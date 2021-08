Nedēļas nogalē "Rimi Rīgas maratona" laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

No 27. augusta plkst. 22 līdz 30. augusta plkst.6 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

Sestdien, 28. augustā, no plkst. 15 līdz 16.30 notiks "Ģimeņu skrējiens" maršrutā Brīvības laukums - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - apgriešanās pretī Ķīpsalas ielai - Vanšu tilts-Pils laukums - Torņa iela - Pils laukums - Muitas ielas - 11. novembra krastmala.

Policija šajā maršrutā aizturēs satiksmi no plkst. 14.30 līdz 16.

Svētdien, 29. augustā, no plkst. 7 līdz 17 notiks maratona skrējiens no Brīvības laukuma līdz Gustava Zemgala gatvei, tad pa Mežaparku, bet pēc tam atpakaļ uz pilsētas centru, pāri Vanšu tiltam uz Pārdaugavu līdz Buļļu ielai un atpakaļ pa Akmens tiltu līdz 11.novembra krastmalai.

Arī pusmaratona skrējiens, 10 kilometru un 5,5 kilometru skrējieni notiks gan pilsētas centrā, gan Pārdaugavā.

Skrējienu maršrutos satiksme tiks ierobežota un slēgta no plkst.6 līdz 18, bet sabiedriskā transporta satiksmi slēgs no plkst. 7.

Bērnu dienas Ģimeņu skrējiena un "Rimi Rīgas maratona" laikā pasākuma vietās būs aizliegta elektroskrejriteņu, velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme.

Jau pirms maratona tiks aizliegts apstāties un stāvēt Doma laukumā.

No piektdienas, 27. augusta plkst. 7 līdz 30. augusta plkst. 6 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.