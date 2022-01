Viņš pasvītroja, ka balstvakcinācijai ir divi būtiski ieguvumi – sabiedrībai kopumā un personiskais. Šobrīd balstvakcīnu ir saņēmuši gandrīz 20 % no Latvijas iedzīvotājiem, bet no tiem, kam uz šo brīdi ir tiesības saņemt balstvakcīnu, šo iespēju izmantojuši 37,7% cilvēku.

“Es kā slimnīcas ārsts gribu uzsvērt personīgo ieguvumu, kas izpaužas divos veidos. Pirmais - mēs skaidri zinām, ka sešus mēnešus pēc primārās vakcinācijas sāk pieaugt smagas slimības gaitas risks visās vecuma grupās, bet jo īpaši riska grupās. Tāpēc balstvakcinācija ir nepieciešama, lai mazinātu tieši smagas saslimšanas risku, jo daudzi cilvēki Latvijā ir vakcinēti 2021. gada sākumā,” stāsta U.Dumpis.

Profesors uzvēra, ka tiem, kas plāno saņemt medicīnisko pakalpojumus, vienalga - plānveida vai akūtos, t.sk. dosies pie zobārsta, būtu jāveic balstvakcinācija. “Otrs ieguvums ir īslaicīgāks - saslimšanas un transmisijas samazinājums. Šeit efekts ilgst 3 - 4 mēnešus. Mēs zinām, ka tagad izplatās omikrona variants, un daudzi vakcinētie saslimst. Veicot vakcināciju tagad, cilvēks samazina savu risku vairāk kā uz pusi. Kāpēc svarīgi neinficēties un neslimot? Darba un ģimenes dēļ, lai varētu turpināt ierasto dzīvi.”

Aizvien vairāk reinfekcijas gadījumu

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs uzsvēra, ka saslimstības pieaugums turpinās un visticamāk tuvākajās dienās sasniegsim tādu pacēlumu, kāds bija vērojams oktobra beigās. “Pēdējie dati liecina, ka infekcija izplatās arī ārpus sociāli aktīvo iedzīvotāju grupām un jau skārusi seniorus - joprojām ievērojama cilvēku daļa inficējas ar Deltas variantu.

Analizējot slimnīcu datus, redzam, ka nesamazinās to pacientu skaits, kam nepieciešams ārstēties no Covid-19 stacionāros. Nozīmīgi saprast, ka omikrons nesaudzē cilvēkus - redzam, ka aizvien biežāk notiek reinfekcijas gadījumi. Ja gada nogalē tie bija 2 % no reģistrētajiem gadījumiem, tad tagad tie ir 7% no visiem gadījumiem. Pārslimošana nav garants tam, ka nesaslimsiet ar Covid-19 omikrona paveidu,” akcentē J. Perevoščikovs.

Viens no būtiskākajiem profilakses pasākumiem tādai infekcijai, kā Covid-19, ir vakcinācija. Vakcinācijas ietekme izpaužas tādos rādītājos kā efektīvitāte pret inficēšanos, pret saslimšanu, pret ļoti smagu saslimšanu un letalitāti. “Uz doto brīdi redzam, ka tieši balstvakcinācija dod ļoti labu efektu. Tas īpaši vērojams, runājot par smagajiem gadījumiem - aizvadītajā nedēļā tie cilvēki, kas saņēmuši balstvakcīnas, 16 reizes mazāk ārstējušies stacionārā no Covid-19,” stāsta J. Perevoščikovs.

Garais Covid-19 – smagi plaušu bojājumi un neiroloģiskas sekas

“Covid-19 ir viltīga infekcija. Nopietnas sekas, kas tai seko, ir smagi plaušu bojājumi, neiroloģiskais deficīts, kardioloģiskas problēmas, un daudz pacientu ir ar kognitīviem traucējumiem - problēmas ar domāšanas ātrumu, lēmumu pieņemšanu u.c. Praksē redzam, ka lielākā daļa no tiem, kam nepieciešama ilgstoša rehabilitācija, ir nevakcinēti pacienti. Rehabilitācija pēc pārslimošanas var būt ļoti ilgstoša - ir daļa pacientu, kuriem pietiek ar 2-3 nedēļām, bet ir pacienti, kuri atgriežas vēlreiz pēc vairākiem mēnešiem. Mums ir smagi jāstrādā, lai palīdzētu šiem pacientiem sasniegt pietiekamu dzīves kvalitāti,” stāsta Anda Nulle, rehabilitācijas centra “Vaivari” valdes priekšsēdētāja, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste.

Centra vadītāja aicināja pacientus izturēties ar izpratni un akcentēja, ka rehabilitāciju var saņemt zaļajā režīmā un aicina pacientus, kuriem pienācis laiks balstvakcinācijai, to paveikt, lai būtu labāk pasargāti.

Kā un kur balstvakcinēties?

Vakcinācijas un balstvakcinācijas pakalpojumu var saņemt gan pie ģimenes ārstiem, gan ārsntiecības iestāžu vakcinācijas kabinetos, 21 vakcinācijas centros Rīgā un Latvijas novados (Aizkrauklē, Alūksnē, Bauskā, Balvos, Daugavpilī, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepāja, Līvānos, Madonā, Olainē, Rēzeknē, Salaspilī, Talsos, Tukumā, Ventspilī un Valmierā), vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un izbraukuma vakcinācijā. Šonedēļ notiks 57 izbraukuma vakcinācijas visā Latvijā.

Līdz 17. janvārim balstvakcīnu ir saņēmuši 367452 iedzīvotāji. No 320 000 senioru vecumā 60+, kuriem ir pienācis laiks saņemt balstvakcīnu, to saņēmuši 170 000, kas ir 53%. Iedzīvotājiem tiek sūtītas arī īsziņas un e-pasti ar atgādinājumu par digitālā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Pieteikties balstvakcinācijai var pie ģimenes ārsta, manavakcina.lv un zvanot uz 8989. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Lai iedzīvotāji varētu saņemt gan primāro vakcināciju, gan balstvakcināciju, janvārī visā Latvijā notiks vairāk nekā 130 izbraukumi visos Latvijas reģionos.