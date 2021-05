Pirmo reizi Rīgā noticis pasaules mēroga motociklistu pasākums “Distinguished Gentleman’s Ride"

“Distinguished Gentleman’s Ride 2021” dalībnieki pasākuma laikā ziedo vietnē www.gentlemansride.com un līdzekļi tiek novirzīti šīs slimības izpētei. Rīgā vairāki desmiti motociklistu piedalījās braucienā, kas vienlaikus šai dienā norisinājās visā pasaulē.

Motobrauciens notika Rīgas ielās, ievērojot distanci un pulcēšanās ierobežojumus. “Distinguished Gentleman’s Ride 2021” dalībnieki pārvietojas ar klasiska un vintage stila motocikliem.Pēc etiķetes braucējiem jāvelk smalka stila apģērbs, zīda vestes, tvīda uzvalki, jābūt pieklājīgiem gan uz ceļa, gan ikdienā. Tā arī ir šī pasākuma rozīnīte – esi Džentlmenis visur un vienmēr.

Advokāts Jānis Loze ar pasažieri. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Arnis Blodons, “Triumph Rīga” pārstāvis: “Motocikls ir ne tikai transporta līdzeklis, bet arī labs palīgs garīgai atslodzei, iespējai individuāli izbaudīt pozitīvas emocijas šai psiholoģiski grūtajā distancētajā laikā. Tas ir īpaši svarīgi, kad situācija ir tik saspringta un bagāta ar dažādiem ierobežojumiem.”

Valdis Melderis, radio “Skonto” ētera personība: “ Vai Tavi instrumenti ir kārtībā? Es savējos jau esmu pārbaudījis. Gan vecim, gan mocim tehniskā apskate ir nepieciešama”.

Radio “Skonto” ētera personība Valdis Melderis atgādina: gan vecim, gan mocim tehniskā apskate ir nepieciešama. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Jānis Loze, advokāts, “Loze un Partneri”: “Kas var būt labāks, kā eleganti izbraukt ar moci uzvalkā pa Rīga ielām! Un izbaudīt garšu pārliecinātu džentlmeņu sabiedrībā!”

Helmuts Bēķis, fonda “Movember Latvija” vadītājs: “Vīriešiem, sākot no 40 gadu vecuma, ir ieteicams sākt rūpēties par savu prostatas veselību , pirmais solis būtu PSA asins analīzes noteikšana. Prostatas vēzis ik gadu Latvijai atņem 400 darba spējīgu vīriešu. Šis brauciens Pasaulē notiek jau 10 gadu un pirmo reizi tas ir pie mums Latvijā. Fonds Movember Latvija atgādina, ka no šī gada PSA analīze kungiem no 50 gadu vecuma Latvijā ir BEZMAKSAS.”

Motobraukšanas entuziasts Arnis Blodons. (Foto: Mārtiņš Ziders)

“Distinguished Gentleman’s Ride” dibinātājs ir Marks Hava (Mark Hawwa) no Sidnejas, Austrālijā. 2012. gadā vairāk nekā 2500 motobraucēju piedalījās pasākumos 64 pilsētās. Braucienu panākumi pamudināja organizētājus apsvērt, kā to varētu izmantot labdarības atbalstīšanai.