Četros novados pēdējo nedēļu laikā nav reģistrēts neviens Covid-19 saslimšanas gadījums

Rīgā divu nedēļu kumulatīvais saslimušo skaits sasniedzis 2693.

Tikmēr Talsu novadā atklāti 15 jauni saslimšanas gadījumi un pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir pieaudzis līdz 162 iedzīvotājiem.

Liepājā reģistrēti 13 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits pilsētā ir 222 iedzīvotāji. Mārupes novadā aizvadītajā dienā reģistrēti 11 jauni inficētie, Ventspilī - desmit, Daugavpilī - astoņi, bet Olaines un Salaspils novadā - katrā septiņi saslimušie. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 2693, Jelgavā - 294, Daugavpilī - 263, Ventspilī - 242, Liepājā - 222, Jūrmalā - 194, Tukuma novadā - 188, Rēzeknē - 167, Talsu novadā - 162, bet Ogres novadā - 158 iedzīvotāji.

Vienlaikus Alsungas, Mazsalacas, Naukšēnu un Vaiņodes novadā pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrēts neviens inficēšanās gadījums ar Covid-19.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 431,3 gadījumi.

Šobrīd 50 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 19 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Zilupes, Skrundas, Ludzas, Cesvaines, Sējas, Rugāju, Ādažu, Ciblas, Balvu, Preiļu, Vecpiebalgas un Durbes novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 64 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 61 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 54 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka sestdien Latvijā atklāts 381 jauns Covid-19 gadījums un deviņi sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju šobrīd ir 431,3 gadījumi, un šis rādītājs kopš vakardienas nav mainījies.

Diennakts laikā Latvijā veikti 5590 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 6,8%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 127 978 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāti 8228 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Sestdien ziņots par deviņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi - divi cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2266 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.