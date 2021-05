ĀM pavēstīja, ka vēstniekam jāpamet Baltkrievija 24 stundu laikā, savukārt pārējiem diplomātiem - 48 stundu laikā. Vēstniecībā darbu turpināt paliks viens administratīvais darbinieks.

Reaģējot uz Baltkrievijas rīcību, Latvijas ĀM ir izsaukusi Baltkrievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi, lai informētu par identisku rīcību un baltkrievu diplomātu izraidīšanu līdz attiecību normalizēšanas brīdim.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) raidījumā "TV3 ziņas" pavēstīja, ka Baltkrievijas lēmums attiecas uz 13 Latvijas diplomātiem un administratīvajiem darbiniekiem, bet Latvijas atbildes lēmums skars deviņus Baltkrievijas vēstniecības diplomātus un tehniskos darbiniekus.

Rinkēvičs atzīmēja, ka šajā gadījumā diplomāti nav "klasiski izraidīti" kā nevēlamas personas, un tas nozīmē, ka ar laiku viņi varētu atgriezties. "Gan Baltkrievija, gan Latvija ir pateikusi, ka mēs liekam priekšā izbraukt no valsts, bet tas nozīmē, ka pēc kāda laika šiem cilvēkiem būs iespēja atgriezties, ja kāda no pusēm būs gatava spert šo normalizācijas soli," skaidroja ministrs.

Savukārt Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Semanis Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma" informēja, ka lēmumu par nepieciešamību atstāt Baltkrieviju viņam sarunas laikā pavēstījis kaimiņzemes ārlietu ministrs, savukārt vēstnieks ministru iepazīstinājis ar Latvijas nostāju jautājumā par "Ryanair" lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu un pēc tam veikto žurnālista aizturēšanu.

Vēstnieks raidījumam atzina, ka līdzi ņemamās mantas viņam jāsapako 24 stundu laikā, bet jautājums par pārējās iedzīves atgādāšanu uz Latviju būs jārisina vēlāk.

LETA jau rakstīja, ka pirmdien Rīgā, pie viesnīcas "Radisson Blu Hotel Latvija", kur izlikti pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogi, Baltkrievijas oficiālais karogs tika nomainīts pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu.

Karogu pie viesnīcas, kur dzīvo arī Baltkrievijas hokeja izlase, nomainīja ārlietu ministrs Rinkēvičs un Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).

Staķis sacīja, ka šāds žests ir bijis Rīgas domes iniciatīva, ko tai uzticējusi Baltkrievijas opozīcija. Ar šo soli tiekot pausts atbalsts tiem, kuri cieš no kaimiņzemes autoritārā līdera, pašpasludinātā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīma.

"Rīga solidarizējas ar Baltkrievijas tautu, opozīciju un bēgļiem. Par brīvu Baltkrieviju," pasākuma laikā uzsvēra Staķis.

Rinkēvičs savukārt teica, ka viena lieta ir piemērot sankcijas vai nākt klajā ar dažādiem paziņojumiem, bet šis solis, nomainot karogu, kā simbolisks akts esot spēcīgāks.

Ārlietu ministrs pateicās Rīgas domei par iniciatīvu nomainīt Baltkrievijas oficiālo karogu pret vēsturisko. Viņš arī piebilda, ka šis solis parāda arī attieksmi pret Baltkrievijas rīcību, nosēdinot Minskā pasažieru lidmašīnu, ko "var dēvēt par teroristisku aktu".

Rinkēvičs arī pauda cerību, ka šajās dienās Briselē notiekošajā Eiropas līderu sanāksmē jeb Eiropadomē tiks panākta vienošanās par dalībvalstu vienotu rīcību, reaģējot uz Baltkrievijas rīcību, nosēdinot pasažieru lidmašīnu un aizturot vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Kā aģentūrai LETA uzsvēra Rinkēvičs, Baltkrievijas oficiālā karoga nomaiņa pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu parāda, ka Latvija nevar atbalstīt un neatbalstīs Baltkrievijā patlaban notiekošo.

Tāpat ārlietu ministrs atzīmēja, ka vakardienas "Ryanair" lidmašīnas nolaupīšana un Protaseviča un viņa partneres aizturēšana ir pretrunā ar jebkurām starptautiskajām tiesībām. Viņš uzsvēra, ka tāda veida specoperācijas apdraud gan civilo gaisa satiksmi, gan pasažierus, gan arī pašu Protaseviču, kurš citā valstī tiek pasargāts no represijām un vajāšanas. Viņš uzsvēra, ka notikušais ir absolūti nepieņemami.

Ārlietu ministrs vērsa uzmanību arī uz to, ka hokeja čempionāta organizēšana tika uzticēta Rīgai pēc tiem notikumiem, kas pāršalca Baltkrieviju pagājušajā gadā, un karoga nomaiņa ir skaidrs apliecinājums, ka Latvija ir ar baltkrievu tautu, nevis ar Baltkrievijas režīmu.

Jautāts, kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderiem būtu jāreaģē uz svētdienas notikumiem, Rinkēvičs sacīja, ka būtu jāapsver iespēja pārtraukt izmantot Baltkrievijas gaisa telpu, aizliegums lidot uz ES ar baltkrievu kompānijām, kā arī jāapsver ieviest sektorālas sankcijas.

Kā aģentūru LETA informēja Staķa padomnieks Aleksis Zoldners, visās sešās vietās pilsētā, kur ir izvietoti čempionāta dalībnieku valstu karogi, Baltkrievijas karogs ir noņemts. Vienā vietā uzlikts vēsturiskais sarkanbaltais karogs, bet pārējās - čempionāta karogs.

Tiklīdz Rīgas domei būs pieejami vēl sarkanbaltie karogi, tie tiks uzstādīti.

Zoldners piebilda, ka čempionāta norises vietās par karogiem atbildīgs ir čempionāta rīkotājs un šajās vietās dome nevar ietekmēt karogu lietošanu.

Kā ziņots, sākotnēji bija plānots, ka kopā ar Latviju pasaules čempionātu hokejā rīkos Baltkrievija, taču kaimiņzemē valdošās politiskās situācijas un pret miermīlīgajiem iedzīvotājiem vērsto represiju dēļ Baltkrievijai tiesības rīkot čempionātu tika atņemtas.

Nedēļas nogalē kļuva zināms, ka Baltkrievijas varas iestādes veikušas Lukašenko režīmam nelojālā žurnālista Romāna Protaseviča aizturēšanu, liekot nosēsties "Ryanair" lidmašīnai, kura tobrīd šķērsoja Baltkrievijas gaisa telpu.

Jau vēstīts, ka lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Triju Baltijas valstu prezidenti pirmdien videosarunā nosodījuši Baltkrievijas režīma varasiestāžu veikto pasažieru lidmašīnas sagrābšanu un pieprasījuši nekavējoties atbrīvot Minskā aizturēto opozicionāru Romānu Protaseviču.

Latvijas prezidents Egils Levits, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida atzinuši, ka pēc šā bezprecedenta notikuma Baltkrievijas gaisa telpa pasludināma par nedrošu starptautiskajiem lidojumiem un šīs valsts lidmašīnas nedrīkstētu ielaist Eiropas Savienības (ES) lidostās.

Viņi norādījuši, ka nekavējoties jāveic neatkarīga starptautiska izmeklēšana un ES līmenī jānosaka stingras un iedarbīgas sankcijas pret šā terora akta veicējiem un Baltkrievijas režīmu.