Bijušais Rīgas mērs Bojārs noliek Ādažu domes deputāta mandātu, lai rūpētos par ģimenes meitenēm

Ādažu novada zaļi domājošo „Facebook” lapā „Zaļi Ādaži/Carnikava” Bojārs ierakstījis:

„Mīļie novadnieki!

Pirmkārt, es jums pateicos par man izrādīto uzticību, nododot man tiesības jūs pārstāvēt jaunajā, apvienotajā Ādažu novadā.

Paziņoju jums, ka ar šī gada 1. oktobri es savas domes deputāta pilnvaras nolieku un nododu tālāk savam draugam, un lieliskam biedram Raitim Kubuliņam.

Man bija cerības, ka spēšu vienlaicīgi rūpēties par savu kuplo ģimeni - četrām burvīgām meitenēm, esot tām par mīļu un stipru vīru, tēvu un vīrieša paraugu, ka spēšu to apvienot gan ar maizes darbu, gan deputāta pienākumiem.

Tas viss ir iespējams, tomēr kāda no manis pieminētajām jomām neizbēgami cietīs. Un es, kā vīrs un tēvs izvēlos ģimeni, kas ar mazās, burvīgās meitiņas atnākšanu, prasa aizvien vairāk uzmanības. Ne tikai prasa - es to arī vēlos no sirds.

Raitis ir vīrs uz ko var paļauties! Raitis atpalika no manis šajā vēlēšanu etapā tikai par vienu balsi! Strādāja kampaņas laikā krietni vairāk par mani, jo es veltīju laiku mazajai. Viņš ir pelnījis jūs pārstāvēt un attaisnos jūsu cerības.

Es palieku kopā ar komandu un piedalīšos ar padomu un darbu Ādažu novada attīstībā!”

Bojāra ceturtais bērns – meita piedzima šī gada februāra beigās, dienu pirms tēva 54. dzimšanas dienas, viņa trešajā laulībā. Tas bija viņa un viņa trešās sievas Alīnas pirmais kopīgais bērns. Pirms tam Rīgas eksmēram jau bija trīs bērni no iepriekšējām laulībām: 2005. gadā Bojārs pašķīrās ar sievu Daci, ar kuru laulībā bija aizvadīti 16 gadi un dzimuši divi dēli – Rūdolfs un Matīss; pēc tam viņš devās laulībā ar studenti Ingu, ar kuru pasaulē nāca eksmēra trešais bērns - meita Lūcija.

Pašlaik Bojāru pāris dzīvo Ādažos un nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību.

Gundars Bojārs ir ilggadējā Latvijas sociāldemokrātoskās strādnieku partijas (LSDSP) priekšsēdētāja Jura Bojāra dēls. Pirms tam bijis Liepājas domes un 7. Saeimas deputāts, bet 2001. gadā no LSDSP saraksta ievēlēts Rīgas domē un kļuva par Rīgas domes priekšsēdētāju. 2006. gada decembrī viņš apturēja darbību LSDSP un pievienojās Latvijas Pirmās partijas frakcijai. 2009. gada Rīgas domes vēlēšanās viņš tika izvirzīts deputāta krēslam no LPP/LC saraksta, tomēr netika ievēlēts.

Saistītās ziņas Par precētu vīru kļuvis bijušais Rīgas mērs Gundars Bojārs Bijušais Rīgas mērs Gundars Bojārs aizrāvies ar ekstrēmiem ceļojumiem - vienatnē kājām noiet simtiem kilometru Rīgas eksmēra apzadzēji nav notverti - Gundars Bojārs jau samierinājies ar nodarīto skādi

2017. gadā viņš pirmo reizi kļuva par Ādažu novada deputātu no Zaļās partijas saraksta. Šī gada 5. jūnijā viņu atkārtoti pārvēlēja novada domē, kurā Zaļā partija ieguva vienu no 15 mandātiem. Šajās vēlēšanās Bojārs ieguva 427 balsis, bet aiz viņa sekojošais kubuliņš 426.