tiktu maksāts vairāk.

Teātris nenovēro, ka biļetes būtu sapirkušies spekulanti

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) norāda, ka šāda tirgošanās ar biļetēm nav pārkāpums – biļete pēc iegādāšanās ir uzskatāma par personīgo mantu. Varot gan diskutēt par šādas rīcības ētikas aspektiem.

Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Valsts policija (VP) runā līdzīgi, taču valsts iestādes brīdina, ka šādos gadījumos būtu jāuzmanās no iespējamas krāpšanās.

Tikmēr Dailes teātra mārketinga vadītājs Marko Rass norāda, ka teātris ir informēts par dārgajām biļetēm interneta sludinājumu portālos, bet nepieļauj iespējamību, ka ir daudz personu, kuras biļetes iegādājās ar domu šādi piepelnīties.

“Katrā ziņā tirgošanas dati neuzrāda personas, kuras vairumā būtu iepirkušas biļetes uz maijā gaidāmajām izrādēm,” informē Rass.

Te gan ir piebilstams, ka teātra biļetes tiek personificētas un šādā pārpirkšanas gadījumā tās ir nepieciešams piesaistīt savam vārdam, ko gan varot izdarīt attālināti.

Dailes teātrī uz skatuves kāps kinozvaigzne

Jau ziņots, ka izrādi “Kokvilnas lauku vientulībā” veido pazīstamais krievu režisors Timofejs Kuļabins pēc Bernāra Marī Koltesa lugas motīviem.

Izrādei būs subtitru tulkojums latviešu un krievu valodās. Iestudējums top Dailes teātrī sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas atbalsta un attīstības fondu "Teritorija", piedaloties fondiem “M-ART” un “Blavatņik Family Foundation”.

Režisors Timofejs Kuļabins par gaidāmo izrādi saka: “2022. gadā tēma par aizliegto, neizteikto un neatvairāmo pievilcību ir jārisina citādi. Mēs veidojam izrādi par slepenu iekāri, kas ir sodāma un kuru jebkura sabiedrība atzīst par noziedzīgu – pēc spēkā esošās likumdošanas. Šajā lugā ir divi aktieri, bet tikai viens tēls. Lielāko daļu laika mēs pavadām zemapziņā, murgainās vīzijās par varoni, kuru mēs tā arī neieraugām. Viņa vietā uz skatuves ir divas savstarpēji pretnostatītas figūras – tās iesaistās saspringtā, niknā un sarežģītā dialogā. Šis ir cilvēka dialogs ar savām slepenajām vēlmēm un bailēm. Ar to, ko viņš neuzdrošinās pateikt pat pats sev un no kā viņš nevar atbrīvoties, neatņemot sev dzīvību. Šis ir stāsts par cilvēka sarežģītību pasaulē, kurā sarežģītība kļūst par kaut ko nevēlamu, nevietā, nepiedienīgu. Šī pasaule rada iekšējas nesaskaņas, disonansi, kas nogalina cilvēku no iekšpuses kā nāvējoša slimība.”

Šā gada 15. janvārī sākās pirmais mēģinājumu posms Dailes teātrī. Pazīstamais krievu teātra un operas režisors Timofejs Kuļabins pievērsies 20. gadsimta otrās puses izcilā franču dramaturga Bernāra Marī Koltesa daiļradei.

Izrādē piedalās pasaulslaveni aktieri – lietuviešu–krievu aktrise Ingeborga Dapkūnaite un amerikāņu aktieris Džons Malkovičs.

Mēģinājumi notiks divos posmos, pirmajam noslēdzoties 25. janvārī. Maija sākumā komanda atkal tiksies Rīgā, lai mēneša beigās piedzīvotu pirmizrādi.

Pēc izrādēm Dailes teātrī komanda dosies pasaules turnejā. Šī nav pirmā reize, kad Ingeborga Dapkūnaite un Džons Malkovičs tiekas uz teātra skatuves, viņiem ir ap desmit kopīgu projektu teātrī un kino.

No 2009. līdz 2011. gadam viņi spēlēja Maikla Stērmingera muzikālajā izrādē "Džakomo variācijas", kas guva lielus panākumus daudzās pasaules valstīs. 2017. gadā aktieri kopā filmējās krievu filmā "Par mīlestību".