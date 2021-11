Vairāki antivakseru veidotie raidījumi top vienā Rīgas pagrabā

Raidījumu autori nevēlas atklāt, kur studija atrodas, bet no atbildēm var izlobīt, ka tas ir kāds pagrabs Rīgas centrā.



Vienu no raidījumiem ar nosaukumu "Brīvības modinātājs" vada Aivis Vasiļevskis, kurš vasarā pameta citu ar lielām ambīcijām izveidoto kovidskeptiķu interneta raidījumu "Brīvvalsts TV". Savu aiziešanu no komandas Vasiļevskis skaidroja ar to, ka "vairs nevar vienoties par koncepcijām un kolhozs ir par lielu".

Savā raidījumā viņš koronavīrusa izplatību raksturo kā globālu sazvērestību un prasību ieturēt distanci pasniedz kā cilvēku dresēšana, lai nākotnē roboti un videokameras varētu labāk atpazīt sejas.

Raidījums krievu valodā "Mamikins TV" ir bijušajam eiroparlamentārietim, žurnālistam Andrejam Mamikinam. Viņš, piemēram, kā vēsturnieku amatieri intervējis Jāni Straumīti, kurš tiesā cenšas pierādīt, ka viņu kā taksistu nedrīkst sodīt, jo no arhīviem ir pazudis Satversmes oriģināls.

Mamikina raidījumā uzstājās arī aktīvists Māris Bērziņš, kurš apgalvoja, ka pirms vairākiem gadiem Baložos savus bērnus nogalināja nevis viņa draudzene, bet gan ārsti ar potēm. Mamikina viešņa bija arī bijusī Austrumu slimnīcas feldšere Marina Kornatovska, kuru atlaida par Covid-19 dezinformācijas izplatīšanu.

Tāpat šajā pagrabā filosofiskas sarunas ar vairāku viesu piedalīšanos ieraksta muzikants Kaspars Pudniks. Viņa raidījuma "Brīvības studija" dalībnieki bieži runā par pretošanos valdības norādēm un obligātai vakcinācijai.

"Šobrīd ir ļoti daudz grūtnieces, kas ir vakcinējušās dēļ tās reklāmas, ka to vajag darīt, un ir pazaudējušas savus bērniņus. To jau arī žurnālisti redz, vienkārši mums to nerāda televīzijā," pirmajā "Brīvības studijas" raidījumā paziņoja partijas "Latvija pirmajā vietā" labklājības ministra kandidāte juriste Natālija Magazeina.

Viņas teiktais nekādi neapstiprinās ar statistikas datiem. Kopš grūtnieču vakcinācijas uzsākšanas Eiropas zāļu aģentūra nav novērojusi spontāno abortu pieaugums, mums apliecināja Zāļu valsts aģentūrā.

Tajās pašās telpās tika filmēts tā sauktais ultimāts Valsts prezidentam Egilam Levitam un uzsaukums piedalīties Aināra Šlesera rīkotajā pasākumā krastmalā pie Rīgas pils. Runātāju vidū bija vairāki Šlesera partijas "Latvija pirmajā vietā" dibinātāji.

Uz to, ka šis video un minētie raidījumi filmēti vienā un tajā pašā vietā, norāda vienādas plaisas ķieģeļa sienās un citi elementi.

"de facto" jautājums, kur šī studija atrodas, ļoti saniknoja uzņēmēju Arnoldu Babri, kurš šajās telpās ierunāja vairākus uzsaukumus 18.septembra protestam krastmalā. Viņš klausulē rupji nolamājās un draudēja žurnālistiem ar tribunālu.

Par savu raidījumu daudz negribēja stāstīt arī Mamikins: "Rakstiet, ko gribat savā avīzē. Tā ir mana privātā lieta. To es daru tikai no saviem resursiem, kas man ir. Un principā es ar jums runāt negribu." Tāpat Mamikins, kurš ierunāja ultimātu prezidentam krievu valodā, neatbildēja uz jautājumu, vai atbalsta Šlesera jaundibināto partju.

Interviju "de facto" vēlējās sniegt viens no raidījumu autoriem Pudniks. Viņš gan neatkāja studijas atrašanās vietu, lai pasargātu tās īpašnieku no liekas publicitātes.

Par citiem raidījumiem viņam neesot zināms, to autorus viņš personīgi nepazīstot. Pēc Pudnika teiktā, savu raidījumu viņš vada bez atlīdzības, izvēlas cilvēkus, kuriem televīzijās vārdu nedod, telpas viņam ļauj izmantot bez maksas, ierakstus izplatīt palīdz interneta vietnes un konti, kas pulcē kovidskeptiķus, piemēram, "Brīvības platforma" un "Gaismas tīmeklis" .

"Viņi redz, ka šis raidījums saskan ar viņu vērtībām, interesēm. Kāpēc, lai es ar tautiešiem nesadarbotos? Ja es redzētu, ka tas tiek izmantots pret mani vai esmu ierauts kaut kādās politiskās spēlēs, es no turienes automātiski aizietu projām," sacīja Pudniks.

Mūziķis apgalvo, ka viņu centušās piesaistīt vairākas jaunās partijas, taču nevienu no tām viņš neatbalsta. "Tas pats Šlesers ir bijis satiksmes ministrs un tā tālāk, un viņam ir bijusi iespēja darīt un iestāties par Latvijas tautu un tās vērtībām. Viņi to savā laikā neizdarīja, un es neredzu nekādu iemeslu, lai viņi to darītu tagad," pauda raidījuma vadītājs.

Raidījuma "Brīvības modinātājs" vadītājs Vasiļevskis, kurš vēl nesen bija Ingunas Sudrabas politiskais līdzgaitnieks, uz "de facto" jautājumiem atbildes nesniedza, bet no viņa ierakstiem noprotams, ka tagad viņš atbalsta Šleseru.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pievērš uzmanību dažādiem interneta raidījumiem, jo, izpildoties vairākām pazīmēm, tie būtu uzskatāmi par pakalpojumu pēc pieprasījuma un būtu jāreģistrē kā elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. No iepriekš minētajiem raidījumiem, vismaz viens - Vasiļevska mājaslapas video sadaļa - iespējams, būtu jāreģistrē.

"Mēs redzam, ka ir izvietoti televīzijai līdzīgi raidījumi, ar diezgan lielu regularitāti, tiek piesaistiti ziedojumi. Izskatās, ka šis saturs ir domāts plašai sabiedrībai, jo tiek popularizēts feisbukā. Es teiktu, ka arī šīs mājaslapas sadaļa "video" ir vērtējama, vai tas gadījumā nav pakalpojums pēc pieprasījuma," saka NEPLP padomes locekle Ieva Kalderauska.

Ja izpildās septiņi kritēriji vienlaikus, tad mediju regulators var prasīt norādīt patiesos labuma guvējus un ievērot objektīvu un precīzu faktu atspoguļojumu un citas likuma prasības.