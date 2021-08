Latvijā līdz šim uzņemti 15 afgāņi

Ministrijā norādīja, ka Latvija to darījusi, atsaucoties uz Eiropas Savienības (ES) augstā pārstāvja Žuzepa Borela lūgumu glābt ECHO Afganistānas biroja vietējos līgumdarbiniekus.

Minētās 15 personas šobrīd uzturas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki".

Vienlaikus ĀM ir izrādījusi gatavību uzņemt vēl trīs ES struktūru darbiniekus ar ģimenēm, kā arī līdz pieciem afgāņu darbiniekiem, kas strādājuši NATO starptautiskajās struktūrās, kopā ar viņu ģimenēm.

Ministrijā klāstīja, ka tā sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas dienestiem, Aizsardzības ministriju (AM) un starptautiskajiem partneriem strādā, lai palīdzētu vairākām pilsoņu kategorijām Afganistānā, kas savulaik palīdzējuši Latvijai un kas pēc "Taliban" ierašanās Kabulā ir apdraudēti. Šie afgāņi sadarbojās ar starptautiskajiem atbalsta sniedzējiem, lai nodrošinātu starptautisko drošību un veicinātu Afganistānas izaugsmi par pārvaldāmu valsti, kurā pastāv miers, drošība, likuma vara un kurā visiem iedzīvotājiem ir dotas vienādas iespējas, skaidroja ĀM.

Pirmkārt, tie esot Latvijas AM identificētie afgāņi, kas savulaik sadarbojušies ar Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) kontingentu Afganistānā. Tāpat tie ir afgāņi, kas strādājuši ES struktūrās Afganistānā. ĀM izrādījusi arī gatavību uzņemt afgāņus, kas strādājuši NATO starptautiskajās misijās.

Pēc ĀM sniegtās informācijas, ņemot vērā saspringto situāciju Afganistānā un Kabulas lidostā, šo cilvēku evakuācija ir ārkārtīgi sarežģīts process.

No AM identificētajiem afgāņu partneriem šobrīd ir izdevies palīdzēt diviem Afganistānas pilsoņiem ar ģimenēm, kam tika nodrošināta evakuācija no Kabulas. No turpmākas palīdzības šīs personas atteicās un uz Latviju doties neplāno.

ĀM informēja, ka ar ES un NATO partneriem tiek meklētas iespējas arī citiem afgāņu partneriem palīdzēt iekļūt Kabulas lidostā un ar kādu no lidmašīnām atstāt Kabulu vai arī citā ceļā pamest valsti, nepieciešamības gadījumā uzņemot tās Latvijā.

Jau ziņots, ka 15. augustā islāmistu grupējuma "Taliban" kaujinieki bez cīņām ienāca Afganistānas galvaspilsētā Kabulā. Kopš augusta vidus talibi pārņēmuši savā kontrolē lielāko daļu valsts teritorijas, sakaujot Afganistānas drošības spēkus, pārvelkot tos savā pusē vai liekot tiem bēgt, neraugoties pat uz zināmu ASV aviācijas atbalstu.

Neskaidrās drošības situācijas dēļ Afganistānu steigā pameta dažādu Rietumu valstu diplomāti un darbinieki.