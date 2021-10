Vaidere vada ES vēlēšanu novērošanas misiju Gruzijā

“Tiekoties ar valsts augstākajām amatpersonām, mēs pārrunājām kā tikusi novērsta valdības administratīvo resursu izmantošana priekšvēlēšanu kampaņā, kuru konstatēja starptautiskie novērotāji vēlēšanu pirmajā kārtā. Uzsvēru, ka jānodrošina brīvas un godīgas vēlēšanas, kā arī paudu atbalstu Gruzijas ģeopolitiskajam kursam Eiropas virzienā,” atzīmē I. Vaidere.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu novērošanas misijas vadītāja Inese Vaidere, tiekoties ar ES delegācijas Gruzijā vadītāju Karlu Harcelu (Carl Hartzell). (Foto: Publicitātes foto)

Deputāte skaidro, ka šīs vēlēšanas ir svarīgas arī Latvijai, jo Gruzija ir ES Austrumu partnerības valsts, kas vēlas tuvināties ES, un nozīmīgs Latvijas sadarbības partneris. Turklāt ES Gruzijai sniedz ievērojamu finansiālu palīdzību, ik gadu piešķirot vairāk nekā 120 miljonus eiro. Taču I. Vaidere norāda, ka, lai arī vēlēšanu pirmajā kārtā 2. oktobrī vēlētājiem bija izvēle starp dažādām politiskām partijām, tika konstatēti pārkāpumi gan priekšvēlēšanu kampaņā, gan arī balsošanas un balsu skaitīšanas laikā.

I. Vaidere: “Tiekoties ar valsts augstākajām amatpersonām, uzsvēru, ka jānodrošina brīvas un godīgas vēlēšanas, kā arī paudu atbalstu Gruzijas ģeopolitiskajam kursam Eiropas virzienā.” (Foto: Publicitātes foto)

“Šodien manā vadībā vēlēšanu novērošanas delegācija kopā ar citiem starptautiskajiem novērotājiem vērtē, vai ir novērsti iepriekš konstatētie pārkāpumi. Godīgas vēlēšanas ir demokrātijas pamatprincips un attīstības priekšnoteikums, tādēļ rūpīgi sekojam vēlēšanu norisei, jo īpaši galvaspilsētā Tbilisi, kur dzīvo teju trešdaļa valsts iedzīvotāju,” komentē I. Vaidere.

Deputāte uzsver, ka vēlēšanu novērošana ir daļa no ES ārpolitikas, kas sniedz atbalstu demokrātijai, cilvēktiesībām un tiesiskumam visā pasaulē. Tā palīdz stiprināt demokrātiskās institūcijas, veido sabiedrības uzticību vēlēšanu procesiem, kā arī attur no krāpšanas, iebiedēšanas un vardarbības.

Jāpiebilst, ka I. Vaidere jau ilgstoši strādā pie Gruzijas tuvināšanas ES un demokrātijas stiprināšanas šajā valstī. 2013. gadā kā novērtējumu padarītajam viņa saņēma valsts augstāko apbalvojumu ­– Svētās karalienes Tamāras ordeni. Pateicoties arī I. Vaideres darbam, kopš 2016. gada spēkā ir ES un Gruzijas asociācijas nolīgums, kurā ir ietverta padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona, bet no 2017. gada bezvīzu režīms nodrošina atvieglotu Gruzijas pilsoņu ceļošanu uz Šengenas valstīm. Viņa arī jau agrāk vērsusi Gruzijas premjerministra uzmanību uz to, ka nepieņemami ir pieminekļi padomju diktatoram Staļinam, kas izvietoti dažādās Gruzijas pilsētās, jo tas dziļi aizskar daudzus eiropiešus, kuru ģimenes ir tiešā vai netiešā veidā cietušas no Staļina noziegumiem.

