Piemēslo Pelču pagasta mežus, dramatiska pakaļdzīšanās uz Daugavpils šosejas, Kurzemes tīņi dzer un smēķē: kriminālā province

Kāds atkal, vairāk nekā divas reizes pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, ar 181 km/h stundā lielu ātrumu nesās pa Zemgales un Sēlijas ceļiem. Bet kāds pārgalvis uz Daugavpils šosejas starp Līvāniem un Nīcgali ar zagtu kravas busiņu centās izmukt no policistiem. Ne pirmajam, ne otrajam šāda braukšana nekādus autopriekus nesagādāja.

Tomēr vēl nav notverti tie šoferīši, kuri savus mēslus ved izgāzt Pelču pagasta mežos un grāvjos. Cerams, ka drīz tas izdosies, jo nu Kuldīgas novada pašvaldības policija visus novada iedzīvotājus lūdz palīgā notvert gružotājus. Par likumiem nospļauties arī Kurzemes jauniešiem, tostarp arī nepilngadīgajiem tīņiem, kuri gan Liepājā, gan Kuldīgas pusē ne tikai nakts laika pulcējas uz nelegāliem tusiņiem, bet arī “pļumpē” alkoholu un smēķē marihuānu.

Pelču pagastu “okupē” mēslotāji

Kuldīgas novada pašvaldības policija satraukusies, ka pēdējos mēnešos Pelču pagastā uzdarbojas dabas piegružotāji. Šogad vien pagastā uzradušās trīs jaunas nelegālas izgāztuves. (Foto: Kuldīgas novada pašvaldības policija)

Kuldīgas pašvaldības policija satraukusies, ka pēdējā laikā nekādīgi nevar tikt galā ar dabas piesārņotājiem Pelču pagastā. Tā informē:

“Pēdējos mēnešos pagasta meža teritorijās un notekgrāvjos tiek nelegāli izgāzti sadzīves atkritumi un būvgruži. Viens no dabas piesārņojumiem ir mežā starp Pelčiem un Upīškalnu. Šī teritorija ir „Latvijas Valsts mežu” pārvaldībā. Ilgākā laika posmā tur neatļauti izgāzti vairāk nekā desmit lielie atkritumu maisi ar celtniecības atkritumiem, stikla vati, gabali ar veciem linolejiem un citiem būvgružiem. Par to ir informēti „Latvijas Valsts meži”, kas maisus aizvedīs.



Otrā lokācija, kurā ir piesārņota daba, atrodas pie Pāzes ceļa, virzienā no Slipiņciema uz Skrundas šoseju. Jaunaudzē ir izbērti dažādi sadzīves atkritumi – bērnu ratiņi, vecs dīvāns, kā arī būvgruži. Informēta ir juridiskā persona, kas ir atbildīga par šo īpašumu, un tika saņemti solījumi, ka piesārņojums tiks novērsts, lai gan tā bija neziņā par šādu piesārņojumu.

Trešā lokācija, kas atrodas pāris simts metrus tālāk no otrās vietas, ir notekgrāvis, kurā iemesti automašīnas sēdekļi un dažādi būvgruži – vecas tapetes un linoleju gabali. Diemžēl melnie un smagie atkritumu maisi ir ūdens aizskaloti un ir izmētāti pa garo grāvi. Tomēr kārtības sargu rīcībā ir lietiskie pierādījumi, ar kuriem, iespējams, vainīgo personu izdosies saukt pie atbildības.”

Kārtības sargi pārkāpējiem sola bargus sodus. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pantā noteikts, ka par šādiem pārkāpumiem fiziskai personai var piemērot sodu no 70 līdz 1000 eiro, bet juridiskai personai – no 250 līdz 2800 eiro. Tomēr pagaidām neviens pārkāpējs vēl aiz rokas nav notverts, tādēļ Kuldīgas novada pašvaldības policija aicina problēmas risināšanā iesaistīties arī iedzīvotājus – ja iedzīvotājiem ir papildu informācija, lūgums ziņot pašvaldības policijas patruļai “WhatsApp” aplikācijā vai zvanot uz tālruni 28881288. Anonimitāte garantēta.

Tāpat iedzīvotāji par piesārņojumiem Kuldīgas novadā var ziņot aplikācijā „Vides SOS”. Kuldīgas novada pašvaldības policija, sadarbībā ar Valsts Vides dienestu, risinās situāciju.

Gulbenes jaunieši uzspļauj mājsēdei

Sevišķi nešpetni un huligāniski noskaņoti mājsēdes neievērotāji ar auto braukā Gulbenes pusē. (Foto: Vida Press)

Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards vietējam laikrakstam “Dzirkstele” sūkstas, ka pagājušās sestdienas vakarā vairāki “brašuļi” apzināti pārkāpuši mājsēdi.

“Viņi ar mašīnu bija aizbraukuši uz stāvlaukumu un “tusēja”, lietoja alkoholu. Viņiem bija vienalga! Pašapliecinājumu nebija. Par mājsēdes neievērošanu viņiem tiks piemērota soda nauda. To piemēros inspektors, ņemot vērā viņu pašu attieksmi pret ierobežojumu neievērošanu,” teica pašvaldības policijas priekšnieks.

Jāteic, ka Gulbenes pusē ir sevišķi nešpetni mājsēdes neievērotāji. Tā, piemēram, 30. oktobrī visu valsti pāršalca ziņa, ka sestdienas naktī Gulbenes novada Galgauskas pagastā kāds šoferis policijas pārbaudē mājsēdes laikā uzspridzinājis savu automašīnu, ievainojot divus policistus.

Jauns.lv jau rakstīja, ka ap vieniem naktī policisti Galgauskas pagastā pamanīja kādu “Volkswagen” markas automašīnu. Likumsargi ieslēdza bākugunis un apturēja to, lai pārbaudītu iemeslus, kāpēc persona atrodas ārpus savas dzīvesvietas pārvietošanās ierobežojumu laikā. Pienākot pie automašīnas, lai veiktu dokumentu pārbaudi, šoferis caur šauru loga spraudziņu padeva savus dokumentus policistiem un uzreiz aizvēra logu. Vienā brīdī šoferis automašīnā pēkšņi aizgriezās, piešķīla uguni un notika eksplozija – vīrietis uzspridzināja automašīnā esošo gāzes balonu. Pēc tam šis vīrietis mēģināja iekļūt policijas automašīnā un to nozagt. Policists, kurš sprādziena bija guvis mazākas traumas, pamanīja situāciju un nekavējoties steidzās bēguli apturēt. Situācijas attīstībā pārkāpējs uzbruka policistam, cenšoties viņam atņemt dienesta ieroci. Arī tas viņam neizdevās. Par laimi viss beidzās bez letāla iznākuma, bet nu agresīvajam mājsēdes pārkāpējam draud tiesas darbi un pamatīgas nepatikšanas.

Ālējas Kurzemes mājsēdes neievērotāji: nepilngadīgie dzer un pīpē marihuānu

Pagājušās nedēļas nogalē Kurzemes policisti “sašņorēja” vairākus nepilngadīgos mājsēdes pārkāpējus, kuri savu vienaudžu kompānijās “niekojās” gan ar alkoholu, gan ar narkotikām. (Foto: Vida Press)

Mājsēdes ignoranti mīt arī Latvijas otrā pusē. Tā paša 6. novembra vakarā, kad Gulbenes policisti cīnījās ar mājsēdes pārkāpējiem kādā pilsētas auto stāvlaukumā, viņu kolēģi otrā Latvijas pusē – Liepājas Karostā “sašņorēja” desmit jauniešus, no kuriem septiņi bija nepilngadīgi.

Policijas hronika vēsta:

“6. novembra vakarā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Karostas mikrorajonā kādā dzīvoklī pulcējas vairāki jaunieši. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas notikuma vietā sastapa desmit jauniešus, septiņi no tiem bija nepilngadīgi. Noskaidrots, ka pasākumu organizēja jaunietis, kurš dzīvokli bija noīrējis uz vienu vakaru.”

Nepilngadīgie atradās alkohola reibumā un viņus nogādāja policijas iecirknī, lai pēc tam nodotu vecāku rokās, kuri, pēc visa spriežot, it nebūt nebija sajūsmā par savu atvašu izdarībām. Policisti pasākuma organizatoram uzlika naudas sodu par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu – 1000 eiro, bet pret pārējiem jauniešiem uzsāka administratīvo pārkāpumu procesus (par viņiem piemērojamo sodu vēl tiks lemts). Nepilngadīgajiem jauniešiem bez administratīvā procesa par neatļautu pulcēšanos vēl ir uzsākts process par atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē.

Savukārt Kuldīgas policija tai naktī uz svētdienu saņēma informāciju, ka kādā novada īpašumā arī notiek nesankcionēta pulcēšanās. Tur policisti aizturēja septiņus jauniešus, no tiem divus nepilngadīgos. Policijas ziņu lente vēsta:

“Visiem jauniešiem tika izskaidrots, ka ar savu rīcību viņi ir pārkāpuši pulcēšanās ierobežojumus, par ko tiks saukti pie administratīvās atbildības. Noskaidrots, ka personas pulcējušās, lai nosvinētu kādas jaunietes dzimšanas dienu. Pulcēšanos organizēja pati gaviļniece, kurai par šādu pārkāpumu ir piemērots naudas sods – 500 eiro. Arī pārējiem jauniešiem ir piemēroti naudas sodi no 100 līdz 500 eiro par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. Notikuma vietā tika arī izņemtas narkotiskās vielas – marihuāna. Divi no jauniešiem aizdomās par narkotisko vielu glabāšanu aizturēti un nogādāti Kuldīgas policijas iecirknī, kur par notikušo tika uzsākts kriminālprocess.”

Dramatiska pakaļdzīšanās uz Daugavpils šosejas

Savukārt Latgales policistiem pagājušajā nedēļā izdevies notvert mājsēdes pārkāpēju, kurš, bēgot ar zagtu automašīnu, veica virkni likumpārkāpumu.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki aizturējuši autovadītāju, kurš ar zagtu kravas mikroautobusu “VW Transporter” mājsēdes laikā nepakļāvās policijas prasībām apstāties un uzsāka bēgšanu. Par virkni likumpārkāpumu vīrietim tagad draud gan administratīvā, gan kriminālatbildība. Oficiālā policijas hronika vēsta:

“4. novembrī pulksten 22.45 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas, veicot mājsēdes kontroles pasākumus, Līvānos pamanīja transportlīdzekli “VW Transporter”, kurš atradās meklēšana. Nekavējoties tika pieņemts lēmums minēto transportlīdzekli apturēt, taču, pamanot Valsts policijas norīkojumu, transportlīdzekļa vadītājs uzsāka bēgšanu.

Pakaļdzīšanās laikā minētais transportlīdzeklis veica virkni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu tādā veidā apdraudot arī pārējos satiksmes dalībniekus, izraisot bīstamas avārijas situācijas. Lai pēc iespējas ātrāk novērstu bīstamo situāciju, tika pieņemts lēmums raidīt vairākus brīdinājuma šāvienus gaisā un mērķtiecīgus šāvienu transportlīdzekļa virzienā, taču arī tas neapturēja agresīvā braucēja bezatbildīgo rīcību, kā rezultātā pakaļdzīšanās turpinājās.

Pēc vairākiem mērķtiecīgiem šāvieniem pa transportlīdzekli pulksten 23.32 Augšdaugavas novadā, Nīcgales pagastā, transportlīdzeklis tika apturēts un policijas darbiniekiem izdevās veiksmīgi aizturēt tā vadītāju – 1980. gadā dzimušu vīrieti, kurš pie auto stūres bija sēdies alkohola reibuma stāvoklī (1,75 promiles), kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Kopumā pret vīrieti ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi un vairāki kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 262. panta 1. daļas un 175. panta 3. daļas. Par mājsēdes ierobežojumu neievērošanu vīrietim piemērots 2000 eiro liels naudas sods.”

Viņam draud ne tikai ievērojams naudas sods, bet, iespējams, arī nokļūšana aiz restēm par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu ietekmē un zādzību. Apmēram 30 kilometrus garajā ceļa posmā no Līvāniem uz Nīcgali policijas pakaļdzīšanās kravas mikriņam ilga 45 minūtes. Kā redzams video, vajātais nevienu reizi vien rupji pārkāpa braukšanas noteikumus, mainot gan braukšanas virzienu, gan joslas.

90 kilometru stundā vietā traucas ar 181 km lielu ātrumu

Ne mazāk spraiga situācija pagājušās nedēļas nogalē izvērtās Bauskas pusē, kur policistiem izdevās apturēt automašīnu, kura traucās ar 181 km/h lielu ātrumu. Valsts policija vēsta:

"Svētdien, 7. novembrī, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja darbinieki, veicot dienesta pienākumus, konstatēja automašīnu „Mercedes-Benz E280”, kas Bauskas novadā uz ceļa Vecumnieki – Nereta – Subate 2. kilometrā, ārpus apdzīvotas vietas, brauca ar ātrumu 181 km/h, tādējādi pārkāpjot pieļautos 90 km/h par 91 km/h. Policijā par notikušo tika sākts administratīvā pārkāpuma process un autovadītājam piemērots naudas sods 360 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 55. panta divdesmit trešajā daļai par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar vieglajiem automobiļiem, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 360 līdz 480 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz sešiem mēnešiem.”