Aizkustinoša pateicības vēstule Rīgai un Latvijai no Minskas "rīdziniekiem"

Karogu pie viesnīcas, kur dzīvo arī Baltkrievijas hokeja izlase, pirmdien nomainīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) un Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP). Pēc tā sekoja Minskas paziņojums, ka tā izraida Latvijas vēstnieku Baltkrievijā Eināru Semani un Latvijas diplomātus, uz ko mūsu Ārlietu ministrija atbildēja ar līdzīgu soli, izsaucot Baltkrievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi, lai informētu par identisku rīcību un baltkrievu diplomātu izraidīšanu līdz attiecību normalizēšanas brīdim.

20 Foto Līdzās citiem hokeja čempionāta dalībvalstu karogiem Baltkrievijas oficiālo karogu aizstāj ar vēsturisko sarkanbalto +16 Skatīties vairāk

Šis saspīlējums Baltkrievijas un Eiropas Savienības attiecībās sākās pēc svētdien notikušās "Ryanair" reisa Atēnas-Viļņa lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas Minskā, ko rietumu politiķi jau nodēvējuši par pirātismu un nolaupīšanu. Pēc lidmašīnas sagrābšanas Baltkrievijas amatpersonas aizturēja Aleksandra Lukašenko režīmam nelojālo žurnālistu, opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču un viņa draudzeni. Žurnālistam Baltkrievijā draud nāvessods.

Otrdienas rītā portāls Jauns.lv saņēma aizkustinošu vēstuli no Minskas, kurā uzrunāts Rīgas mērs Staķis, un tajā teikts: "Mēs dzīvojam Minskas mikrorajonā, kas atrodas pie tirdzniecības centra "Rīga", tāpēc mūsu rajonu neoficiāli dēvē par Rīgu, tāpat kā jūsu pilsētu. 2020. gada 10. augustā pie tirdzniecības centra "Rīga" Minskā risinājās viens no cietsirdīgākajiem un dramatiskākajiem notikumiem pēcvēlēšanu laikā: ielās izgājušie mierīgie iedzīvotāji, kuri vēlējās paust protestu pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu, tika izdzenāti ar gaismas un trokšņa granātām, šaujamieročiem un speclīdzekļiem. Drošības dienestu pārstāvji ievainoja, piekāva, arestēja un spīdzināja desmitiem cilvēku. Pēc šiem briesmīgajiem notikumiem dzīve "Rīgas" rajonā un arī visā Baltkrievijā rit kā okupācijas laikos: simtiem mūsu kaimiņu tika represēti, piekauti, ieslodzīti cietumos, sodīti ar milzīgiem naudas sodiem, atlaisti no darba... un tikai par to, ka izgāja ielās ar ziediem, pie sava loga piekarināja vēsturisko sarkanbalto karogu, uzvilka mugurā sarkanbaltas drēbes, sociālajos tīklos izteica protestu pret vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumiem. Vairāki mūsu kaimiņi ir notiesāti uz gadiem par dalību mierīgajās manifestācijās vai pagalma koncertos. Daudzi bija spiesti aizmukt no valsts..."

Tirdzniecības centrs "Rīga" Minskā. (Foto: no Jauns.lv redakcijas ceļojumu arhīviem)

Vēstulē turpināts: "Taču mēs nepadevāmies. Mēs ticam, ka Lukašenko režīma īstenotais genocīds tiks apturēts. Mēs esam gatavi cīnīties par to, lai Baltkrievija būtu brīva, demokrātiska, tiesiska valsts. Un jebkurš atbalsts mums ļoti daudz nozīmē. Jūsu vakardienas rīcība, kad jūs pacēlāt sarkanbalto karogu Rīgā, ir milzīgs morālais atbalsts visiem baltkrieviem. Mēs esam ļoti pateicīgi jums, Rīgas mērijai un visai Latvijas tautai, par to, ka jūs solidarizējaties ar baltkrieviem cīņā par brīvību."

"Mēs ticam, ka šis karogs, kas kļuvis par nacionālu svētumu katram brīvajam baltkrievam, ļoti drīz tiks izkārts ne tikai Rīgā, bet arī mūsu Rīgas rajonā, kā arī visā Baltkrievijā. Paldies jums, paldies brīnišķīgajai Rīgas pilsētai no Minskas rajona "Rīga". Жыве Беларусь! [Lai dzīvo Baltkrievija - red]," - teikts labestīgajā pateicības vēstulē.