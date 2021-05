Foto: Pārtikas un veterinārais dienests

PVD sludinājumu portālā konstatē neatļautu tirdzniecību ar mājputniem

Mēģinot iegādāties vistu un tītaru cāļus no personas, kas tos tirgoja ar sludinājumu portāla ss.com starpniecību, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis ne tikai neatļautu izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem, bet arī to, ka cāļi ievesti Latvijā no Lietuvas bez veterinārā sertifikāta, kas ir obligāts mājputnu veselību apliecinošs pavaddokuments, portālu Jauns.lv informē PVD.