Vai baltais spieķis jānomaina pret dzelteno? Liepājas Universitāte veic pētījumu par krāsas atbilstību

Liepājas Universitātē pie pētījuma strādā studiju programmas “Dizains” 2. kursa studenti, un darbu koordinē lektore Solvita Spirģe-Sēne, kura stāsta: “Studenti pēta, kā baltā un dzeltenā krāsa ietekmē vizualizāciju, kā tās darbojas, piemēram, miglā vai ziemas laikā. Tas ir saistīts ar krāsu uztveri vispār. Turklāt domāju, ka iesaistītajiem studentiem būs iespēja šo tēmu attīstīt tālāk bakalaura darbā.”

Par pētījuma nepieciešamību stāsta Liepājas Neredzīgo biedrības Valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis: “Vairāk nekā 20 gadus Liepājas pilsētas ielās 15. oktobrī, Starptautiskajā Baltā spieķa dienā organizējam ielu akciju ar balto spieķi sadarbībā ar Valsts policiju un ļoti bieži no autovadītājiem dzirdam komentārus: “Es neredzēju to spieķi, nepamanīju”. Krēslainā laikā, lietus laikā, vai, kad spīd spoža saule, balto spieķi nepamana. Autovadītājs ir koncentrējies uz ceļa un tad, kad neredzīgs cilvēks stāv ceļa malā un signalizē ar balto spieķi, tas bieži vien saplūst ar apkārtējo vidi un to neievēro.”

Pieredze rāda, ka dzeltenā krāsa jau tiek izmantota, marķējot, piemēram, pirmo un pēdējo pakāpienu, apgaismes stabus uz ielām ar atstarojošu lenti 3 līmeņos, stiklotās durvis un sienas. Arī ceļu policistiem vestes ir dzeltenas un vietas, kurās nedrīkst novietot auto, apzīmētas ar dzeltenu krāsu. Kā skaidro Māris Ceirulis: “Dzeltenā krāsa labi kontrastē ar citām krāsām. Kad senāk Liepājas autobusos pirmajā logā ielikām melnu maršruta numuru uz balta fona, to nevarēja saredzēt, kad fonu nomainījām uz dzeltenu krāsu, iedzīvotāji teica, ka nu ļoti labi var ieraudzīt maršruta numuru. Spieķis dzeltenā krāsā varētu palīdzēt nodrošināt abpusēju drošību – gan neredzīgam cilvēkam, šķērsojot braucamo daļu, gan autovadītājiem, neriskējot ar strauju bremzēšanu vai izvairoties no sadursmēm. Tā galvenā doma ir, lai cilvēks tiešām var signālu pamanīt un laicīgi noreaģēt”.

Pētījuma rezultātiem jābūt gataviem līdz septembra beigām, un tie tiks prezentēti š.g. 15. oktobrī Starptautiskajā Baltā spieķa dienā Liepājas Neredzīgo biedrībai, masu mediju pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, Valsts policijas un CSDD pārstāvjiem u.c. Tad arī būs skaidrs, kādā krāsā būtu jābūt neredzīga cilvēka palīglīdzeklim, lai tas vislabāk pildītu savas funkcijas – nodrošinātu drošu pārvietošanos uz ceļa neredzīgiem cilvēkiem un brīdinātu autovadītājus.

Veiktais pētījums kalpotu kā pamatojums, lai to kā svarīgu dokumentu varētu iesniegt attiecīgā jautājuma izskatīšanai Eiropas Neredzīgo asociācijā (European Blind Union un Pasaules Neredzīgo asociācijas (World Blind Union) kongresā.