Viņš piebilda, ka viens cits prieteris par vakcinācijas pret Covid-19 apšaubīšanu saņēmis stingru brīdinājumu.

"Nav pieņemams, ka no kanceles tiek sludināts pret vakcināciju. Tiklīdz kāds darbojas atšķirīgi no baznīcas vadlīnijām, ar viņu tiek strādāts, pat līdz atstādināšanai, ja nelabojas," sacīja arhibīskaps.

Viņaprāt cilvēki pavelkas uz populistiskiem argumentiem, bet katoliskā baznīca iestājas par to, lai cilvēki lietotu veselo saprātu. "Tie, kas ir aktīvi aizrāvušies ar sazvērestības teorijām, tur pietrūkst veselā saprāta," piebilda Stankevičs.

Tomēr arhibīskaps aicināja arī viņus pieņemt un nepielietot pret šādiem cilvēkiem psiholoģisko vardarbību vai necensties pazemot. Jo lielāks būs uz viņiem spiediens, jo radikālāk viņi pretosies, un tas nedos labus rezultātus. Tāpēc jāveic ļoti pacietīgs un ilgstošs skaidrošanas darbs, lai viņi spētu mainīt domas.

Arhibīskaps savā diecēzē ar saviem garīdzniekiem ir rūpīgi strādājis, un tajā situācija ir ļoti pozitīva, jo visi ir vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19.

"Es pats esmu vakcinējies un varu apgalvot, ka jūtos ļoti atvieglots, jo varu izbaudīt brīvību, ko vakcinācija pret vīrusu man dod," piebilda Stankevičs.

Jau ziņots, ka Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes Priesteru padome jūlija beigās aicināja draudzes nešķelties vakcinācijas pret Covid-19 jautājumā, kā arī neizplatīt "apokaliptiskus pandēmijas attīstības scenārijus" un ieklausīties norādēs par vakcinācijas svarīgumu, informēja Rīgas arhidiecēzē.

Jūlija otrajā pusē attālināti notikusi katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes Priesteru padomes un dekānu tikšanās par vakcinācijas jautājumu, kas "tik ļoti šķeļ sabiedrību un arī draudzes". Priesteri novērojuši, ka vairumam ticīgo vakcinācija ir morāli pieņemama, bet tajā pašā laikā ir daļa katoļu, kas aktīvi ieņem negatīvu nostāju pret vakcināciju.

Nepieņemamu antivakcinācijas nostājas izpausmju dēļ, kuru rezultātā atsevišķas draudzes ir sašķēlušās, Rīgas arhibīskaps metropolīts uzskatīja par nepieciešamu sasaukt Priesteru padomes sēdi, skaidrots paziņojumā.

Garīdznieku vidū valdīja vienota nostāja, ka šajā jautājumā jāņem vērā baznīcas autoritāšu norādes - pāvests Francisks atzīst, ka vakcīna ir būtiski svarīgs rīks cīņā ar koronavīrusa izplatīšanos.

Vienlaicīgi priesteri uzsvēra, ka baznīcas galvenais uzdevums ir sludināt evaņģēliju, kā arī veicināt mieru un vienotību, nevis iestāties par vai pret vakcināciju. "Motivēt iedzīvotājus vakcinēties ir valsts kompetento amatpersonu uzdevums, bet sabiedrības imunizācija nedrīkst būt īstenota piespiedu kārtā," teikts publiskotajā priesteru viedoklī.

Katoļu baznīcas Rīgas pārstāvji pauž, ka ikvienam ir jāapzinās, ka atteikšanās no vakcinēšanās liek šķēršļus tam, lai pandēmija tiktu ātrāk pārvarēta un varētu atgriezties pie ierastās dzīves sabiedrībā un baznīcā. "Nesaņemot vakcīnu, mēs riskējam gan ar savu, gan savu tuvāko dzīvībām. Ļoti iespējams, ka, ja visi būtu vakcinējušies, draudzēs varētu atsākties agrākās pastorālās darbības," vērš uzmanību garīdznieki.

Priesteru padomes locekļi bijuši vienprātīgi, ka nav pieļaujama aģitācija pret vakcināciju ne no priestera, ne draudzes locekļu puses. "Ja garīdznieks aicina izvairīties no vakcinācijas, tad viņš nostājas pret pāvesta, Ticības mācības kongregācijas un Latvijas Bīskapu konferences paustajām nostājām, un tādējādi šķeļ baznīcu no iekšienes, veicina apjukumu un nemieru," pausts Rīgas priesteru paziņojumā.

Priesteru padome uzsver, ka nekristīgi un morāli nepieņemami ir celt naidu un nesaskaņas vakcinēto un nevakcinēto personu starpā.

Padomes pārstāvji aicināja pieņemt vienam otru kristīgā mīlestībā un respektēt otra izvēli un sirdsapziņas pārliecību. "Tie, kuriem sirdsapziņa vai veselība (medicīnisku kontrindikāciju dēļ) neļauj saņemt vakcīnu, lai domā par alternatīviem veidiem, kā tie varētu rūpēties par savu un sabiedrības drošību, lai neļautu izplatīties šai slimībai," norāda garīdznieki.

Padome arī izteica aicinājumu diecēzes garīdzniekiem un ticīgajiem neizplatīt apokaliptiskus situācijas attīstības scenārijus.