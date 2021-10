Katoļu arhibīskaps aicina aktīvāk apkarot viltus ziņas par vakcināciju pret Covid-19

"Manuprāt, šāda atbildīgo dienestu pieeja vairotu cilvēkos uzticību valdības lēmumiem un sekmētu vakcinācijas pret Covid-19 aptveri," uzskata arhibīskaps.

Kā norādīja Stankevičs, Pāvests Francisks ir uzsvēris, ka vakcinēšanās pret Covid-19 ir "tuvākmīlestības žests". Viņš aicina ticīgos meklēt objektīvu informāciju par Covid-19 un vakcināciju, kritiski izvērtēt sociālo tīklu platformās un medijos pausto informāciju, uzticēties zinātnē un faktos pamatotiem skaidrojumiem.

No 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, līdz ar to arī Covid-19 ierobežojumi ieviesuši izmaiņas dievnamu darba laikos. Turpmāk, atbilstoši regulējumam, baznīcas un reliģisko darbību vietas apmeklētājiem varēs būt atvērtas ne agrāk kā no plkst.6 un darbs jānoslēdz līdz plkst. 21.

Baznīcas var apmeklēt visi iedzīvotāji, arī tie, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Šādā gadījumā apmeklētājiem ir pareizi jālieto sejas maska, katram apmeklētājam jānodrošina vismaz 15 kvadrātmetrus liela platība. Tāpat jāturpina ievērot vispārējie drošības pasākumi - distances ievērošana, kontaktu samazināšana, telpu vēdināšana, roku dezinfekcija, roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība. Lai mazinātu infekcijas izplatības draudus, kā arī smagas slimības norises gaitu, iedzīvotāji tiek aicināti vakcinēties.

Pirmdien, 11. oktobrī, Reliģijas lietu konsultatīvās padomes sēdē, kas norisinājās tiešsaistē, baznīcu vadītāji tieslietu ministram Jānim Bordānam (TM) apliecināja, ka atbalsta vakcinēšanos pret Covid-19, kā arī ir gatavi vēl biežāk mudināt savu draudžu locekļus vakcinēties, tādā veidā rūpējoties ne tikai par savu veselību, bet arī visas sabiedrības drošumu.

Sarunas laikā ar baznīcu vadītājiem izskanēja aicinājums arī sabiedriskajiem medijiem vēl aktīvāk iesaistīties vakcinēšanās nozīmes skaidrošanā un ar praktiskiem piemēriem uzrunāt iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19, pēc iespējas plašāk šajā procesā iesaistot mediķus un veselības ekspertus.

Jau ziņots, ka Valstī uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem.