"Impro ceļojumi" iekļauts Patērētāju tiesību aizsardzības centra "melnajā sarakstā"

Attiecīgajā sarakstā uzņēmums iekļauts, jo nav izpildījis PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu par naudas atmaksu patērētājai 400 eiro apmērā par atceltu ceļojumu.

Komisijas lēmumā norādīts, ka 2020.gada 19.februārī patērētāja iegādājās pie tūrisma aģenta tūroperatora "Impro ceļojumi" organizētu ceļojumu uz Toskānu un Elbas salu no 2020.gada 29.marta līdz 5.arpīlim. Patērētāja samaksāja tūrisma aģentam 400 eiro avansu. Tā kā ceļojums tika atcelts, patērētāja vēlējās atgūt samaksāto naudu. Ņemot vērā, ka nauda netika atmaksāta, patērētāja vērsās PTAC.

Patērētāju tiesību uzraugi pieprasīja skaidrojumu no aģenta, kurš PTAC informēja, ka ir panākta vienošanās ar patērētāju, ka nauda tiks atmaksāta pa daļām. Tomēr tūrisma aģents nepildīja savu solījumu, tādējādi tika iesniegs iesniegums PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijā.

Vienlaikus kompānija, kas bija reģistrēta kā "Impro ceļojumi" tūrisma aģents, šā gada 22.februārī tika likvidēta.

"Impro ceļojumi" tika pieprasīts skaidrojums par patērētājas iesniegumā minēto. Savukārt "Impro ceļojumi" norādījuši, ka nav saņēmusi naudu no aģenta par šo ceļojumu, tādējādi aicina patērētāju šo jautājumu likumā noteiktajā kārtībā risināt ar aģentu.

Tomēr PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija norādījusi, ka saskaņā ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem tūrisma operators ir atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz tūrisma operators vai citi tūrisma aģenti, tūrisma operatori vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Tādējādi komisija secinājusi, ka konkrētā ceļojuma tūrisma operators ir "Impro ceļojumi", tādējādi tas ir atbildīgs par naudas atmaksu.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, ja ceļotājam ir noslēgts līgums par kompleksu tūrisma pakalpojumu un kāda no pusēm ir vienpusēji izbeigusi līgumu Covid-19 izplatības radītās ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ Latvijā vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ ceļojuma galamērķī saistībā ar Covid-19 izplatību, tūrisma operators ir tiesīgs ceļotājam naudas atmaksas vietā noformēt apliecinājumu par neizmantotā ceļojuma vērtību, kuru var izmantot citu ceļojumu iegādei pie konkrētā tūrisma operatora par tādu summu, kādu ceļotājs vai tūrisma aģentūra ceļotāja vārdā ir samaksājusi tūrisma operatoram.

Ja ceļotājs apliecinājumā norādītajā izmantošanas termiņā pilnībā vai daļēji neizmanto apliecinājumā minēto summu cita ceļojuma iegādei, tūrisma operators atmaksā ceļotājam neizmantoto naudas summu 14 dienu laikā pēc apliecinājuma izmantošanas termiņa beigām. Savukārt, ja ceļotājs atsakās saņemt apliecinājumu, tūrisma operators un ceļotājs var vienoties par citu risinājumu, tai skaitā naudas atmaksu un atmaksas termiņu, kas nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī.

PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija secinājusi, ka ceļojums tika atcelts ārkārtējās situācijas dēļ valstī, līdz ar to patērētāja ir tiesīga atgūt par ceļojumu samaksāto naudu.

Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmums tika pieņemts šā gada 19.jūlijā, un "Impro ceļojumi" tas bija labprātīgi izpildāms 30 dienu laikā. Tā kā tas nav izdarīts, uzņēmums iekļauts PTAC "melnajā sarakstā".

"Impro ceļojumu" valdes priekšsēdētājs Vilnis Klinovičs uzsvēra, ka patērētāja "Impro ceļojumu" organizēto ceļojumu iegādājās pie tūrisma aģenta un noslēdza līgumu ar to.

"Minētai personai nav līguma attiecību ar mums, bet ar aģentu. Naudu par šo ceļojumu no aģenta neesam saņēmuši, līdz ar to jebkuras pretenzijas pret mums uzskatām par absurdām. "Impro" gandrīz vienīgais no operatoriem, kas neaizturēja klientu iemaksāto naudu sākoties pandēmijai un atmaksāja naudu par atceltiem ceļojumiem visiem, kas izteica tādu vēlmi pilnā apjomā," uzsvēra Klinovičs.

Kā liecina "Impro ceļojumu" sniegtā atbilde PTAC, tūrisma aģents, ar kuru patērētāja bija noslēgusi līgumu, bija SIA "Pegasus International". Kā liecina "Firmas.lv" informācija, uzņēmuma vienīgā īpašniece līdz tā likvidācijai bija Olga Šitova.

Jau vēstīts, ka "Impro ceļojumi" apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,793 miljoni eiro, kas ir 6,9 reizes mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi bija 514 072 eiro apmērā pretstatā peļņai 2019.gadā, liecina informācija "Firmas.lv".

Kompānija "Impro ceļojumi" reģistrēta 1994.gadā, un tās pamatkapitāls ir 24 073 eiro. Uzņēmums pieder Vilnim Klinovičam (23,58%), Intam Mūrniekam (17,56%), Agnesei Skudrai (15,06%), Antonijai Tarasovai (14,57%), Saivai Spūlei (10,32%), Aldim Lejiņam (4,42%), Vitai Arvadai (4,07%), Jānim Kreicbergam (4,01%), Daigai Lejiņai (3,2%) un Raitim Strautiņam (3,2%).