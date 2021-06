Sabiedriskais transports Rīgā svētkos nebūs bezmaksas

Šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, svētku laikā sabiedriskais transports nekursēs bezmaksas.

Sabiedriskais transports

No trešdienas, 23. jūnijā, līdz piektdienai, 25. jūnijam, sabiedriskais transports (autobusi, trolejbusi, tramvaji) galvaspilsētā kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta. Norādītajā laika periodā, sabiedriskajā transportā darbosies mēneša biļetes, kas paredzētas visām mēneša dienām vai stundas biļetes brīvdienām.

Klientu apkalpošanas centri

22. jūnijā, klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, pārējie pieci klientu apkalpošanas centri: Spīķeru ielā 1, Prāgas ielā 1, Kurzemes prospektā 137, Brīvības gatvē 384b un Brīvības ielā 191, strādās kā ierasts darba dienās – no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.00.

Svētku dienās, 23. un 24. jūnijā, visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

Piektdien, 25. jūnijā, klientu apkalpošanas centra Spīķeru ielā 1 darba laiks būs no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, visi pārējie klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

Uzņēmumu un organizāciju klientu apkalpošana notiek pēc iepriekšējā pieraksta. Informācija par darba laiku un pieteikšanos vizītei šeit.

Autostāvvietas

Svētku dienās, 23. un 24. jūnijā, Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo „Rīgas satiksme”, varēs izmantot bez maksas.

Piektdien, 25. jūnijā, maksas autostāvvietas strādās kā sestdienās - Vecrīgas teritorijā (R zona) no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00, Vecāķos (V zona) no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 pēc spēkā esošajiem tarifiem. Pārējās maksas autostāvvietas 25. jūnijā strādās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Pazemes stāvvieta Krišjāņa Valdemāra ielā 5a pie Kongresu nama svētku laikā un 25. jūnijā strādās atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.