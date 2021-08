JV gatava iepauzēt ar vakcinācijas loterijas likumprojekta skatīšanu Saeimā

Viņš atzina, ka plānotās izlozes raidījumu izmaksas, kas radījušas satraukumu Jaunajai konservatīvajai partijai (JKP), patiešām ir lielas. Šis jautājums, visticamāk, tiks izrunāts pirmdien, 9.augustā, gaidāmajā koalīcijas sanāksmē, kad likumprojekta sagatavotājiem varēs uzdot tiešus jautājumus, sacīja politiķis.

Deputāts apliecināja, ka saskaņā ar koalīcijas līgumu JKP ir tiesības prasīt kāda jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz laiku un pārējiem koalīcijas partneriem šāds lūgums ir jārespektē. Līdz ar to, ja šorīt tiks vākti paraksti, lai atsauktu konkrēto likumprojektu no parlamenta dienaskārtības, tad varot rēķināties arī ar JV deputātu parakstiem.

Vienlaikus, runājot par loterijas nepieciešamību, viņš uzsvēra, ka pašreizējā situācijā lietderīgs un saprātīgs šķiet jebkurš solis, kas varētu veicināt iedzīvotāju vakcinēšanos pret Covid-19. "Es neesmu tāds liels šīs loterijas piekritējs, bet man šķiet - ja eksperti saka, ka tā mēs varam kaut vienu solīti pavirzīties uz priekšu, tas ir ļoti labi," komentēja deputāts, atgādinot, ka katra izglābtā dzīvība ir no svara.

"Tiekam galā ar izmaksām un mēģinām ar loteriju - varbūt, ka tas nostrādā," rezumēja Ašeradens.

Kā ziņots, JKP Saeimas frakcija pagaidām nav gatava atbalstīt vakcinācijas loterijas rīkošanu. JKP politiķis Krišjānis Feldmans iepriekš pastāstīja, ka šodien gaidāmajā Saeimas sēdē frakcija neatbalstīs Vakcinācijas loterijas likumprojektu, cerot, ka loterijai paredzētie resursi varētu tikt novirzīti veselības aprūpei.

JKP Saeimas frakcija otrdien tikās ar veselības ministru Danielu Pavļutu (AP) un viņa komandu, lai pārrunātu Vakcinācijas loterijas likumprojektu. Lai arī saruna un diskusija bijusi diezgan plaša, izvērtējot dzirdēto, JKP tomēr izvēlējusies izvēlēto vakcinācijas popularizēšanas mehānismu neatbalstīt.

Feldmans akcentēja, ka loterija kā vakcinācijas popularizēšanas instruments jau tiek izmatota arī citviet pasaulē, taču, ņemot vērā starptautisko pieredzi, loterija neesot pareizākais veids, jo tas skar arī dažādas morāles šķautnes. Vienlaikus vakcinācijas loterija nerisinot jautājumus, kas saistīti ar loģistikas un cilvēku personīgās pārliecības aspektiem.

Politiskajam spēkam satraukumu radot arī vakcinācijas loterijas izmaksu pozīcijas. JKP ieskatā šim mērķim paredzētos līdzekļus loģiskāk un pareizāk būtu ieguldīt veselības aprūpē, piemēram, motivējot ģimenes ārstus, kuri ir tie cilvēki, kas pirmie un visbiežāk saskaras ar iedzīvotāju jautājumiem par vakcīnām.

"Veselības ministrijai (VM) kopumā ir daudz dažādu ideju, bet mēs katrā ziņā labprāt atbalstītu iniciatīvas, kas nozīmētu veselības sektora stiprināšanu, tostarp ģimenes ārstus," sacīja Feldmans.

Jautāts, kāpēc JKP politiķu valdībā un Saeimā pozīcija attiecībā uz loterijas rīkošanu ir atšķirīga, Feldmans norādīja, ka "tas ir tikai normāli, ka ministri viens otru atbalsta un ka valdības idejas tiek nodotas izvērtēšanai likumdevējiem jeb Saeimai".

JKP vēl raudzīsies, vai radušos situāciju pārrunāt ar pārējiem kolēģiem koalīcijā vai vienkārši neatbalstīt likumprojektu tā izskatīšanas brīdī.

Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava aģentūrai LETA sacīja, ka jau pirmdien bijušas indikācijas, ka JKP varētu lūgt šo jautājumu izslēgt no darba kārtības, un NA neredz iemeslu iebilst. Viņš piebilda, ka saskaņā ar koalīcijas līgumu, JKP ir tiesības to darīt.

Tikmēr Feldmans norādīja, ka, lai likumprojekts trešdien nebūtu jānoraida, viens no risinājumiem ir to izslēgt no darba kārtības. Deputātiem nepieciešams uzrakstīt iesniegumu Saeimas Prezidijam, lūdzot konkrēto jautājumu izslēgt no plenārsēdes darba kārtības.

Politiķis otrdien atzīmēja, ka šāds iesniegums vēl nav tapis, tomēr tas esot pāris minūšu jautājums.

Kā ziņots, valdība pagājušajā nedēļā ārkārtas sēdē lēma nodot izskatīšanai Saeimā VM sagatavoto Vakcinācijas loterijas likumprojektu, kas paredz valstī izsludināt vakcinācijas pret Covid-19 loteriju ar balvu fondu 720 000 eiro.

Kopējās loterijas rīkošanas izmaksas, kas tiks segtas no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", aplēstas 1,218 miljonu eiro apmērā. 299 995 eiro tiks piešķirti Latvijas Televīzijai par loterijas raidījuma producēšanu un atspoguļošanu, 98 000 eiro tiks piešķirti izlozes informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrādei, 51 000 eiro - loterijas publicitātes kampaņai, bet 49 000 eiro - auditora pakalpojumiem.

VM skaidroja, ka Vakcinācijas loterijas likumprojekts izstrādāts, lai vakcinācijas kampaņas ietvaros ieviestu īstermiņa vakcinācijas loteriju personām, kurām Latvijā uz loterijas laimestu izlozes brīdi ir veikta vakcinācija pret Covid-19 infekciju vismaz ar vienu poti.

Vakcinācijas loteriju plānots organizēt 12 nedēļas iknedēļas izložu un noslēguma izlozes veidā, turklāt ir paredzēti vairāku veidu laimesti. Nedēļas izlozē katru nedēļu tiks izlozēti pieci dalībnieki - pa vienam no katra reģiona, atbilstoši dalībnieka deklarētajai dzīvesvietai, kuru starpā pēc nejaušības principa tiks izlozēti pieci naudas laimesti - 2500 eiro, 5000 eiro un 10 000 eiro vērtībā. Izloze notiks Latvijas Televīzijas programmā, kurā laimētājam ir jāpiedalās.

Tāpat katru nedēļu tiks izlozētas 150 naudas balvas, katra 100 eiro vērtībā. Papildus katru nedēļu tiks izlozēti pieci dalībnieki, kuri līdz vakcinācijas brīdim ir sasnieguši pilnus 60 gadus, kuri katrs saņem naudas laimestu 1000 eiro vērtībā.

Loterijas noslēgumā notiks lielā laimesta izloze, kurā tiks izlozēti pieci dalībnieki, pa vienam no katra reģiona, kuru starpā izlozēs piecus naudas laimestus - 15 000 eiro, 25 000 eiro, 100 000 eiro vērtībā.

Likumprojekts arī nosaka personas tiesības informēt loterijas rīkotāju - Nacionālo veselības dienestu (NVD) - par savu atteikšanos no personas datu apstrādes vakcinācijas loterijai, tādējādi personas dati vakcinācijas loterijā netiks apstrādāti.