Ārste bezspēcīga pret nāves draudiem - tie kļūst par mediķu ikdienu

“Liepājas ģimenes veselības centra” ģimenes ārste Linda Reicle sarunā ar “Kas Jauns Avīzi” atzīst, ka draudi tikai pieņemas spēkā un situācija kļūst aizvien nopietnāka. Pēc četriem gadiem, ar pārtraukumiem nostrādātiem rezidentūrā Somijā, viņa atgriezās dzimtenē līdz ar pandēmijas sākumu. Tas izrādījies vēl lielāks izaicinājums nekā varēja gaidīt, jo jācīnās ne tikai ar vīrusu.

Likums nepasargā

Kovidlaika spriedzē dažam pazūd bremzes. Ir pacienti, kuri publiski pauž melus par prakses darbu, apsaukā un gāna mediķus, kuri var tikai noskatīties uz to visu no malas.

“Jau no sākta gala ārsti un ārstniecības personāls ir bijuši pilnīgi nepasargāti, jo ģimenes ārsts nav tiesīgs atteikties pieņemt pacientu. Ārstniecības likuma 42. pants vēsta, ka gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet viņš neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus vai apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ārstam ir tiesības atteikties no turpmākās ārstēšanas, taču tas vienalga mūs nepasargā no agresīviem un neapmierinātiem pacientiem,” stāsta Reicle.

Uzstāda videnovērošanu

“Šobrīd ir nonācis tik tālu, ka esam saņēmuši arī nāves draudus,” turpina ārste. “Piemēram, viens pacients, ierodoties uz praksi, neapmierināts ar pastāvošo sistēmu, ko nosaka Ministru kabinets, tiešā tekstā pasaka – izskatās, ka sēdēšu vēlreiz, jo es novākšu jūs! Es nevaru iedomāties, kā var turpināt sadarboties ar pacientu, kurš izteicis nāves draudus!”

Šajā gadījumā arī vēršanās policijā un Veselības inspekcijā nav līdzējusi, jo likumā nav neviena panta, kas mediķus šādās situācijās varētu pasargāt.

“Šobrīd māsu postenī esmu uzstādījusi videonovērošanas kameras ar ieraksta un mikrofona funkciju, esmu uzstādījusi arī speciālu programmu, kas ieraksta telefona sarunas (tā, protams, ir saskaņota), jo es vairs neredzu, kā iziet no šīs situācijas,” atzīst Reicle. Galējā variantā šie materiāli var noderēt kā pierādījums.

Kurā brīdī sprāgs?

“Skumji noskatīties, ka pandēmijas laikā ārstiem nāves draudu saņemšana ir ikdiena – kurā brīdī tad tā bumba sprāgs?” vaicā Reicle. Protams, draudi izskan tikai mutiski un viens pret vienu, un tādus pierādīt ir daudz grūtāk.

“Diemžēl likumdošana nav mūsu pusē, respektīvi, ja, pacients nesaņem nekādu sodu, mums nav nekāda pamata viņu nepieņemt pie sevis praksē. Citiem ārstiem – speciālistiem ir tiesības nepierakstīt konkrētu personu pie sevis, jo viņiem nav tāda obligāta pienākuma, bet mums, ģimenes ārstiem, ir pacientu reģistrs un tajā esošie pacienti ir jāpieņem pie sevis obligāti vismaz piecu darba dienu laikā, citādi mums ir gan aizrādījumi, gan sankcijas,” skaidro Reicle.

Veselības inspekcija var vienīgi ieteikt ģimenes ārstiem, lai viņi lūdz pacientus pašus brīvprātīgi atteikties no konkrētās prakses vai ārsta, taču tas nav vienkārši. Turklāt Liepājā vairāki tūkstoši pacientu esot bez ģimenes ārsta, kuru pilsētā ļoti trūkst. Tiesa, draudētājiem tas nerūp.

Virtuālais cirvis

Eļļu ugunī pielej vīrusa apustuļi, kā varētu dēvēt kustību pret epidemioloģisko drošību. Atmiņūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš, internetā vicinot virtuālu cirvi, ir spriedis pat par nāvessodu ministriem un mediķiem, bet policija tālāk par “resorisko pārbaudi” nav tikusi.

Ārvalstu pieredze liecina, ka pastāv jauna veida terora risks. Nesen Itālijas policija daudzviet valstī veikusi kratīšanas antivakseru tīkla "No Vax" dalībnieku mājās, pastāvot aizdomām, ka plānotas vardarbīgas akcijas demonstrāciju laikā.