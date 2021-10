Spridzina Maņģenes mežu, 84 gadus vecam vīram draud cietums, no Gaujas izceļ kuģa vraku: kriminālā province

Ventspilī gan policisti izcēla ko pierastāku – maluzvejnieku tīklu. Toties Jēkabpilī, pēc visa spriežot, uz krūts labi paņēmusi kāda puišu kompānija dievkalpojuma laikā nevis devās lūgties uz Krustpils pareizticīgo baznīcu, bet gan ar “bembi” taranēja svētnīcas žogu. Nevaldāmi ir arī daudz cienījamāka gadagājuma jēkabpilieši. Tā, piemēram, kādam 84 gadus vecam jēkabpilietim pēc likuma var draudēt pat divi gadi aiz restēm par Baltkrievijas kontrabandas cigarešu izplatīšanu. Cigarešu paciņu bija tik daudz, ka ar tām varēja nobruģēt viņa dzīvokļa grīdu.

Bet Kuldīgā kāds neprātis bija sadomājis spridzināt sausus kokus Maņģenes mežos Rumbas pagastā. Vietējie pat nodomāja, ka ir sākusies karadarbība.

Mistisks sprādziens un “karadarbība” Maņģenes mežos

Rumbas pagasta Maņģenes mežos svētdien atskanēja iespaidīga eksplozija. Kāds bija nolēmis saspridzināt nokaltušu priedi. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Pagājušās nedēļas svētdienā neilgi pēc pusdienlaika Kuldīgas novada Rumbas pagasta Maņģenes mežos nogranda mistisks sprādziens, kas satrauca visu apkārtni. Kuldīgas laikrakstam “Kurzemnieks” kāds vietējais pastāstīja: “Sprādziens bija tik spēcīgs, ka mūsu mājai norībēja jumts, bet meitene, kura atradās ārā aptuveni 100 metru no mājas, sajuta sprādziena vilni. Mēs redzējām arī dūmu mākoni”. Spēcīgā eksplozija iztraucējusi arī Kuldīgas novada pašvaldības policijas inspektoru Dzintaru Pakalnu.

Mistisko sprādzienu dzirdējuši, jutuši un tā izraisīto dūmu mākoni redzējuši desmitiem Rumbas pagasta iedzīvotāju Ventas abos krastos un ne pa jokam sabijušies. Uz samērā kluso pagastu traukušās gan policijas un ugunsdzēsēju, gan ātrās palīdzības ekipāžas. Bija aizdomas, ka kaut kur sprādzis gāzes balons. Drošības un dzīvības glābēju brigādes labu laiku pavadīja meklējot, kas tad īsti uzsprādzis, gaisā pat tika palaists drons ar termokameru, lai tas nu meklētu, kas tad īsti noticis. Tā arī eksplozijas vieta netika atrasta, tikai nākamajā dienā atklājās, kas tad uzsprādzis.

Pirmdien sprādzienu vietu kopā ar kādu vietējo iedzīvotāju devās meklēt “Kurzemnieka” žurnālists. Un viņiem uzsmaidīja veiksme. Izrādījās, ka par laimi neviens nebija cietis un arī nekāds lielais materiālais zaudējums nebija radies. Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ kāds Maņģenes mežā vienkārši bija saspridzinājis sausu priedi. Kāpēc, par to nu būs jāprāto policijai un Zemessardzei, kurām tika paziņots par dīvaino “karadarbību” pret nokaltušo priedi.

Carnikavas huligāni ar nazi sadursta stadionu

Savukārt Carnikavas iedzīvotāju svētdienas labsajūtas traucētājus pašvaldības policijai izdevies notvert. Un tie izrādījušies četri jaunieši – divi puiši un divas meičas, kuri savu varēšanu un naidu pret sportiskām aktivitātēm izrādījuši, ar nazi saplosot mantas vietējo sportistu lolotajā stadionā. Tagad bravurīgajiem huligāniem nāksies taisnoties Valsts policijā, kurai tagad jālemj, kādu sodu viņiem piespriest.

Carnikavas pagasta pārvalde informē: „19. septembrī Carnikavas stadionā tika sabojāts inventārs – futbola vārtu tīkls un rezervistu soliņa nojumes. Pateicoties novērošanas kamerām, Carnikavas pašvaldības policija noskaidrojusi vainīgās personas – divus jauniešus un divas jaunietes. Ņemot vērā, ka konstatēti mantas bojājumi, informācija par pārkāpumu nodota Valsts policijas rīcībā."

Carnikavas izpilddirektors Raimonds Garenčiks „Facebook” pastāstījis sīkāk par stadionam nodarīto postu: „Nojumes tika sadurstītas ar nazi. Derētu pieminēt, ka pirms pāris dienām līdzīgi ar krāsu baloniņiem tika izzīmēta parka tualetes iekšpuse. Jāatzīmē, ka šāda rakstura pārkāpumi novadā ilgāku laiku nav bijuši.”

Dievkalpojuma laikā “bembis” ietriecas dievnama žogā, baznīcēni nejūtas traucēti

Savukārt Jēkabpilī svētdienas svēto mieru iztraucēja kāds, domājams, iereibis “BMW” vadītājs, kurš pats savām kājām nevarēja aiziet uz dievkalpojumu Krustpils Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā. Tāpēc viņš dievkalpojuma laikā ietriecās baznīcas sienā. Baznīcēni to īpaši pat nepamanīja, bet pats šoferītis no notikuma vietas aizlaidās kā velns no krusta. Savukārt draudzes gans pateicas augstākajiem spēkiem, ka neviens cilvēks nav cietis, jo autodzelži un kaut kāds akmens žogs, salīdzinot ar Dieva radības veselību un dzīvību, ir vairāk nekā štrunts.

TV3 raidījums “Degpunktā” vēsta, ka 26. septembra rītā pamatīgā ķieģeļu žogā, kas aptvēra 1910. gada bizantiešu stilā celto dievnamu, ietriecās “bembis”, kura vadītājs ar pasažieriem no notikuma vietas aizmuka. Laikā, kamēr baznīcā notika dievkalpojums, dievnama žoga posmu ar pamatīgu blīkšķi nojauca kāds 5. sērijas “BMW” stūrētājs, kurš 90 grādu līkumā, acīmredzot, nav spējis novaldīt savu braucamrīku.

“Neredzēju, tikai dzirdēju, ka trīs puiši esot aizmukuši,” stāstīja kāds vietējais iedzīvotājs Ainārs. Lai arī citi tuvējo māju iedzīvotāji ne tikai piefiksējuši negadījumu, bet pat redzējuši mūkošos, pašā dievnamā troksnis palicis nesadzirdēts. “Godīgi sakot, uzzināju tikai pēc paša dievkalpojuma, iznākot ārā. Vislielākais prieks, ka nav cietušo,” stāsta priesteris Toms.

Policistiem jau izdevies aplūkot video kameru ierakstus, kuros redzams aizbēgušais, savukārt sasistā “BMW” īpašnieks jau paviesojies policijā. Taisnības labad gan jāsaka, ka viņam ar notikušo nav nekāda sakara.

“Viņš pēdējās nedēļas laikā vispār nav to mašīnu redzējis,” stāstīja Valsts policijas Zemgales reģiona Satiksmes uzraudzības vecākais inspektors Salvis Ozoliņš, piebilstot, ka vainīgo policija jau sazvanījusi. Pārkāpējam par negadījuma vietas pamešanu draud 700 eiro liels naudas sods, kā arī divu gadu vadīšanas tiesību liegums. Tāpat, domājams, ka apdrošinātāji regresa kārtībā vēlēsies atgūt naudu par baznīcas žoga remontu.

Sarunās ar vietējiem noskaidrojās, ka šis nebūt nav pirmais negadījums šajā vietā, tostarp ar finišu baznīcas žogā. Larisas kundze norādīja, ka krustojums ir diezgan bīstams. Tas ir grūti izbraucams kravas automobiļiem, kas izmanto salīdzinoši šauro ieliņu, un vadītāji šeit nu nepavisam nevēlas ievērot atļautā braukšanas ātruma ierobežojumu – trīsdesmit kilometrus stundā.

Braucējiem der atcerēties, ka krustojums pie Krustpils pareizticīgo ir gana viltīgs - pārāk ātri traucoties pa Zīlānu ielu, var pa taisno nonākt baznīcā.

Zemūdens dārgumi: vraks Gaujā un tīkls Ventspilī

Carnikavas komunālservisa darbinieki no Gaujas ietekas jūrā izcēla nezināma kuģa vraku. (Foto: Carnikavas pašvaldības policija)

Šonedēļ ar zemūdens dārgumu izcelšanu paveicies vairākām pašvaldības iestādēm:

* Negaidītu atradumu Gaujas ietekā jūrā atrada carnikavieši, kuri tur meklēja maluzvejnieku izliktos murdus. Carnikavas pašvaldības policija informē: “Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos", Carnikavas novada pašvaldības policija pārbaudīja kārtību uz ūdens, nelikumīgi izvietoti murdi netika konstatēti. Pēc vairāku cilvēku sūdzībām, par nezināmu priekšmetu Gaujas ietekā jūrā 30. septembrī pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izcēla no ūdens kuģa vraku. Informācija par šo bīstamo objektu nodota Valsts vides dienestam. Carnikavas novada pašvaldības policija atgādina, ka drošībai un kārtībai jābūt gan uz ūdens, gan iekš tā.”

Ventspils pašvaldības policisti Būšnieku ezerā uzgāja iespaidīgu maluzvejnieku 70 metrus garu tīklu. (Foto: Ventspils pašvaldības policija)

* Savukārt ventspilnieki devās maluzvejnieku medībās un viņu atstātās pēdas arī atrada. Ostas pilsētas pašvaldības policija ziņo:

“29. septembra vakarā Ventspils pašvaldības policijas darbinieki reida laikā veica zivju resursu aizsardzības un zvejas noteikumu ievērošanas kontroli un apsekoja Būšnieku ezeru. Būšnieku ezerā, netālu no laivu bāzes, policisti pamanīja ko aizdomīgu. Apskatot tuvāk, konstatēts, ka ezerā atrodas ievietots nelikumīgs zvejas rīks – zvejas tīkls, kurš nekavējoties tika izcelts no ūdens. Tīklā atrasti seši līņi, kuri bija dzīvotspējīgi. Līņi atlaisti atpakaļ ūdenī. Aizliegtais zvejas rīks, kura garums bija aptuveni 70 m, izņemts”.

84 gadus vecam jēkabpilietim pēc likuma var draudēt divi gadi cietumā

Jēkabpilī dzīvoklī pie kāda 84 gadus veca kunga policisti uzgāja simtiem kontrabandas cigarešu paciņu, ar kurām vārda tiešā nozīmē varēja nobruģēt viņa mājokļa gaiteni. (Foto: Valsts policija)

Izrādās, ka ne tikai jauni un sprigani bosiki spēj paslepus no visiem pārnēsāt kontrabandas cigarešu kastes un aiz pakša tirgot nelegālos smēķus. To iespēja arī kāds 84 gadus vecs kungs no Jēkabpils, kura dzīvoklī kriminālpolicisti uzgāja 43 200 cigaretes (2160 paciņas pa 20 cigaretēm katrā). Nu viņam rūpalu nācies slēgt, jo policisti viņam beidzot lieguši citus indēt ar no Baltkrievijas pāri robežai līdz mums pa slepenām takām atgādātajām cigaretēm. Sirmajam kungam pēc likuma var draudēt pat divi gadi aiz restēm, bet praksē Latvijā gan tik bargus sodus par šādu nodarījumu nepiemēro cilvēkiem, kuriem uz pleciem jau ir tik liela gadu nasta.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde informē: “Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas un Kriminālpolicijas biroja Jēkabpils reģionālās nodaļas darbinieki, veiksmīgi sadarbojoties ar kinologu un dienesta suni Darvinu, veica kratīšanu iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros, un Jēkabpilī kādā dzīvesvietā kopumā izņēma 43 200 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām.

No trim slēptuvēm tika izņemtas 42 860 „Premjer” cigaretes bez Latvijas akcīzes markām. Persona, pie kuras tika veikta kratīšana policistiem labprātīgi izsniedza arī 220 „NZ Gold” un 120 „Queen Mentol” cigaretes bez Latvijas akcīzes markām.

Kriminālprocesā tika nopratināts 1937. gadā dzimis vīrietis, kuram kriminālprocesa ietvaros ir piemērots statuss – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta pirmās daļas. Par minēto noziedzīgo nodarījumu var tikt piemērots sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.