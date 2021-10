Latvijas preces “Lidlā” jāmeklē ar uguni: to praktiski nav

Tikai 2% no “Lidlā” nopērkamā ir Latvijas produkcija. Pie tam jautājot konkrēti, kuri vietējie piegādātāji savus ražojumus piegādā “Lidl”, tirdzniecības ķēde izvairās nosaukt uzņēmumu vārdus. “Lidl” preses pārstāvis Ingars Rudzītis Jauns.lv vien teica:



“Mums ir jau vairāk nekā 20 vietējo piegādātāju. Strādājam pie tā, lai šis skaitlis nākotnē palielinātos. Mūsu galvenā prioritāte ir produktu drošība. Tāpēc “Lidl” sadarbojas tikai ar uzņēmumiem, kas var izpildīt “Lidl” pieprasītās stingrās kvalitātes prasības. Rezultātā iegūst visi: mūsu klienti, kam piedāvājam vislabākās kvalitātes produktus, un mūsu piegādātāji, kam ir spēcīgs sadarbības partneris”.



Arī “Lidl” vadītājs Baltijā Jākobs Jozefsons izteicies: “Mums jau ir vairāk nekā 50 produkti no 20 vietējiem piegādātājiem. Turklāt mums būs īpašie piedāvājumi ar jauniem Latvijas produktiem katru nedēļu. Mūsu vidējā termiņa un ilgtermiņa mērķis ir piedāvāt plašu Latvijas preču klāstu”.

Tā kā ar laiku, pēc visa spriežot, “Lidl” veikalos varēsim ieraudzīt Latvijas preču plauktus. Uz to cer arī Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe, kura Jauns.lv teica:

“Ja mūsu ražotāju organizācijas labi mācēs sarunāt, tad “Lidl” veikalos nonāks Latvijā ražoti pārtikas produkti. “Lidl” arī vajag produktus, kas tiek labi pirkti.

Piemēram, kaimiņvalstī Lietuvā “Lidl” veikalos ir vairāki metri ar plauktiem, kas rotāti ar leišu karodziņiem un kuros izvietoti tieši Lietuvā ražoti produkti. Kaimiņvalsts ražotāji ir spējuši vienoties, ka “Lidl” veikali iepērk un vairāk izceļ tieši vietējos produktus. Līdzīgi izcēlumi redzēti arī citās valstīs, piemēram, Itālijā. No tā var spriest, ka visos “Lidl” veikalos nav vienāds, starptautiski noteikts sortiments.”

Tikmēr mūsu “Lidl” veikalos ir šis “starptautiski noteiktais sortiments”. Uz marķējuma kā produkta izcelsmes valsti pārsvarā varam lasīt Vācijas, Dānijas, Lietuvas, Polijas un citu Eiropas valstu nosaukumus. Pat maize tik vesta no Vācijas.

Liepājas mērs Gunārs Ansiņš, pirmo reizi ieejot vietējā “Lidl” veikalā, uzreiz sāka meklēt Latvijas ražojumus. Un atrada ķirbi! (Foto: liepajniekiem.lv)

Izstaigājot “Lidl” tirdzniecības halli Purvciemā, Ilūkstes ielā, Jauns.lv atrada tikai divus Latvijas izcelsmes produktus: svaigas dzērvenes no Smiltenes puses un konservētus zaļos zirnīšus no Bauskas novada Codes pagasta firmas “Kronis”. Iespējams, ka vēl kaut kur bija noslēpts kāds Latvijas ražojums, bet to neizdevās ieraudzīt.

Liepājas laikraksts “Kurzemes Vārds”, vēstot par vietējā “Lidl” atklāšanu, virsrakstam izvēlējies pat detektīvstila virsrakstu: “Kā Liepājas mērs meklēja Latvijas preci”:

“Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš (veikala atklāšanas pasākumā) painteresējās, vai tiek piedāvāti arī vietējie dārzeņi. “Paskatīsimies – ir vai nav,” sacīja Liepājas mērs. Pārlūkojot preču cenu zīmes, visbeidzot viņš atrada Latvijas ķirbi”. Tā kā pat Liepājas mēram bija jāpiepūlas, lai “Lidlā” uzietu vietējo produktu.

Vēl vairākas dienas pēc “Lidl” veikalu atklāšanas ap tirgotavu notiekošo neuzkrītoši vēroja policija. (Foto: Elmārs Barkāns)

Spriežot pēc “Lidl” reklāmas var spriest, ka vismaz iesākumā veikalos varēs iegādāties vietējos augļus un dārzeņus: “Vietējie un sezonālie produkti, bioloģiskās un godīgās tirdzniecības preces...”.

