Izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 notiks Rēzeknes, Limbažu, Kuldīgas, Tukuma un Līvānu novados

Izbraukuma vakcinācijā tiks potēts ar "Moderna", "Johnson&Johnson", bet jauniešiem līdz 25 gadiem tiks piedāvāta "Pfizer"/"BioNTech" vakcīna.

Rēzeknes novadā izbraukuma vakcinācija no plkst.9 līdz 11 notiks Ozolaines pagasta tautas namā, no plkst.12 līdz 13.30 - Lūznavas pagasta pārvaldē, no plskt.14.30 līdz 16 - Mākoņkalna pagasta tautas namā, un no 16.30 līdz 18 Rēzeknes novada Pušas pagasta pagasta pārvaldē.

Limbažu novadā izbraukuma vakcinācija no plkst.13 līdz 14.30 notiks Tūjas bibliotēkā, savukārt no plkst.15 līdz 16.30 - Liepupes bibliotēkā.

Kuldīgas novadā izbraukuma vakcinācija būs paredzēta senioriem un tā notiks no plkst.8 līdz 17 Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.

Tukuma novadā vakcinācija no plkst.8.30 līdz 14 notiks Tukuma tirgus laukumā, savukārt no plkst.15 - Jaunpils pagasta "Jaunkalnos" pie aptiekas.

Līvānu novadā vakcinācija no plkst.9 līdz 11 notiks Rudzātu pagasta pārvaldē, no plkst.11.30 līdz 13 - Rožupes kultūras namā un no plkst.14 līdz 16 - Sutru kultūras namā.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir). Uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.

Savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva, vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtne, kā arī dokumenti - likumiskajam pārstāvim pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu, proti, ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara.

Latvijā iedzīvotājiem ir pieejamas visas Eiropas Zāļu aģentūrā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19. Savukārt vakcinācijas pakalpojumu var saņemt pie ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas punktos, tirdzniecības centros un izbraukuma vakcinācijā. Iedzīvotājiem vecumā no 80 gadiem tiek piedāvāta iespēja saņemt vakcīnu mājās.

Informācija par vakcinācijas iespējām ir pieejama NVD mājaslapā vai zvanot pa tālruni 8989.