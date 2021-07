Topošie studenti piesakās augstskolās; populārākā pēc pirmās uzņemšanas dienas - Latvijas Universitāte

Uz 7.jūlija plkst.12 Latvijas Universitātē kopumā apstiprināti 8062 pieteikumi, savukārt pirmajā prioritātē - 1987 pieteikumi. Pēc augstskolas informācijas medijiem, starp 10 populārākajām studiju programmām, kuras izvēlētas ar pirmo prioritāti, lielākā daļa ir LU studiju programmas: pirmajā vietā ierindojas "Ārstniecība", kurai seko "Datorzinātnes", "Tiesību zinātne", "Psiholoģija", "Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas", "Komunikācijas zinātne", "Biznesa vadība" un "Pirmsskolas skolotājs".

Kopumā uz 7.jūlija plkst.12 portālā "Latvija.lv" saņemti 6246 studiju pieteikumi, no kuriem 3705 jeb 59,3% ir apstiprināti.

Pēc "Latvija.lv" datiem, Rīgas Tehniskā universitāte ir otra pieprasītākā augstskola. Universitātē ir saņemti 4785 pieteikumi studijām, bet 916 ir apstiprināti pirmajā prioritātē. Tai seko Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kurā kopumā apstiprināti 1152 pieteikumi visās prioritātēs, bet pirmajā prioritātē apstiprināti 283 pieteikumi.

Savukārt pēc Rīgas Stradiņa universitātes apkopotajiem datiem, augstskola uz plkst.12 saņēmusi 3423 topošo studentu pieteikumus studijām. Pamatstudijās pieprasītākās programmas ir profesionālā studiju programmā "Medicīna", kurai seko "Fizioterapija", "Ergoterapija", "Vecmāte", "Māszinības" un "Zobārstniecība".

Citās jomās augsts pieprasījums no interesentiem ir programmām "Audiologopēdija", "Psiholoģija", "Farmācija", "Uzturs", "Sabiedrības veselība", "Starptautiskais mārketings" un "Tiesību zinātne". Ļoti zems pieteikumu skaits ir programmām "Fotogrāfija" un "Veselības sports", savukārt neviens pieteikums nav programmā "Policijas darbs".

Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas augstskolā vislielākais pieprasījums ir pirmā līmeņa profesionālai programmai "Ārsta palīgs" un bakalaura programmai "Māszinības".

Liels pieprasījums novērots arī Daugavspils Universitātē, kurā visās prioritātēs saņemti 539 pieteikumi, bet uz pirmo prioritāti apstiprināti 173. Savukārt par biznesu un finansēm Banku augstskolā apņēmušies startēt 419 studētgribētāji, no kuriem 58 ir apstiprināts pieteikums pirmajā prioritātē. Savukārt Liepājas Universitāte ir saņēmusi 296 pieteikumus, no kuriem 93 apstiprināti pirmajā prioritātē.

Reģionos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pieteikušies 237 topošie studenti, no kuriem 61 pieteikums apstiprināts pirmajā prioritātē. Vidzemes augstskolā saņemti 199 pietiekumi, no kuriem 47 apstiprināti pirmajā prioritātē. Savukārt Ventspils augstskola saņēmusi 157 pieteikumus, no kuriem 43 ir apstiprināti pirmajā prioritātē.

Ekonomikas un kultūras augstskolā 155 pieteikumi ir apstiprināti visās prioritātēs, bet pirmajā prioritātē apstiprināti 25 pieteikumi. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" saņēmusi 107 pieteikumus, bet pirmajā prioritātē apstiprināti 18 pieteikumi.

Vismazākais pieteikumu un apstiprināto skaits ir Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, kurā visās prioritātēs apstiprināti 50 pieteikumi, bet pirmajā prioritātē - viens pieteikums.

Elektroniskā pieteikšanās studijām un pieteikumu elektroniskā apstiprināšana portālā "www.latvija.lv" norisinās no 28.jūnija līdz 11.jūlijam. Elektronisko pieteikumu klātienē var apstiprināt no 6.jūlija līdz 12.jūlijam. Pieteikumu var izveidot arī klātienē augstskolās no 6.jūlija līdz 12.jūlijam.