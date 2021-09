Lielākie privāto mežu īpašnieki Latvijā aizvien ir ārzemnieki

Meži Latvijā aizņem vairāk nekā trīs miljonus hektāru, no tiem teju puse pieder Latvijas valstij, bet pārējās platības - juridiskām un fiziskām personām.

"Lursoft" izveidotais saraksts liecina, ka lielākajiem mežu īpašniekiem kopā pieder meži vairāk nekā 300 000 hektāru platībā. Astoņiem no tiem piederošo mežu platība pārsniedz 10 000 hektāru, savukārt nozares līderim SIA "Myrtillus" pieder 58 960 hektāri meža.

Liela daļa no sarakstā esošajiem uzņēmumiem saistīti ar atsevišķām ārvalstu kompānijām. Piemēram, ceturtā daļa no visiem apkopotajiem uzņēmumiem saistīti ar zviedru kompāniju "Sodra". Tai pieder ne tikai saraksta pirmajā vietā esošais "Myrtillus", bet arī SIA "Fragaria" (15 040 hektāri meža), SIA "Zilupe mežs" (6130 hektāri meža), SIA "Sodra mežs" (15 050 hektāri meža) un SIA "Ruda" (5280 hektāri meža).

Starp 20 lielākajiem mežu īpašniekiem atrodami vien četri uzņēmumi ar vietējo kapitālu, tostarp, viens no tiem ir Rīgas pašvaldībai piederošais SIA "Rīgas meži" (45 800 hektāri meža), bet astotajā pozīcijā ierindojusies valsts AS "Latvijas valsts meži" (11 100 hektāri meža).

Vienīgais sarakstā esošais privātā vietējā kapitāla uzņēmums, kas 100% apmērā pieder Andrim Ramoliņam, ir SIA "Stiga RM" (6050 hektāri meža).

Zviedrijā bāzētās "Sodra" grupas uzņēmumi ir pieci no Latvijā lielākajiem meža īpašniekiem, vēl sešu uzņēmumu pamatkapitālā ieguldījumus veikuši citi zviedru uzņēmēji. Tāpat sarakstā atrodami trīs uzņēmumi ar tiešajām investīcijām no Nīderlandes, kā arī pa vienam uzņēmumam, kuru īpašnieki ir no Luksemburgas un Dānijas.

Lielāko mežu īpašnieku sarakstā esošais lielākais pelnītājs visus gadus bijis "Latvijas valsts meži", kuram piekrītošā meža platība šī gada augusta beigās veidoja 11 100 hektārus. Kopumā "Latvijas valsts meži" pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru valsts zemes.

Tāpat "Lurosft" apkopotā informācija liecina, ka "Latvijas valsts meži" ir starp lielākajiem mežu platību īpašniekiem, kas ar darba vietām nodrošina visvairāk strādājošo. Pērn tie bija 1397 darbinieki. Otrs lielākais darba devējs ir "Rīgas meži", kurā strādā 412 darbinieki, bet trešajā vietā ierindojās "Stiga RM" ar 222 darbiniekiem.

Minētie uzņēmumi starp lielākajiem mežu īpašniekiem pēdējos gados arī bijuši lielākie nodokļu maksātāji.

"Lursoft" 20 lielāko mežu īpašnieku saraksts veidots, balstoties uz Valsts zemes dienesta rīcībā esošo informāciju.