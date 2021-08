Linkaits: Bauskas novada pašvaldība "Rail Baltica" projektā saskata reģiona attīstības iespējas

Politiķis pauda, ka ar sadarbību būs iespējams nodrošināt pievienoto vērtību gan reģiona iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī radīt pienesumu Latvijai kopumā, piesaistot tūristus un investorus.

""Rail Baltica" jaunā infrastruktūra tiek būvēta daudzām nākamajām desmitgadēm, tāpēc ir svarīgi nodrošināt visu iesaistīto pušu efektīvu sadarbību. Pirmais posms, kur sāksies "Rail Baltica" līnijas būvniecība, ietver Bausku. Tas būs dienvidu virziens līdz Lietuvas robežai, lai savienotu Latviju ar Eiropas dzelzceļa sistēmu. Kamēr vēl līnijai notiek projektēšanas darbi, ir īstais laiks, lai projekta ieviesēji ar pašvaldības pārstāvjiem precizētu detaļas un pārrunātu projekta īstenošanas gaitu nākamajos gados," sacīja satiksmes ministrs.

Tikšanos ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani un pašvaldības deputātiem apmeklēja arī Baltijas valstu kopuzņēmuma "RB Rail" tehniskais direktors Ēriks Diļevs. Viņš tikšanās laikā uzsvēra, ka trases posmā no Misas līdz Lietuvas robežai projekts ir pavirzījies vistālāk, tostarp ir fiksēts konceptuālais risinājums Bauskas pilsētas dzelzceļa pieslēgumam pie "Rail Baltica" pamattrases un saņemtas visas nepieciešamās būvatļaujas projektēšanas darbu turpināšanai.

"Šis ir viens no prioritārajiem "Rail Baltica" posmiem saistībā ar plānoto pamattrases būvniecības iepirkumu," skaidroja Diļevs.

Viņš atklāja, ka kopā ar projektētājiem "RB Rail" turpina darbu pie iedzīvotāju interesēm piemērotāko risinājumu izstrādes, tostarp, lai Bauskas novada iedzīvotāji varētu šķērsot "Rail Baltica" trasi iespējami ērti, neradot papildus grūtības piekļūt saviem īpašumiem, ir paredzēti kopā 14 pārvadi. Tāpat plānots turpināt atvērtu dialogu gan ar pašvaldības pārstāvjiem, gan iedzīvotājiem.

Tāpat tikšanās laikā "Rail Baltica" ieviesēji no "Eiropas Dzelzceļa līnijām" akcentēja plašu sadarbības jautājumu loku ar pašvaldību, lai novada iedzīvotāji iegūtu maksimālos iespējamos labumus no "Rail Baltica".

"Esam gatavi iesaistīties un kopā ar pašvaldību pārskatīt attīstības plānus, iestrādājot visas iespējas, ko sniedz "Rail Baltica" būvdarbi. Tāpat arī sadarboties, lai pasažieru apkalpošanā un dzīves telpas attīstībā ap mobilitātes punktu Bauskā un Iecavā būtu jauni pakalpojumi un ērtāka satiksme iedzīvotājiem," uzsvēra "Eiropas Dzelzceļa līniju" valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris.

Jaunajā Bauskas novadā iekļaujas "Rail Baltica" pamata trases dienvidu posms no Misas līdz Lietuvas robežai un 700 metri no posma Vangaži-Salaspils-Misa, kas atrodas Iecavas teritorijā. Tajā ietilpst arī Bauskas un Iecavas reģionālās stacijas, un Iecavas infrastruktūras apkopes punkts. Projektēšanas darbus Satiksmes ministrijas uzdevumā šajā posmā īsteno "RB Rail AS". Darbi uzsākti 2020. gadā, pašreiz turpinot šī posma projektēšanu sadarbībā ar pašvaldību.

Turpinot novadu pašvaldību apmeklējumus, trešdien, 11. augustā, ministrs un projekta ieviesēji no "RB Rail AS" un "Eiropas dzelzceļa līnijas" apmeklēs Ropažu novada pašvaldību, bet 13. augustā dosies uz Limbažiem. Līdzīgas tikšanās šomēnes tiks organizētas Mārupē, Olainē, Salaspilī, Saulkrastos un Ķekavā.

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026. gadā.