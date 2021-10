Atbildot uz jautājumu, kā vērtē jauniešu vēlmi pamest Latviju, daži atzīst, ka jauniešus saprot, jo, ņemot vērā Latvijas mazās algas un augstās cenas, labā līmenī dzīvot šeit nevar atļauties. Citi teic, ka izprot jauno cilvēku vēlmi apskatīt pasauli, meklēt iespējas, un uzsver, ka tā ir katra brīva izvēle, bet, visticamāk, viegli nebūs, jo sākt dzīvi citur bieži vien ir grūtāk nekā domāts.

Jauns.lv aptaujāto vidū ir arī jaunieši, no kuriem daļa norāda, ka par aizbraukšanu nedomā, bet citus no aizbraukšanas attur tikai patriotisms.

Jauns.lv rakstīja, ka pētījumā, kurā piedalījās gandrīz četri tūkstoši jauniešu no trim Baltijas valstīm, secināts, ka katrs ceturtais jaunietis Latvijā vēlas pamest valsti. Zinātņu doktors, pētnieks Mārtiņš Kaprāns ReTV norāda, ka Latvijas jauniešu vidū parādās satraucoša tendence.

Starptautiskā jauniešu aptauja, kuras rezultāti tagad publicēti, tika veikta šā gada jūnijā deviņās Eiropas valstīs. Aptauju veica starptautiskā socioloģisko pētījumu kompānija “Ipsos”.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, no 1990. gada līdz 2020. gadam migrācijas kopējā līkne ir negatīva – izbraucēju no Latvijas ir vairāk nekā to, kuri atgriežas. Visvairāk no Latvijas izbrauc cilvēki darbspējīgā vecumā – no 20 līdz 39 gadiem.

Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV, Vācija un Spānija - tās ir trīs populārākās valstis, uz kurām vēlētos doties dzīvot Baltijas jaunieši. “ASV vienmēr ir bijusi viena no tādām valstīm, kas ir pievilkusi Baltijas migrantus, un ne tikai tāpēc, ka tur ir darba iespējas, kā varētu padomāt, bet ASV ir ar savu spozmi un caur filmām un popkultūru ieguvusi iekārotās valsts tēlu. Vācija, es pieļauju, ka lielā mērā ir saistīta ar savu darba tirgu. Protams, Vācija ar savām algām, bet arī darba tirgus, jo arī no Latvijas, tā ir top3 no valstīm, kur strādā Latvijas iedzīvotāji,” ReTV saka Mārtiņš Kaprāns, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.

Te gan jāatzīmē, ka Latvijas jauniešiem populārākās emigrācijas valstis ir Apvienotā karaliste, Vācija un Nīderlande. Šajā aptaujā piedalījās 1200 Latvijas jaunieši, un bīstama tendence, pētniekuprāt, ir tā, ka gandrīz ceturtā daļa no aptaujātajiem pilnīgi noteikti vēlas pamest dzimteni. “Kas mani personīgi pārsteidza šajos datos, tieši attiecībā uz Latviju, ka kaut kādā ziņā polarizēta ir migrācijas gaidās, tas latviešu jauniešu segments, jo aptuveni vienādās daļās ir tādi, kas nekādos gadījumos neplāno aizbraukt - 26%, ļoti līdzīgi - 24% ir tādi, kam ir ļoti stingra un spēcīgi izteikta vēlme pārcelties uz citu valsti. Tātad - viena ceturtdaļa vispār neplāno aizbraukt, vēl viena ceturtdaļa pauž ļoti spēcīgu apņemšanos,” skaidro Mārtiņš Kaprāns.

Tikmēr Igaunijai un Lietuvai migrācijas kopsavilkums ir pozitīvs, kas nozīmē, ka cilvēki vairāk atgriežas.