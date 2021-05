Būtiski skaitļi par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām

Oficiālajā vēlēšanu dienā, sestdienā, 5. jūnijā, iecirkņi būs atvērti no plkst. 7 līdz 20. Divas dienas, 1. jūnijā no plkst. 9 līdz 13 un 2. jūnijā no plkst. 16 līdz 20, iecirkņi darbosies dežūrrežīmā četras stundas dienā.

Minētajās dienās iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām, bet balsošana nenotiek.

Katrā iecirknī var arī balsot iepriekš:

pirmdienā, 31. maijā, no plkst. 16 līdz 20;

ceturtdienā, 3. jūnijā, no plkst. 9 līdz 16;

piektdienā, 4. jūnijā, no plkst. 13 līdz 20.

Iesniegti 324 saraksti ar 5581 kandidātu. Kopā jāievēlē 683 deputāti 41 pašvaldībā: konkurence ir astoņi uz vienu vietu.

61,4% kandidātu ir vīrieši, 38,6% sieviešu.

69,7% ir augstākā izglītība, 20% vidējā, 1% tikai pamatizglītība, 9,4% to nav norādījuši.

Pēc novadu reformas Latvijā būs 42 pašvaldības – septiņas patstāvīgas valstspilsētas un 35 novadi. No jūlija pilsētas statusu iegūs Koknese un Iecava, no nākamā gada 1. jūlija – Mārupe, Ķekava, Ādaži.

Pēc platības lielākais ir Dienvidkurzemes novads ar 3591 km², apvienojot Aizputi, Durbi, Grobiņu, Nīcu, Pāvilostu, Priekuli, Rucavu un Vaiņodi ar administratīvo centru Grobiņā. Mazākais ir Mārupes novads ar 347 km².

Pēc iedzīvotāju skaita lielākais ir Ogres novads ar 57 600 iedzīvotāju, seko Valmieras novads ar 51 000 un Tukuma novads ar 44 700 iedzīvotāju. Mazākais ir Valkas novads ar 7600 iedzīvotāju, seko Līvānu un Saulkrastu novadi ar gandrīz 11 000 katrs.