Dumpis prognozē Covid-19 pacientu skaita izmaiņas slimnīcās tuvāko nedēļu laikā

Lūgts komentēt valdības ieceri no 15. novembra atcelt stingro mājsēdi un ļaut pret Covid-19 vakcinētām personām saņemt plašāku pakalpojumu klāstu tā dēvētajā "zaļajā režīmā", Dumpis uzsvēra, ka ierobežojumu noteikšanā vai atcelšanā nav pareizi vadīties pēc datumiem, bet gan pēc saslimstības rādītājiem, lai gan šajā reizē arī tie liecinot par situācijas uzlabošanos.

Viņš uzsvēra, ka visiem cilvēkiem - arī "zaļajā režīmā" esošajiem un vakcinētajiem - visu ziemu būs maksimāli jācenšas samazināt kontaktēšanos ar citām personām. Politiķu uzdevums būšot domāt, ar kādām metodēm to nodrošināt. "To var darīt dažādos veidos, bet mēs nevaram rēķināties ar to, ka varēs darīt visu, ko darījām pirms šī saslimstības viļņa, un mēs mierīgi pārdzīvosim ziemu," akcentēja speciālists.

Vaicāts, vai, piemēram, vakcinētām personām būtu droši apmeklēt koncertu, kurā visi cilvēki pareizi un godprātīgi nēsā FFP2 tipa respiratorus, Dumpis atbildēja, ka šādas situācijas reālajā dzīvē diemžēl nemēdz būt. "Jāsaprot, ka arī "zaļā drošība" ir ar nedrošības elementiem. (..) Nav tā, ka cilvēki izpilda visus ieteikumus pat sabiedriskajā transportā, tad kāpēc lai tas notiktu rokkoncertā, piemēram?" retoriski vaicāja profesors.

Dumpis pauda bažas par to, kas pēc valdības iecerētās ierobežojumu mīkstināšanas varētu notikt Latgales slimnīcās, kur jau tagad stāvoklis esot dramatisks. Viņaprāt, ja arī Latgalē tiks atcelti ierobežojumi, tad šī reģiona slimnīcās situācija kļūs vēl sliktāka. "Mums ir jābūt gataviem atbalstīt Latgales slimnīcas. Kā to darīt, to ir grūti pateikt - pārņemt pacientus vai kaut ko darīt tur uz vietas, jo skaidrs, ka tur šī situācija turpinās būt dramatiska," norādīja infektologs.

Kā ziņots, valdība šodien plāno pieņemt detalizētu lēmumu par epidemioloģiskās drošības prasībām no 15. novembra, pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš norādīja, ka Ministru kabinets ir centies lēmumus pieņemt savlaicīgi, lai visi varētu saprast, kas "no mums tiek gaidīts un kāda būs situācija turpmāk".

Tāpat viņš atzīmēja, ka regulējums, ko valdība plāno pieņemt šodien, attieksies uz visu valsti, un tas nebūs atšķirīgs, piemēram, Latgalē, kur vakcinācijas rādītāji pret Covid-19 ir zemāki par valsts vidējiem.

Valsts prezidents Egils Levits gan pirmdien intervijā LTV pauda viedokli, ka būtu jāvērtē iespēja noteikt atsevišķus ierobežojumus tām administratīvajām teritorijām, kurās saslimstība ar Covid-19 ir visaugstākā.