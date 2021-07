www.liepaja.lv

No Liepājas ostas akvatorijas izceltas bojas, kas radīja miesas bojājumus 15 gadus vecam zēnam

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Otrdien pēc izpētes un atbrīvošanas no smilts sanesumiem no Liepājas ostas akvatorijas ūdenslīdēji izcēla trīs sarūsējušas bojas no padomju militārā mantojuma, kas tur atradušās vairāk nekā 40 gadus un radīja miesas bojājumus 15 gadus vecam zēnam, informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldē.