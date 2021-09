Šobrīd sociālajos tīklos ir atrodams vien ekrānuzņēmums no sociālo tīklu video, kurā redzama daļa no kārtējās, skandalozās Brektes izpausmes, Tērbatas ielā esošajā galerijā “Alma”.

Skarba vārdu apmaiņa mākslas aprindās

Mākslas žurnālists un kurators Tomass Pārups par to “Facebook” raksta šādi: “[...] Neatkarīgi no ideoloģiskās pārliecības, šķiet ļaunprātīgi, ka apvienība +K+M+B bez paskaidrojuma publiskas uzstāšanās ietvaros izmanto plaši zināmas naida organizācijas formas tērpu, sakomplektējot to ar reliģisku simboliku. Nav pat provokatīvi, vienkārši nožēlojami un debili.”

Pārupa pilnais ieraksts no sociālajiem tīkliem drīz gan pazuda.

Tikmēr šādi raksta oficiālais galerijas “Alma” konts iekš “Facebook”: [...] Uzstāšanās, kas notika Almas telpās, galerijas komandai šķiet dziļi aizvainojoša, neapdomīga un tādēļ arī neprofesionāla. Mēs noliedzam naidu kurinošus pasākumus un simboliku, it sevišķi tos, kuri izraisa asociācijas ar konkrētām naida organizācijām, genocīdu un minoritāšu apspiešanu.”

Notikušo savos sociālajos tīklos nupat komentēja arī pats mākslinieks, rakstot: “[...] Ja šajā procesā esmu kādam šķitis neloģisks, nepareizs, vai pat aizvainojošs tad lūdzu atsekojiet man uzreiz, mums nav pa ceļam! Vai arī pieņemiet mani tādu, kāds esmu ar visām nepilnībām.”

Savā teiktajā Brekte atsaucas arī uz Valsts prezidenta Egila Levita teikto gada sākumā, kad sabiedrībā aktuāls kļuva Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja Alvja Hermaņa tā dēvētais “manifests”, kurā Hermanis ieskicēja sava teātra darbības principus.

“Mēs visi kopā dzīvojam Latvijā un mūsu Satversmē ir garantēta mākslinieciskās izteiksmes brīvība. Uz to jau šī gada sākumā norādīja mūsu valsts prezidents,” raksta Brekte.

Iepriekš murālis, tagad šis

Jau ziņots, ka sociālās tīklošanās platformās izraisījušās asas diskusijas par latviešu mākslinieka Kristiana Brektes gleznojumu uz Rīgas 40. vidusskolas sienas.

Rīgas domes deputāts Konstantīns Čekušins (S) pagājušajā mēnesī ievietoja bildi ar attēlu un paudis šaubas, vai ēka, kurā mācās 1.-5. klašu bērni, ir piemērota šādiem zīmējumiem.

Interneta diskusijā, kura piepildījās ar simtiem komentāru, tika pausti ļoti atšķirīgi vērtējumi, sākot ar to, ka, ja bērnu vecāki nespēj paskaidrot, ka tā ir māksla un tas ir mākslinieka redzējums, tad nez vai viņi vispār kaut ko spēj paskaidrot, līdz aicinājumam sameklēt pacēlāju, iegādāties krāsas un to aizkrāsot.

Pēcāk mākslas darbs izpelnījās arī plašu mediju uzmanību.

Tie diskusijas dalībnieki, kuri iebilda pret šo sienas gleznojumu, galvenokārt apšaubīja tā māksliniecisko vērtību un pauda satraukumu, ka mākslas darbā ir jaušams seksuāla rakstura konteksts, cilvēki attēloti kroplīgi ar vairākām acīm daudzām krūtīm.

Daži aizrunājās pat līdz tam, ka sienas gleznojuma vietas izvēlei ir politisks konteksts, un tas speciāli uzgleznots uz skolas sienas, kurā mācības notiek krievu valodā.