Viļa Lāča ielas plāksne Saulkrastos, domājams, noņemta uz visiem laikiem. (Foto: saulkrasti.lv)

Ielu kaujas Saulkrastos beigušās: nemanāmi likvidēta tautas nodevēja Viļa Lāča vārdā nosauktā iela

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ik pa laikam uzvirmoja neapmierināto protesti par to, ka Saulkrastos joprojām ir iela, kas nosaukta viena no lielākā latviešu kolaboracionista, rakstnieka Viļa Lāča vārdā. Tagad no adrešu reģistra pazudusi Viļa Lāča iela, un tā kā turpinājums pievienota Vītiņu ielai. Par šādu ielas nosaukuma maiņas procesu plašāk nav vēstīts – to zina tikai vietējie iedzīvotāji un pastnieki.