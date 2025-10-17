Vai Velsas princis Viljams un Keita apmeklēs slavenību kāzas? Izskan baumas par eksluzīvu ielūgumu
Velsas princis Viljams un princese Keita ir vieni no pasaules vispazīstamākajiem karaliskajiem pāriem, un viņu attiecības ar slavenībām ir bieži apspriesti. Kā liecina pēdējās baumas, viņiem varētu tikt piedāvāts piedalīties ļoti īpašā un ekskluzīvā pasākumā.
Ārzemju mediji ziņo, ka popzvaigzne Teilore Svifta, iespējams, uzaicinās Velsas princi un princese uz savu kāzu svinībām. Kā zināms, Teilore Svifta gatavojas precēties ar savu saderināto, amerikāņu futbolistu Trevisu Kelsiju, un tiek baumots, ka viņa vēlas uzaicināt karalisko pāri uz savām kāzām.
Kāds iekšējais avots atklāja: "Teilore Svifta ir ļoti viltīga un apdomīga, attīstot savu fanu bāzi, smagi strādājot, rakstot dažus no pēdējo desmit gadu populārākajiem popmūzikas hitiem, un izveidojot labu draudzību ar nākamo karali, princi Viljamu vairāk nekā pirms desmit gadiem – attiecības, kas ir beigušās ar privātām vēstulēm, iedvesmojošām kartītēm un laba vēlējumiem princesei Keitai viņas grūtajā gadā."
Avots piebilda: "Tagad Teilore plāno kāzas, bet viņa vēlas izmantot kāzas ne tikai kā mīlestības svinības, bet arī kā pateicību cilvēkiem, kuri ir piedalījušies viņas ceļojumā līdz šim punktam, un tas ietver cilvēkus no visdažādākām vietām."
Teilore Svifta satikās ar princi Viljamu aizkulisēs, lai svinētu viņa dzimšanas dienu kopā ar sajūsminātiem princi Džordžu un princesi Šarloti, viņas ERAS tūres koncertā 2024. gada jūnijā. Gan princis Viljams, gan Teilore Svifta dalījās ar fotogrāfijām no viņu satikšanās savos sociālajos medijos. Sociālajos tīklos publicētie video arī parādīja princi, dejot ar savu ģimeni pie dziesmas "Shake It Off".
Keita, kura tajā laikā bija ķīmijterapijas kursā vēža ārstēšanai, neapmeklēja pasākumu, un, kā ziņots, Luiss palika mājās ar māti.
Nesenajā “The Graham Norton Show” dziedātāja apstiprināja, ka kāzu plānošana neaizēnos viņas jaunā albuma popularizēšanu. "Es gribu vispirms izdarīt albuma lietas, un kāzas būs pēc tam, plānojot," viņa sacīja. "Es domāju, ka būs jautri plānot."