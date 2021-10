Ar saslimšanas simptomiem Covid-19 analīzes varēs nodot bez ārsta nosūtījuma

Ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), iepriekš piesakoties, Covid-19 testu varēs veikt bez ārsta nosūtījuma sev tuvākajā analīžu nodošanas vietā. Informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".

Pieteikies Covid-19 testam pa tālruni var:

tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303;

Centrālā laboratorija – 8330;

E. Gulbja laboratorija – 67801112;

MFD Laboratorija – 8313;

NMS Laboratorija – 67144015;

Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560;

“BIOCON” laboratorija – 20006062.

Pieteikies Covid-19 testam elektroniski var:

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas tīmekļvietnē;

E. Gulbja laboratorijas tīmekļvietnē ;

Centrālās laboratorijas tīmekļvietnē ;

MFD Veselības grupas tīmekļvietnē ;

Valsts zinātniskā institūtā "BIOR" tīmekļvietnē ;

“BIOCON” laboratorija – info@biocon.lv.

Līdz ar saslimstības straujo izplatību, pieaug arī pieprasījums pēc testēšanās pakalpojuma. Šobrīd, lai nodotu Covid-19 analīzes, vidējais gaidīšanas ilgums ir no 2 līdz 4 dienām. Ilgāks gaidīšanas laiks ir Rīgā – līdz pat 4 dienām. Palielinājies arī zvana gaidīšanas laiks līdz 5 minūtēm, atsevišķos gadījumos līdz pat 20 minūtēm, kas skaidrojams ar ievērojami pieaugošo zvanītāju skaitu. Lielākās laboratorijas stundā vidēji saņem ap 800 – 900 iedzīvotāju zvaniem. VM ikvienu aicina būt saprotošiem un pacietīgiem.

Ja ir saslimšanas simptomi un līdz Covid-19 testēšanai ir jāgaida, VM aicina palikt mājās un ierobežot kontaktus ar citiem, neiet uz sabiedriskām vietām, neapmeklē pasākumus. Ja iespējams, uz testu jādodas ar personīgo auto, jālieto sejas maska. Ja nepieciešama darbnespējas lapa, tad ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu.

Ja Covid-19 tests pozitīvs, tad jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, jāievēro stingra izolācija, jāseko līdzi savam veselības stāvoklim. Ja ārsts noteicis ārstēšanos mājās, tad rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim.

Ja veselības stāvoklis strauji pasliktinās - ķermeņa temperatūra pārsniedz 41 grādu, nekavējoties jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113, informējot, ka esat inficēts ar Covid-19. Cilvēki, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā ar inficēto, ir kontaktpersonas.

Straujā jaunatklāto Covid-19 gadījumu pieauguma dēļ, šobrīd ievērojami pagarinājies laiks, kad SPKC epidemiologi var sazināties ar Covid-19 pacientiem. Ar mērķi papildus informēt cilvēkus par rīcību un rekomendācijām inficēšanās gadījumā, ar 15.oktobri SPKC uzsāka īsziņu izsūtīšanu (no tālr.nr. 29188770) Covid-19 inficētajiem iedzīvotājiem, par kuriem informāciju saņem no laboratorijām. Īsziņas teksts: “SPKC: personai, kura noradija so talruna numuru, ir pozitivs Covid-19 tests. Paliec majas, ievero ieteikumus www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem”.

Īsziņas saņems tie cilvēki, kuru tālruņa numuri būs norādīti laboratorijas sniegtajā informācijā. Par Covid-19 pozitīvo rezultātu joprojām varēs pārliecināties E-veselības portālā, laboratorijas sniegtajā informācijā vai jautājot ģimenes ārstam.

Iedzīvotāji ar pozitīvu Covid-19 testu un kontaktpersonas, nepieciešamības gadījumā var saņemt arī ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus konkrētās ārstniecības iestādēs. Pakalpojumi pieejami tiem, kuru veselības stāvoklis nepieļauj gaidīt pakalpojumu saņemšanu pēc atveseļošanās, kā arī Covid-19 slimības gaitas uzraudzībai.

Lai saņemtu ambulatoro pakalpojumu, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu.