Valmieras inženieri piedāvās unikālu pakomātu

Iecerēts, ka septembrī pirmās piegādes kastes nonāks pie klientiem. Minimālais plāns paredz rudenī piedāvāt pirmos 50 līdz 100 pakomātu, bet ambīcijas ir daudz lielākas.

Līdzīgu vēl nav

Pandēmijas apstākļos iespēja negaidīt piegādi mājās, bet saņemt no veikala pasūtīto pārtiku pakomāta ledusskapī ir sevišķi aktuāla. “Šie ir gudrie pakomāti, kas paredzēti novietošanai pie privātmājām,” vietnei "Labs of Latvia" stāsta Andis Krauklis, "Zero Contact Services" līdzdibinātājs. “Produkts ir ļoti komplicēts. Tam ir daudz detaļu, mikroshēmu. Katra kaste ir pieslēgta internetam.” Piegādes kaste aprīkota ar kodu sistēmu tāpat kā ierastie pakomāti.

Pirmā versija ir ar elektrības pieslēgumu, bet nākotnē plānots darbināt ar akumulatoru. Daudzi potenciālie konkurenti runājot par līdzīgiem risinājumiem, bet neviens vēl neesot pieejams tirgū kā gatavs produkts.

Milzīgs tirgus potenciāls

Uzņēmuma dibinātāji ir Krauklis un Reinis Upenieks, kopā šajā projektā strādā desmit cilvēku komanda. "Zero Contact Services" attīstās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras biznesa inkubatorā, piesaistot atbalstu programmēšanai un produkta izstrādei.

Uzņēmums izpētījis tirgu un secinājis, ka tas ir milzīgs. Eiropā vien ir vairāk nekā 127 miljoni mājsaimniecību, kas dzīvo privātmājās un rindu mājās, ASV – 95 miljoni. Uzņēmums raugās eksporta virzienā un plāno vispirms sākt darbību valstīs, kur pārtikas piegāde uz mājām ir populāra – Lielbritānijā un Vācijā.

Piedāvās nomāt

Krauklis uzskata, ka veltām ļoti daudz laika, lai iepirktos – ceļā uz veikalu, staigājot pa to, vedot preces uz mājām, paiet vismaz stunda. Ja tirgotāji piemērosies, pārtikas piegāde varētu notikt arī naktīs – vakarā veic pasūtījumu un no rīta izņem no pakomāta svaigas olas, dārzeņus un bekonu brokastīm. Izstrādes stadijā ir arī lielais pakomāts, ko varētu novietot pie daudzdzīvokļu namiem.

Pakomātu varēs nomāt, nevis iegādāties savā īpašumā, maksa mēnesī varētu būt, sākot no 19,99 eiro. Tas var šķist dārgi, bet Krauklis uzskata, ka atmaksāsies, ja ģimene kaut reizi nedēļā pasūta pārtiku uz mājām un regulāri pērk internetā citas preces.

“Ģimene, kas dzīvo privātmājā, mēnesī pārtikai tērē vidēji 400 līdz 600 eiro,” teic uzņēmējs, uzsverot, ka ietaupītos laiks, nebraucot uz veikalu. “Maksājot par šādu pakalpojumu, cilvēks pērk ērtību,” uzsver Krauklis.